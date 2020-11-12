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Приморский порт не смог оспорить штраф ФАС

Верховный суд оставил в силе решение кассационной инстанции о штрафе в размере 185 млн руб.
Алексей Стрельников
Петр Ковалев / ТАСС

Верховный суд России отказал в кассационной жалобе Приморскому торгового порта (ПТП, принадлежит «Транснефти»), указано в картотеке арбитражных дел. Стивидорная компания обжаловала предписание Управления ФАС по Ленинградской области об отмене «Руководства по обработке судов...», разработанное ПТП в 2017 году.

В январе 2018 года на этот документ, устанавливающий жесткие требования к буксирам, в УФАС пожаловалось дочернее предприятие «Роснефти» — «Роснефтефлот». Компания указывала, что не могла оказывать буксировочные услуги в порту из-за требований нового «Руководства по обработке судов...». Антимонопольное ведомство признало, что документ ППТ нарушает нормы морского права и ограничивает деятельность других хозяйствующих субъектов. По установленным ППТ требованиям, обеспечивать буксирование судов могли только две компании — «Союзпорт Флот» и «Транснефть-Сервис», связанные с самим стивидором. Размер упущенной выгоды «Роснефтефлот» оценил в 53,3 млн рублей. В ПТП говорят, что документ необходим для обеспечения бесперебойной деятельности порта.

В 2018 году УФАС признало, что правила порта создают препятствия для работы компаний и выписало ППТ штраф в 215 млн руб. ПТП обжаловал это решение в судах. Кассационная инстанция установила штраф для порта в размере 185 млн руб. Сейчас Верховный суд подтвердил это решение. Штраф в 185 млн руб. Приморский порт уже оплатил, сообщили «Ведомостям» в УФАС.

Это не последний штраф, выставленный УФАС порту. В июле 2020 года ППТ выпустил новую редакцию «Руководства по обработке судов...» с незначительными изменениями по сравнению с предыдущей редакцией. «Роснефтефлот» направил новую жалобу в ФАС, антимонопольное ведомство выпустило в адрес ПТП новое предписание на сумму 220,4 млн руб. Сейчас порт обжалует это решение в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

В августе 2020 года ППТ включил требуемые ФАС изменения в «Руководство», они опубликованы на сайте компании.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин отказался комментировать взаимоотношения с ФАС и «Роснефтефлотом» «Ведомостям». В «Роснефтефлоте» не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных