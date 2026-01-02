Лингвистические итоги года: какие слова стали символами 2025‑го в разных странах

Общество немецкого языка (GfdS), Германия

Считается, что традиция выбирать «слово года» зародилась в Германии. В 1971 г. Общество немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache, GfdS) присвоило этот статус прилагательному «мятежный» («aufmüpfig») – его часто использовали СМИ, освещая студенческие протесты. Следующее «слово года» выбрали лишь в 1977 г., однако с тех пор с присущей немцам методичностью его объявляли каждый год.



Слово 2025 г. – «эра искусственного интеллекта» («KI-Ära»). ИИ вышел за пределы узконаучных исследований и стал неотъемлемой частью повседневной жизни, объясняли эксперты. Тенденция просматривалась и в предыдущие годы: в 2024-м в шорт-лист вошел термин «генеративный поворот» («generative wende»), а в 2023 г. – «бум ИИ» («KI-Boom»).



В 2024 г. главным словом, по мнению GfdS, стало «Ampel-Aus», или «конец светофору». Это намек на распад правящей коалиции, которую из-за цветов входящих в нее партий традиционно называли «красно-желто-зеленой» или «светофорной». Эта новость стала популярнее, чем победа Трампа на выборах в США.



Итогом 2023 г. стал «кризисный режим» («Krisenmodus»). «Кризисы были всегда. Но в этом году их преодоление достигло кульминации», – сообщило жюри.



В 2022 г. «словом года» признали «смену эпох» («Zeitenwende»). Этот термин употребил 27 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед депутатами бундестага. Он говорил о создании фонда в 100 млрд евро для модернизации бундесвера и начале поставок Украине боевых вооружений. После этого выражение подхватили многие немецкие политики.



В 2021 г. выбор ожидаемо был связан с пандемией коронавируса, но немцы поступили небанально. Звание «слово года» удостоился термин «волнорез» («Wellenbrecher») – так в Германии окрестили все меры, принимаемые для борьбы с COVID-19, от локдаунов до дискуссий об обязательной вакцинации.