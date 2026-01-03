Газета
Главная / Общество / Подборка /

Герои пятилеток: чем прославился Алексей Стаханов и его последователи

120 лет назад родился самый известный передовик СССР
Игорь Прах

3 января 1906 г. появился на свет донецкий шахтер Алексей Стаханов, который в разгар второй пятилетки предложил новый метод организации труда и превысил норму выработки угля в 14 раз, став основоположником движения передовиков производства. В каких сферах народного хозяйства СССР преуспели «стахановцы» и какие рекорды они ставили – в подборке «Ведомостей».

Алексей Стаханов приобрел всесоюзную, а вскоре и всемирную известность в ночь с 30 на 31 августа 1935 г., спустившись в забой на шахте «Центральная – Ирмино» Луганской области (ныне – Луганская народная республика). На тот момент забойщики не только рубили уголь, но и сами укрепляли бревнами своды шахты. Из-за этого норма выработки горючего составляла всего 7 т в день на человека. Стаханов предложил освободить забойщиков от крепежных работ и на собственном примере доказал, что так производительность труда вырастает на порядок. Во время производственного подвига новатору помогали крепильщики Гаврила Щиголев и Тихон Борисенко. В итоге за 5 часов и 45 минут он прорубил восемь уступов, что принесло 102 т угля.Новость о передовике быстро облетела Донбасс, запустив настоящее соревнование. 4 сентября шахтер Мирон Дюканов выдал за смену 115 т. На следующий день был поставлен рекорд в 125 т. 9 сентября Стаханов добыл 175 т., но эта планка продержала всего два дня: 11 сентября забойщик Никита Изотов записал на свой счет сразу 240 т. Ему же, кстати, принадлежит мировой рекорд – 607 т за смену, которые он вырубил 1 февраля 1936 г.Стаханов был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также удостоен звания Героя Социалистического Труда. Его энтузиазм положил начало стахановскому движению – массовой кампании по перевыполнению производственных норм и повышению эффективности труда. Последователи стремились превысить плановые показатели не только в угольных шахтах, но и на заводах, в колхозах и других отраслях народного хозяйства. К концу 1936 г. под влиянием «стахановцев» передовиком в СССР стал каждый третий рабочий. После смерти Стаханова в его честь был переименован луганский город Кадиевка. На центральной площади муниципалитета стоит бронзовый памятник, посвященный подвигу забойщика.
РИА Новости
Кузнец Александр Бусыгин, всю жизнь проработавший на Горьковском автомобильном заводе, повышал производительность труда за счет предварительной подготовки рабочего места, совершенствования станков и инструментов, оптимизации приемов нагрева и штамповки металла, а также усиления дисциплины. Например, он организовал бесперебойную подачу заготовок и закрепил агрегаты за конкретными бригадами. Бусыгин стал лицом стахановского движения в машиностроении – первое время его даже называли «стахановско-бусыгинским».Кузнец прославился серией трудовых подвигов в сентябре 1935 г., когда под его руководством на Горьковском автозаводе за смену было выковано сначала 966 коленчатых валов при норме в 675 деталей, затем 1001, а впоследствии – 1146. Рекордная производительность бригады Бусыгина превзошла даже нормы выработки, существовавшие на американских предприятиях. Когда новость о «чудо-кузнеце» дошла до США, представители Генри Форда пригласили его на работу в Детройт. Согласно устоявшейся в советской историографии версии, «стахановцу» пообещали платить золотом, на что он ответил: «Передайте Форду, что для нас Родина дороже золота».Получив всесоюзную известность, Бусыгин дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР от Горьковской области (ныне – Нижегородская область). В 1975 г. по случаю 40-летия стахановского движения за внедрение передовых приемов производства ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В следующем году кузнец стал почетным гражданином Горького (ныне – Нижний Новгород), где его именем названа улица. Также в родном городе установлен бюст передовика.
Валерий Шустов / РИА Новости
Фрезеровщик Иван Гудов работал на Московском станкостроительном завод им. Орджоникидзе и постоянно искал способы увеличения числа выпускаемых деталей без потери их качества. 13 сентября 1935 г. он установил первый рекорд, выполнив норму на 272%. Используя одновременно две фрезы и нарастив скорость подачи металла, Гудов выточил 117 деталей вместо 43. Наряду с трудовыми подвигами Стаханова и Бусыгина это достижение стало отправной точкой для стахановского движения. После первого Всесоюзного совещания «стахановцев» с участием Сталина фрезеровщика наградили орденом Трудового Красного Знамени, а в 1975 г. ему также было присвоено звание Героя Социалистического Труда и орден Ленина.На фоне повышения производительности труда нормы выработки в станкостроении были пересмотрены, и Гудов стал искать новые пути для интенсификации производства. Так, он совместил на одном станке обработку деталей, которая ранее вытачивались на трех разных, и ликвидировал холостой ход агрегатов. Благодаря этому в 1936 г. Гудову удалось выполнить план сначала на 650%, а затем на 1200%. В 1937-м он последовательно преодолел планки в 1500%, 1900% и 4582% от нормы. Наконец, 23 декабря того же года он установил абсолютный рекорд в 9050%.«Стахановец» избирался депутатом Верховного Совета СССР от Москвы, работал депутатом Моссовета, а также имел статус Почетного изобретателя. В 1938 г. фрезеровщик написал автобиографию «Путь стахановца», а в 1939-м на экраны вышел художественно-документальный фильм «Иван Гудов», в котором передовик сыграл сам себя.
