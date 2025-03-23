Тест. Помните ли вы события 17–23 марта?Проверьте, что произошло в России и мире за неделю
Вопрос 1 из 8
18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение американского коллеги о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. После беседы в Кремле сообщили, что делегации запланировали новые переговоры на 24 марта. Где они пройдут?
- Саудовская Аравия
- Турция
- Белоруссия
- ОАЭ