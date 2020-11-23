Велошеринг SmartBike выйдет на рынок Ленинградской области

Депутат заксобрания Ленобласти Александр Русских считает, что у велошеринга есть шансы получить субсидию. «Велошеринг – это новая история, она нужна, но требует вложений», – говорит Русских. Стартовые локации для захода в регион выбраны логично, отметил директор центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. В Кудрове и Мурине живет много молодых людей и есть проблемы с доступностью метро, поэтому сервис найдет своих клиентов. «Но прокат актуален именно для мест с высокой плотностью населения, где есть сложности с хранением велосипеда у себя дома. Там, где застройка менее плотная, людям проще иметь собственные самокаты и велосипеды», – сказал Карпов.