Владимир Савостьянов / ТАСС
Донецкий машинист Петр Кривонос – один из инициаторов стахановского движения на железной дороге. В 1935 г. он предложил увеличить форсировку котла паровоза при вождении грузовых поездов, что позволило существенно нарастить темпы их движения. 1 июня на участке Славянск – Лозовая Кривонос провел состав (1750 т) со скоростью 32 км/ч вместо нормативной 21 км/ч. Машинист понял: чем быстрее движется паровоз, тем интенсивнее горит уголь, при этом количество пара в котле снижается незначительно. Кривонос стал разгоняться перед подъемом, открывая большой клапан регулятора, что позволило достичь скорости в 45-47 км/ч.Как и большинство советских передовиков в своей отрасли, «стахановец» получил огромное число последователей, которых стали называть «кривоносовцами». 5 августа 1935 г. машинист был награжден орденом Ленина за инициативу, первенство в деле овладения техникой и выдающиеся успехи в повышении производительности труда. 8 декабря того же года он получил орден Трудового Красного Знамени, а в 1943-м стал Героем Социалистического Труда. Кроме того, в разгар Великой Отечественной войны передовику было присвоено специальное звание генерал-директора тяги I ранга.После производственных подвигов Кривонос пошел на повышение и сначала руководил Южно-Донецкой, а затем Северо-Донецкой железными дорогами. В 1953 г. его назначили начальником Юго-Западной железной дороги – всей сети путей на территории Украины. В честь «стахановца» названы улица в Славянске, а также площадь и железнодорожная станция в Киеве. Паровоз Эу684-37, на котором Кривонос установил свой рекорд, установлен в локомотивном депо Славянска.
Фотохроника ТАСС
Сталевар Макар Мазай, работавший на Мариупольском металлургическом заводе им. Ильича, предложил радикальное техническое решение: углубить ванну мартеновской печи и одновременно поднять высоту ее свода, что позволило значительно увеличить объем загружаемой шихты. На протяжении 1936 г. его бригада неоднократно устанавливала достижения по выплавке стали. 14 октября было получено 13,6 т с каждого квадратного метра пода печи, 3 февраля – 14 т. 28 октября Мазай установил мировой рекорд, сняв за 6 часов 40 минут плавки 15 т стали. Это были невероятные цифры: в СССР максимальный показатель составлял около 3 т, а в США и Германии – всего 2,5 т. Осенью того же года сталевар запустил 20-дневное всесоюзное соревнование, за время которого сам снимал по 12,2 т стали с каждого квадратного метра и стал его победителем. После рекордной плавки Мазай получил орден Трудового Красного Знамени, а также автомобиль ГАЗ-М1. В 1936-м на Всесоюзном съезде Советов «стахановец» призвал готовиться к войне с гитлеровской Германией: «Обращаюсь к мастерам Советского Союза – давайте дадим столько стали, сколько потребуется, чтобы залить ей все фашистские глотки».Слова Мазая оказались пророческими. В 1941 г., когда Мариуполь захватили немцы, сталевар остался в городе и ушел в подполье. В ноябре его схватили и расстреляли. Именем выдающегося передовика были названы улицы в Мариуполе и Туле, буксир и пароход, а в сквере рабочего поселка завода им. Ильича установлен памятник в его честь.
Ukrainian SRR government authorities
Ивановская ткачиха Евдокия Виноградова работала на фабрике им. Ногина в Вичуге. Сначала она обслуживала 16 автоматических станков, а позже перешла на типовой норматив в 26 агрегатов. В начале 1935 г. на предприятии появились экспериментальные участки из 40 и 52 станков, один из которых доверили Виноградовой. Однако и этого руководству показалось мало, поскольку на американских фабриках в то время ткач мог обслуживать сразу по 80 автоматов.Весной был создан комплект из 70 станков, что являлось абсолютным рекордом СССР. Обслуживание автоматов поручили Евдокии Виноградовой, а ее сменщицей стала Мария Виноградова. Информация о ткачиках-рекордсменках появилась в прессе в сентябре 1935 г., породив так называемое виноградовское движение. 1 октября Виноградовы перешли на 100 станков, установили мировой рекорд производительности труда, за что были удостоены ордена Ленина. Вскоре их обошли ткачихи с фабрики «Красный Профинтерн», где был укомплектован участок из 140 станков, однако тандем быстро вернул себе лидерский статус, перейдя на 150 автоматов. В 1938 г. Виноградовы установили новый мировой рекорд, обслуживая сразу 284 станка.Хотя трудовые подвиги Евдокия и Мария Виноградовы устанавливали вместе, основное внимание уделялось первой, поскольку она обладала яркой внешностью и обаянием. В советской прессе «стахановку» называли символом «нового человека», а в зарубежной – «мисс СССР». Вместе с другими передовицами ткачиха стала прототипом для образа Тани Морозовой в фильме «Светлый путь» (1940), который исполнила Любовь Орлова. В честь Виноградовых названа улица в Вичуге, а также установлена мозаичная стела «Идущие впереди».
