Тест. Помните ли вы события 3–9 марта?Проверьте, что произошло в России и мире за неделю
Вопрос 1 из 8
В Лос-Анджелесе в ночь на 3 марта состоялась 97-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Драма «Анора» взяла сразу пять статуэток, в том числе награду за лучший фильм. Снявшийся в ней российский актер Юра Борисов, номинированный в категории «Лучшая мужская роль второго плана», премии не получил. Ее забрал…
- Гай Пирс («Бруталист»)
- Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
- Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)