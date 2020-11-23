Беглов предложил рассмотреть вопрос продления времени продажи алкоголя

Беглов предложил рассмотреть вопрос продления времени продажи алкоголяАлкоголь в Петербурге могут разрешить продавать на один час дольше
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил рассмотреть возможность продлить на час время продажи алкоголя в городе — до 23.00, следует из письма Беглова в заксобрание СПб (копия имеется в распоряжении «Ведомостей»).
«Предлагаю рассмотреть возможность установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Петербурга с 23 часов до 11 часов путем внесения соответствующего изменения в закон Санкт-Петербурга №50-5 сроком на один год с 01.01.2021», – говорится в письме.
Комитет по законодательству заксобрания СПб 13 ноября рассмотрел предложение депутата от «Единой России» Дениса Четырбока внести изменения в закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».
На территории России условия продажи спиртного регулируются федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции…». Согласно этому документу, алкоголь можно продавать с 9.00 до 23.00. Субъекты федерации могут сократить время продажи алкоголя. В Петербурге в 2013 г. были установлены более жесткие требования к продаже алкоголя – с 11.00 до 22.00.
«Продление времени продажи алкоголя на один час вечером должно вывести из тени часть нелегального оборота спиртных напитков и оградить граждан от покупки нелицензированной продукции. Продлевать продажу в утренние часы нецелесообразно, так как горожане испытывают сложности с такими покупками только вечером», – объяснил «Ведомостям» депутат Четырбок.
3,3 млн
декалитров спиртных напитков крепостью свыше 9% реализовано в Петербурге за первые три квартала 2020 г., по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Прежде чем принять решение об изменении времени продажи алкоголя, необходимо обсудить этот вопрос с представителями предпринимательского сообщества и гражданами города, говорится в письме Беглова. Сейчас мнение жителей уже исследуется с помощью опросов в мессенджере Telegram и социальной сети «ВКонтакте». В Telegram на момент публикации проголосовало 4130 человек, за продление высказались 63% респондентов. В сети «ВКонтакте» проголосовало 4365 человек, 52% поддержали идею продлить время продажи.
После окончания опросов законопроект будет вынесен на рассмотрение заксобрания СПб. «С точки зрения налогового администрирования логично начать именно с первого января сроком на год. Если мера приживется, то тогда ее нужно оставить на постоянной основе», – говорит Четырбок.
Директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский отметил, что если увеличить время продажи легального алкоголя на один вечерний час, то ежегодные доходы городского бюджета увеличатся на 1,5 млрд руб., так как 70% розничной торговли алкогольной продукции на территории России приходится на временной отрезок с 18.00 до 23.00.