РИА Новости
Донецкая ударница Прасковья Ангелина стала одной из первых советских женщин, окончивших курсы трактористов. Работая на Старо-Бешевской МТС, в 1933 г. она организовала и возглавила уникальную для СССР женскую бригаду. Уже в первый год работы трактористки победили в районном соцсоревновании, не допустив ни одного простоя, а в 1934 г. довели выработку до 795 га на трактор вместо плановых 497 га. Сама Ангелина вспахала 900 га. Она также внедрила ряд инноваций, среди которых точный график работ, ночная пахота и заправка тракторов прямо в борозде. В результате бригаде «стахановки» удалось достичь повышенной урожайности в 16-18 центнеров пшеницы с гектара.В 1935 г. она установила новый рекорд – 1225 га на трактор. Ударницы сэкономили в тот год более 20 т горючего. В 1938-м «стахановка» обратилась к советским труженицам с призывом «Сто тысяч подруг – на трактор!», на который откликнулись 200 000 женщин. В 1947 г. за высокие показатели по выращиванию яровой и озимой пшеницы в засуху ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1958 г. она получила его повторно за успехи в развитии сельского хозяйства. Также была удостоена трех орденов Ленина и одного – Трудового Красного Знамени. За 25 лет работы бригада Ангелиной обработала 200 000 га, выполнив 52 годовые нормы. Память о подвигах «стахановки» увековечена в ее родном поселке Старобешево, где установлен бронзовый бюст, а также работает мемориальный музей. Считается, что чертами трактористки обладает скульптура «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной.
Семен Гендельман / ТАСС
Рабочий ленинградской обувной фабрики «Скороход» Николай Сметанин установил свой первый рекорд 21 сентября 1935 г., перетянув за смену 1400 пар обуви при норме в 680. А уже 6 октября он превзошел сам себя, выдав 1800 пар. За это достижение обувщик, сумевший оставить позади даже знаменитую чехословацкую фирму «Бати», был удостоен ордена Ленина. В 1937 г. Сметанин получил должность заместителя директора фабрики, а в 1938-м стал ее руководителем. Еще через год «стахановец» перешел на позицию заместителя наркома легкой промышленности и оставался на ней вплоть до выхода на пенсию. В 1975 г. ему было присвоено звания Героя Социалистического Труда. Также имел орден Трудового Красного Знамени.
Общественное достояние
Сварщик Егор Агарков во время Великой Отечественной войны вместе с Харьковским тракторным заводом был эвакуирован в Челябинск, где возглавил комсомольско-молодежную бригаду. В 1943 г. она выполнила план по сварке танковых башен на 200%, за что получила звание фронтовой. Уже в следующем году Агарков объединил бригады сварщиков и монтажников в одну комплексную, добившись повышения производительности труда на 15-20%. Он также внедрил поточный метод монтажа и сварки танковых башен. Укрупнение бригады облегчило и упростило руководство работами. Метод лег в основу «агарковского движения», который быстро распространился на другие предприятия Урала, а затем и по всей стране. К середине 1945-го он позволил высвободить свыше 48 000 инженерно-технических и высококвалифицированных рабочих.В 1943 г. Агарков получил орден Ленина, а в 1946-м стал лауреатом Сталинской премии второй степени за применение новых методов организации труда. Также сварщик был награжден орденом Трудового Красного Знамени. После войны он остался в Челябинске и вплоть до 1991 г. проработал на заводе «Станкомаш». 6 октября 2021 г. по инициативе Совета ветеранов предприятия на доме, где жил выдающийся «стахановец», была установлена мемориальная доска.
Музей трудовой и боевой славы завода «Станкомаш»
Стахановское движение не сбавляло обороты и после Великой Отечественной войны. Например, белорусская доярка Лидия Осиюк, которая большую часть жизни проработала в колхозе им. Жданова, выдавала стабильно высокие надои молока: в 1955 г. она получила по 4619 кг молока с коровы, в 1966-м этот показатель вырос до 7659 кг, а в 1967-м – до 7929 кг. Наивысший личный результат Осиюк показала в 1973 г., надоив по 8001 кг молока с коровы, что значительно превышало средние результаты по региону. Помимо звания Героя Социалистического Труда, доярка была трижды награждена орденом Ленина и получила 12 медалей ВДНХ, пять из которых были золотыми, за производственные результаты.Дочь Осиюк Галина Скакун тоже посвятила жизнь молочному животноводству в колхозе им. Жданова. С 1965 г. она работала дояркой и регулярно перевыполняла плановые показатели. К 1987 г. средние надои в ее группе составили уже по 8300 кг молока с коровы. Также Скакун внедрила новую форму организации труда – семейный подряд: ее супруг стал оператором машинного доения и работал наравне с ней. В 1988 г. доярке было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Память о семье «стахановцев» увековечена в деревне Борисы (Брестская область Белоруссии).
Фотохроника ТАСС
