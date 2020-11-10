На улице Рубинштейна предложили ограничить продажу алкоголя

В феврале Минпромторг предложил установить для органов местного самоуправления единые правила определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь, а также сделать эту процедуру более открытой для бизнеса. В пояснительной записке к постановлению упоминались «разумные» ограничения – например, 30 м от школ, и «запредельные» – 200, 300 м и более. Завышенный размер прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, а ведет лишь к увеличению нелегального сегмента рынка, считают в Минпромторге. Однако проект получил отрицательное заключение при оценке регулирующего воздействия и не был принят правительством.