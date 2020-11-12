Приморский порт не смог оспорить штраф ФАС

В январе 2018 года на этот документ, устанавливающий жесткие требования к буксирам, в УФАС пожаловалось дочернее предприятие «Роснефти» — «Роснефтефлот». Компания указывала, что не могла оказывать буксировочные услуги в порту из-за требований нового «Руководства по обработке судов...». Антимонопольное ведомство признало, что документ ППТ нарушает нормы морского права и ограничивает деятельность других хозяйствующих субъектов. По установленным ППТ требованиям, обеспечивать буксирование судов могли только две компании — «Союзпорт Флот» и «Транснефть-Сервис», связанные с самим стивидором. Размер упущенной выгоды «Роснефтефлот» оценил в 53,3 млн рублей. В ПТП говорят, что документ необходим для обеспечения бесперебойной деятельности порта.