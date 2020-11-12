Приморский порт не смог оспорить штраф ФАС

Приморский порт не смог оспорить штраф ФАСВерховный суд оставил в силе решение кассационной инстанции о штрафе в размере 185 млн руб.
Верховный суд России отказал в кассационной жалобе Приморскому торгового порта (ПТП, принадлежит «Транснефти»), указано в картотеке арбитражных дел. Стивидорная компания обжаловала предписание Управления ФАС по Ленинградской области об отмене «Руководства по обработке судов...», разработанное ПТП в 2017 году.
В январе 2018 года на этот документ, устанавливающий жесткие требования к буксирам, в УФАС пожаловалось дочернее предприятие «Роснефти» — «Роснефтефлот». Компания указывала, что не могла оказывать буксировочные услуги в порту из-за требований нового «Руководства по обработке судов...». Антимонопольное ведомство признало, что документ ППТ нарушает нормы морского права и ограничивает деятельность других хозяйствующих субъектов. По установленным ППТ требованиям, обеспечивать буксирование судов могли только две компании — «Союзпорт Флот» и «Транснефть-Сервис», связанные с самим стивидором. Размер упущенной выгоды «Роснефтефлот» оценил в 53,3 млн рублей. В ПТП говорят, что документ необходим для обеспечения бесперебойной деятельности порта.
В 2018 году УФАС признало, что правила порта создают препятствия для работы компаний и выписало ППТ штраф в 215 млн руб. ПТП обжаловал это решение в судах. Кассационная инстанция установила штраф для порта в размере 185 млн руб. Сейчас Верховный суд подтвердил это решение. Штраф в 185 млн руб. Приморский порт уже оплатил, сообщили «Ведомостям» в УФАС.
Это не последний штраф, выставленный УФАС порту. В июле 2020 года ППТ выпустил новую редакцию «Руководства по обработке судов...» с незначительными изменениями по сравнению с предыдущей редакцией. «Роснефтефлот» направил новую жалобу в ФАС, антимонопольное ведомство выпустило в адрес ПТП новое предписание на сумму 220,4 млн руб. Сейчас порт обжалует это решение в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.
В августе 2020 года ППТ включил требуемые ФАС изменения в «Руководство», они опубликованы на сайте компании.
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин отказался комментировать взаимоотношения с ФАС и «Роснефтефлотом» «Ведомостям». В «Роснефтефлоте» не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.