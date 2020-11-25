В декабре в Петербурге изготовят миллион доз вакцины от коронавируса

Пока все партии «Спутника V» в Петербурге направляются в два места для хранения: городскую больницу №40 в Сестрорецке и поликлинику №107 в Красногвардейском районе. По словам представителя комитета, к проведению более массовой вакцинации город пока не готов – не хватает и вакцины, и холодильников, которые поддерживают необходимую для хранения вакцины температуру (не выше минус 18 градусов). Они будут нужны в медучреждениях в каждом районе города. В один холодильник помещается более 400 доз вакцины. «По мере закупки холодильного оборудования появятся еще несколько пунктов хранения в Петербурге. На данный момент каждое медицинское учреждение обеспечить условия хранения не может», – говорят в Комитете по здравоохранению.