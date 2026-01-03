Герои пятилеток: чем прославился Алексей Стаханов и его последователи

Алексей Стаханов

Алексей Стаханов приобрел всесоюзную, а вскоре и всемирную известность в ночь с 30 на 31 августа 1935 г., спустившись в забой на шахте «Центральная – Ирмино» Луганской области (ныне – Луганская народная республика). На тот момент забойщики не только рубили уголь, но и сами укрепляли бревнами своды шахты. Из-за этого норма выработки горючего составляла всего 7 т в день на человека. Стаханов предложил освободить забойщиков от крепежных работ и на собственном примере доказал, что так производительность труда вырастает на порядок. Во время производственного подвига новатору помогали крепильщики Гаврила Щиголев и Тихон Борисенко. В итоге за 5 часов и 45 минут он прорубил восемь уступов, что принесло 102 т угля.



Новость о передовике быстро облетела Донбасс, запустив настоящее соревнование. 4 сентября шахтер Мирон Дюканов выдал за смену 115 т. На следующий день был поставлен рекорд в 125 т. 9 сентября Стаханов добыл 175 т., но эта планка продержала всего два дня: 11 сентября забойщик Никита Изотов записал на свой счет сразу 240 т. Ему же, кстати, принадлежит мировой рекорд – 607 т за смену, которые он вырубил 1 февраля 1936 г.

Стаханов был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также удостоен звания Героя Социалистического Труда. Его энтузиазм положил начало стахановскому движению – массовой кампании по перевыполнению производственных норм и повышению эффективности труда. Последователи стремились превысить плановые показатели не только в угольных шахтах, но и на заводах, в колхозах и других отраслях народного хозяйства. К концу 1936 г. под влиянием «стахановцев» передовиком в СССР стал каждый третий рабочий. После смерти Стаханова в его честь был переименован луганский город Кадиевка. На центральной площади муниципалитета стоит бронзовый памятник, посвященный подвигу забойщика.