Тест. Что вы помните про фильмы о защитниках РодиныТест по случаю 23 февраля
В советском кинематографе создавалось немало картин, рассказывающих о трагических и в то же время героических вехах в истории России. В честь Дня защитника Отечества «Ведомости» и телеканал «Патриот», отметивший год в эфире, предлагают проверить свои знания и вспомнить, в каких фильмах были запечатлены те или иные исторические события либо воплощены образы знаменитых деятелей.
Вопрос 1 из 12
Какой из фильмов снимали в эвакуации прямо во время Великой Отечественной войны?
- «Иван Грозный»
- «Александр Невский»
- «Война и мир»
- «Адмирал Ушаков»