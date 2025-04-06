Тест. Помните ли вы события 31 марта – 6 апреляПроверьте, что произошло в России и мире за неделю
Вопрос 1 из 8
Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил о введении самых масштабных за 100 лет торговых пошлин. Базовая ставка составит 10%, для Евросоюза она достигнет 20%, для Китая - 34%. Какими причинами объяснили в Белом доме решение, вызвавшее обвинения в «торговой войне»?
- Перенасыщением рынка дешевыми импортными товарами.
- Необходимостью развития национальной производственной базы.
- Желанием США диктовать справедливые условия мировой торговли.
- Ситуацией с торговым дефицитом в бюджете, который влияет на национальную экономику.