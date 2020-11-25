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Ведомости Санкт-Петербург

В декабре в Петербурге изготовят миллион доз вакцины от коронавируса

Две петербургские компании готовятся к выпуску «Спутник V»
Анастасия Беляева
Ведомости

Производить вакцину «Спутник V» от коронавируса по лицензии Центра Гамалеи в ближайшее время начнут два резидента особой экономической зоны «Санкт-Петербург» — «Биокад» и «Фармасинтез-Норд», рассказали «Ведомостям» в компаниях. По их словам, закупать вакцину будет Минздрав.

В «Биокаде» «Ведомостям» сообщили, что в декабре готовы выпустить миллион доз, а в перспективе производить до 4 млн доз в месяц.

«Фармасинтез-Норд», которой сейчас Центр Гамалеи передает технологию, наладит производство в I квартале 2021 г., говорит представитель компании. Он не раскрыл планы по объему выпуска вакцин.

За все время пандемии коронавируса Минздрав поставил в Петербург 442 дозы вакцины, рассказал представитель Комитета по здравоохранению Петербурга. В общей сложности в город должны завезти 4667 доз до конца года. На этой неделе планируется еще одна поставка «Спутника V» в Петербург. Ее объем уточняется. Первыми прошли вакцинацию петербургские медики. 

В Минздраве России на момент публикации материала не ответили на запрос «Ведомостей» о сроках и объемах поставок вакцин в Петербург. 

Пока все партии «Спутника V» в Петербурге направляются в два места для хранения: городскую больницу №40 в Сестрорецке и поликлинику №107 в Красногвардейском районе. По словам представителя комитета, к проведению более  массовой вакцинации город пока не готов – не хватает и вакцины, и холодильников, которые поддерживают необходимую для хранения вакцины температуру (не выше минус 18  градусов). Они будут нужны в медучреждениях в каждом районе города. В один холодильник помещается более 400 доз вакцины. «По мере закупки холодильного оборудования появятся еще несколько пунктов хранения в Петербурге. На данный момент каждое медицинское учреждение обеспечить условия хранения не может», – говорят в Комитете по здравоохранению.

«Проблема нехватки морозильного оборудования для хранения вакцин есть во всех странах мира. Многие вакцины от COVID-19 требуют строгих условий хранения, простые бытовые морозилки для таких целей не подойдут. Это должны быть камеры с термоиндикаторами и резервом на случай отключения электричества. В противном случае вакцину нельзя будет использовать», – поясняет учредитель организации «Коллективный иммунитет» Елена Савинова. 

Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить минимум 60–80% популяции, говорит научный сотрудник Университета Тампере и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Антон Барчук. «Здесь важную роль играет и то, насколько активно люди общаются друг с другом. Но в идеале вакцинировать нужно большую часть населения», – уверен Барчук. 

«Масштабная вакцинация как в России, так и во всем мире, по прогнозам, начнется не ранее середины 2021 г., а заметных результатов в борьбе с пандемией удастся достичь к концу 2021 г.», – сказал  руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный. 

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Помимо «Спутника V», это «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова идет работа над третьей вакциной. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных