Главная / Общество / Тест /

Тест. Итоги года с Путиным и скандал в Госдуме. Помните ли вы события 15-21 декабря?

Проверьте, что произошло в России и мире за неделю
Ведомости

Вопрос 1 из 12

На этой неделе прошли «Итоги года с Владимиром Путиным». Представители малого бизнеса спросили президента про изменения в системе налогообложения. В ответ Путин пообещал провести консультации с правительством. Что он в шутку попросил взамен?

  • Нарастить показатели выручки
  • Развивать программы импортозамещения
  • Поддерживать покупателей скидками
  • Прислать что-нибудь вкусненького
