Тест. Нобелевская неделя и футболист-миллиардер. Помните ли вы события 6–11 октября?Проверьте, что произошло в России и мире за неделю
На этой неделе объявляли лауреатов Нобелевской премии. Перед этим некоторые политики призывали вручить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Кому ее в итоге присудили?
- Трампу за мирные переговоры между Израилем и «Хамасом»
- Волонтерам, доставляющим гуманитарные грузы в зоны конфликтов
- Международной организации против ядерных испытаний и вооружений
- Главе оппозиции Венесуэлы за продвижение демократии