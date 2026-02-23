Газета
Тест. Что вы помните про фильмы о защитниках Родины

Тест по случаю 23 февраля
Ведомости

В советском кинематографе создавалось немало картин, рассказывающих о трагических и в то же время героических вехах в истории России. В честь Дня защитника Отечества «Ведомости» и телеканал «Патриот», отметивший год в эфире, предлагают проверить свои знания и вспомнить, в каких фильмах были запечатлены те или иные исторические события либо воплощены образы знаменитых деятелей. 

Вопрос 1 из 12

Какой из фильмов снимали в эвакуации прямо во время Великой Отечественной войны?

  • «Иван Грозный»
  • «Александр Невский»
  • «Война и мир»
  • «Адмирал Ушаков»
