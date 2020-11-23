Беглов предложил рассмотреть вопрос продления времени продажи алкоголя

Прежде чем принять решение об изменении времени продажи алкоголя, необходимо обсудить этот вопрос с представителями предпринимательского сообщества и гражданами города, говорится в письме Беглова. Сейчас мнение жителей уже исследуется с помощью опросов в мессенджере Telegram и социальной сети «ВКонтакте». В Telegram на момент публикации проголосовало 4130 человек, за продление высказались 63% респондентов. В сети «ВКонтакте» проголосовало 4365 человек, 52% поддержали идею продлить время продажи.