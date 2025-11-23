Тест. Крупнейшее IPO и нацплан по ИИ. Помните ли вы события 17-23 ноября?Проверьте, что произошло в России и мире за неделю
Вопрос 1 из 10
На этой неделе Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил новый трек, который вошел в «немой» альбом под названием Is This What We Want? (в переводе – «Этого ли мы хотим?»). Его записали в качестве протестной акции около тысячи музыкантов. Против чего они выступили?
- Против культуры отмены
- Против новой ядерной гонки
- Против использования ИИ
- Против цензуры