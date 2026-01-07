Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество / Тест /

Тест. «Ирония судьбы» или «Джентльмены удачи»: помните ли вы новогоднюю классику?

Тест на знание главных зимних картин
Ведомости

Новогодние каникулы – лучшее время для просмотра советской классики. Вместе с «Ведомостями» и телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» проверьте, помните ли вы, о чем пела Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи» и какой подарок получил Косой в «Джентльменах удачи».

Вопрос 1 из 15

Какой фильм Надя и Ипполит смотрели в новогоднюю ночь?

  • «Карнавальная ночь»
  • «Зигзаг удачи»
  • «Джентльмены удачи»
  • «Соломенная шляпка»
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь