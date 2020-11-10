На улице Рубинштейна предложили ограничить продажу алкоголя

На улице Рубинштейна предложили ограничить продажу алкоголяИнициативу «Граждан улицы Рубинштейна» рабочая группа рассмотрит до 25 ноября
Рабочая группа рассмотрит обращение общественной организации «Граждане улицы Рубинштейна», которая предлагает расширить зону вокруг образовательных, спортивных и медицинских учреждений, на которой нельзя торговать алкоголем, с 25 до 100 м. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель главы муниципального образования Владимирский округ Виталий Боварь.
По его словам, обращение 28 октября рассмотрел муниципальный совет, а рабочая группа доложит о результатах к 25 ноября. Она должна выяснить, сколько баров и ресторанов могут попасть под закрытие на улице Рубинштейна и во всем округе в случае реализации предложения.
Рубинштейна считается главной ресторанной улицей Петербурга. Активисты насчитали на ней 86 заведений общепита, рассказал председатель «Граждан улицы Рубинштейна» Григорий Матвеев.
Территориальные ограничения на розничную торговлю алкоголем в МО Владимирский округ введены в 2015 г. постановлением местной администрации. В нем перечислено более 90 организаций и учреждений, вокруг которых установлена 25-метровая зона. На самой улице Рубинштейна находятся два детских сада, подростковый клуб «На Троицкой», три частные медицинские клиники. Рядом, в Графском переулке, две общеобразовательные школы.
Авторы обращения (есть в распоряжении «Ведомостей») ссылаются на «Концепцию по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период 2020 года», принятую городским правительством в ноябре 2010 г. При этом концепция не содержит рекомендаций территориально ограничивать продажу спиртного. Размер охраняемых зон установлен в городском законе «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» от 10 февраля 2014 г. и запрещает торговать алкоголем в радиусе только 15 м вокруг школ, медучреждений, мест массовых скоплений людей и т. п. Но местные власти вправе устанавливать большее расстояние.
Так, в Центральном районе на территории МО Лиговка-Ямская оно установлено на уровне 25 м, в МО Смольнинское – 50 м, а в МО Красненькая речка – 46 м.
18,4 млрд руб.
Столько акцизов на алкогольную продукцию получил бюджет Санкт-Петербурга на 1 октября 2020 г., по данным Комитета финансов Петербурга
«Нам нужно проработать юридическую сторону вопроса, – говорит Боварь. – Это серьезное решение, которое может радикально сказаться на жизни округа. На расширение охранных зон есть серьезный общественный запрос, на который мы не можем не реагировать. Но в нашем совете нет полного понимания ситуации по последствиям такого решения, поэтому и итогового решения пока нет».
Из 20 депутатов МО Владимирский округ 12 – представители «Яблока». Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский не поддерживает идею закрывать бары, которые работают, не нарушая закон. Главная проблема, сказал он «Ведомостям», это заведения, которые работают без лицензии.
Основатель сети баров «Барслона» Андрей Федотов считает, что увеличение защитной зоны до 100 м может повлечь закрытие до половины заведений. «Это абсолютно бессмысленно с точки зрения морали и воспитания детей. Если говорить про бары, то дети туда не ходят. У них заканчиваются занятия, когда открываются заведения. Это надо не им, а "Гражданам улицы Рубинштейна", чтобы загубить какое-то количество бизнесов», – сказал Федотов. По его оценке, город может потерять тысячи рабочих мест.
Матвеев подчеркивает, что увеличение охраняемых зон не означает немедленного закрытия баров и ресторанов: по закону они смогут продлевать лицензии еще в течение пяти лет.
В феврале Минпромторг предложил установить для органов местного самоуправления единые правила определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь, а также сделать эту процедуру более открытой для бизнеса. В пояснительной записке к постановлению упоминались «разумные» ограничения – например, 30 м от школ, и «запредельные» – 200, 300 м и более. Завышенный размер прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, а ведет лишь к увеличению нелегального сегмента рынка, считают в Минпромторге. Однако проект получил отрицательное заключение при оценке регулирующего воздействия и не был принят правительством.