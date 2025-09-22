Газета
/ Общество
Госдума одобрила в первом чтении проект о запрете выгула опасных собак детьми
/ Общество
Госдума одобрила установление Дня героического штурма и взятия Кенигсберга
/ Общество
Журналист «Эха Москвы» Венедиктов закрыл бизнес в РФ
/ Общество
Два человека погибли при атаке ВСУ по центру Новороссийска
/
Спорт
Ведут контракты на $4,6 млрд – пять главных агентов НХЛ в сезоне 2025/26
/ Политика
Сийярто: Венгрия не прекратит закупки нефти из РФ, даже если Трамп потребует
/ Политика
В Кремле ответили на слова Дональда Трампа о России как «бумажном тигре»
/ Общество
На Азию обрушился смертоносный супертайфун «Рагаса»
/ Политика
Песков: в Молдавии наблюдается недовольство граждан, а не влияние России
/
Страна
Заксобрание Вологодской области ограничило продажу бензина несовершеннолетним
/ Экономика
Кремль: экономика России сохраняет стабильность и социальную ориентированность
/ Политика
Песков назвал ошибочным тезис о том, что Киев может что-то отвоевать
/ Политика
Песков назвал «экзальтированной истерикой» заявления о вторжении самолетов РФ
/
Город
С видом на Эльбрус: самый высокий подвесной мост в России открылся на Архызе
/ Политика
Песков отметил необходимость ускорить обсуждение раздражителей РФ и США
/ Политика
Путин проведет встречу с губернатором Запорожской области
/ Политика
Песков связал смену позиции Трампа с его разговором с Зеленским
/ Общество
Росавиация: в аэропорту Краснодара возможны изменения расписания рейсов
/
Страна
В Крыму увеличили единовременные денежные выплаты военнослужащим
/ Технологии
ГД приняла закон о защите пользователей цифровых подписок
/ Технологии
«Яндекс» запустит новый дата-центр во Владимирской области
/ Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию
/ Политика
Гуцан принес присягу генпрокурора России
/ Экономика
Решетников: сохранение налогового режима для самозанятых принципиально
/ Политика
Bloomberg: Гросси хочет стать генсеком ООН при поддержке Трампа
/ Инвестиции
ВЭБ планирует квазивалютный выпуск облигаций на $300 млн
/ Общество
ВЦИОМ: в России стали больше ругаться матом
/ Политика
Генштаб Эстонии: решение о сбитии самолетов РФ примут не в Таллине
/ Политика
Индонезия готова направить миротворцев в Газу и на Украину по решению ООН
/ Экономика
Минэк ожидает паузу в росте инвестиций в основной капитал в 2026 году
/ Экономика
Пьянов: повышение НДС может сдержать снижение ключевой ставки
/ Общество
ВОЗ: нет связи между применением парацетамола во время беременности и аутизмом
