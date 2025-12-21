Тест. Итоги года с Путиным и скандал в Госдуме. Помните ли вы события 15-21 декабря?Проверьте, что произошло в России и мире за неделю
Вопрос 1 из 12
На этой неделе прошли «Итоги года с Владимиром Путиным». Представители малого бизнеса спросили президента про изменения в системе налогообложения. В ответ Путин пообещал провести консультации с правительством. Что он в шутку попросил взамен?
- Нарастить показатели выручки
- Развивать программы импортозамещения
- Поддерживать покупателей скидками
- Прислать что-нибудь вкусненького