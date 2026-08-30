Затонувшие в истории: самые известные суда, ушедшие на дно

1 / 10 «Мэри Роуз»

Трехпалубная каракка, служившая флагманом английского военного флота в эпоху Генриха VIII, была спущена на воду в Портсмуте в 1511 г. Судно считалось одним из крупнейших кораблей своего времени (длина – около 35 м). «Мэри Роуз» участвовала в битве при Сен-Матье против французов в августе 1512 г., а также во время шотландской кампании 1513-го.



Корабль затонул 19 июля 1545 г. в результате столкновения французского и английского флотов в битве при Соленте между Портсмутом и островом Уайт. Вместе с судном на дно ушли более 400 человек, включая вице-адмирала сэра Джорджа Кэрью. Останки были обнаружены только в 1965 г. Операция по подъему корабля состоялась в 1982-м. Сейчас он выставлен в одноименном музее в Портсмуте.