Тест. «Ирония судьбы» или «Джентльмены удачи»: помните ли вы новогоднюю классику?Тест на знание главных зимних картин
Новогодние каникулы – лучшее время для просмотра советской классики. Вместе с «Ведомостями» и телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» проверьте, помните ли вы, о чем пела Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи» и какой подарок получил Косой в «Джентльменах удачи».
Вопрос 1 из 15
Какой фильм Надя и Ипполит смотрели в новогоднюю ночь?
- «Карнавальная ночь»
- «Зигзаг удачи»
- «Джентльмены удачи»
- «Соломенная шляпка»