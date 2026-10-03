Экс-главу Старого Оскола будут судить за взятку квартирой

Как сообщает «РИА Новости», обвиняемый в получении взятки – Александр Сергиенко. В августе 2024 г. его признали виновным по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Сергиенко назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 20 млн руб. По данным УФСБ, фигурант причастен к получению взяток на общую сумму свыше 30 млн руб. за покровительство коммерческим структурам области, выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию строительных объектов, в том числе при реализации госпрограмм и нацпроектов. Всего выявлено семь эпизодов в период его пребывания в должности главы горокруга с ноября 2017 по декабрь 2021 г.