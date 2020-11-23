Велошеринг SmartBike выйдет на рынок Ленинградской области

Велошеринг SmartBike выйдет на рынок Ленинградской областиКомпания создаст в регионе 300 велопарковок с 1 000 велосипедов
Велошеринговая компания SmartBike, начавшая работу в Санкт-Петербурге в 2019 году, планирует выйти на рынок Ленинградской области, создав в регионе 300 общедоступных велопарковок с 1 тыс. велосипедов и организовав станции обслуживания. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Руслан Каврюков. По его словам, запуск сервиса запланирован на весну 2021 года, сумма инвестиций составит 90 млн руб.
Каврюков уточнил, что сервис будет работать в Выборге, Кингисеппе и наиболее густонаселенных территориях Всеволожского района, которые примыкают к Петербургу. Это Мурино, Кудрово, Новое Девяткино и собственно город Всеволожск. Расположение станций там позволит разрядить сложную транспортную обстановку, считает Каврюков.
Компания вышла на рынок велошеринга в Петербурге в мае 2019 г., доведя количество велосипедов до 1000 штук, потратив на это, по словам Каврюкова, 50 млн руб. В сентябре SmartBike провела пилотный запуск велошеринга в Гатчине и Сосновом Бору, разместив по 30 велосипедов и 10 парковок в каждом городе. Концепцию проката тогда же представили губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.
SmartBike рассчитывает на получение субсидии из бюджета Ленинградской области, рассказал Каврюков, пояснив, что тарифные планы в области будут ниже городских, а для льготных категорий граждан – «символическими».
Депутат заксобрания Ленобласти Александр Русских считает, что у велошеринга есть шансы получить субсидию. «Велошеринг – это новая история, она нужна, но требует вложений», – говорит Русских. Стартовые локации для захода в регион выбраны логично, отметил директор центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. В Кудрове и Мурине живет много молодых людей и есть проблемы с доступностью метро, поэтому сервис найдет своих клиентов. «Но прокат актуален именно для мест с высокой плотностью населения, где есть сложности с хранением велосипеда у себя дома. Там, где застройка менее плотная, людям проще иметь собственные самокаты и велосипеды», – сказал Карпов.