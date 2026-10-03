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Главная / Общество /

Экс-главу Старого Оскола будут судить за взятку квартирой

Ася Султанова

Дело экс-главы Старого Оскола о взятке квартирой на 12,5 млн руб. дошло до суда, сообщает следственный комитет Белгородской области. По данным ведомства, в феврале 2019 г. обвиняемый получил от представителя одной из коммерческих организаций региона взятку в виде отремонтированной квартиры. Общая стоимость недвижимости – более 12,5 млн руб.

По версии следствия, эту взятку экс-мэр получил за общее покровительство и за то, что принял управленческое решение в пользу организации, которую возглавлял взяткодатель. При этом он обошел установленные процедуры по продлению срока аренды земельных участков.

Следствие возбудило в отношении экс-главы уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки, совершенное в особо крупном размере). Как сообщили в СК, в ведомстве также оценят действия того, кто дал взятку: против него региональное управление СК России ведет уголовное дело.

Как сообщает «РИА Новости», обвиняемый в получении взятки – Александр Сергиенко. В августе 2024 г. его признали виновным по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Сергиенко назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 20 млн руб. По данным УФСБ, фигурант причастен к получению взяток на общую сумму свыше 30 млн руб. за покровительство коммерческим структурам области, выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию строительных объектов, в том числе при реализации госпрограмм и нацпроектов. Всего выявлено семь эпизодов в период его пребывания в должности главы горокруга с ноября 2017 по декабрь 2021 г.

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