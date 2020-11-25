В декабре в Петербурге изготовят миллион доз вакцины от коронавируса

В декабре в Петербурге изготовят миллион доз вакцины от коронавирусаДве петербургские компании готовятся к выпуску «Спутник V»
Производить вакцину «Спутник V» от коронавируса по лицензии Центра Гамалеи в ближайшее время начнут два резидента особой экономической зоны «Санкт-Петербург» — «Биокад» и «Фармасинтез-Норд», рассказали «Ведомостям» в компаниях. По их словам, закупать вакцину будет Минздрав.
В «Биокаде» «Ведомостям» сообщили, что в декабре готовы выпустить миллион доз, а в перспективе производить до 4 млн доз в месяц.
«Фармасинтез-Норд», которой сейчас Центр Гамалеи передает технологию, наладит производство в I квартале 2021 г., говорит представитель компании. Он не раскрыл планы по объему выпуска вакцин.
За все время пандемии коронавируса Минздрав поставил в Петербург 442 дозы вакцины, рассказал представитель Комитета по здравоохранению Петербурга. В общей сложности в город должны завезти 4667 доз до конца года. На этой неделе планируется еще одна поставка «Спутника V» в Петербург. Ее объем уточняется. Первыми прошли вакцинацию петербургские медики.
В Минздраве России на момент публикации материала не ответили на запрос «Ведомостей» о сроках и объемах поставок вакцин в Петербург.
Пока все партии «Спутника V» в Петербурге направляются в два места для хранения: городскую больницу №40 в Сестрорецке и поликлинику №107 в Красногвардейском районе. По словам представителя комитета, к проведению более массовой вакцинации город пока не готов – не хватает и вакцины, и холодильников, которые поддерживают необходимую для хранения вакцины температуру (не выше минус 18 градусов). Они будут нужны в медучреждениях в каждом районе города. В один холодильник помещается более 400 доз вакцины. «По мере закупки холодильного оборудования появятся еще несколько пунктов хранения в Петербурге. На данный момент каждое медицинское учреждение обеспечить условия хранения не может», – говорят в Комитете по здравоохранению.
«Проблема нехватки морозильного оборудования для хранения вакцин есть во всех странах мира. Многие вакцины от COVID-19 требуют строгих условий хранения, простые бытовые морозилки для таких целей не подойдут. Это должны быть камеры с термоиндикаторами и резервом на случай отключения электричества. В противном случае вакцину нельзя будет использовать», – поясняет учредитель организации «Коллективный иммунитет» Елена Савинова.
Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить минимум 60–80% популяции, говорит научный сотрудник Университета Тампере и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Антон Барчук. «Здесь важную роль играет и то, насколько активно люди общаются друг с другом. Но в идеале вакцинировать нужно большую часть населения», – уверен Барчук.
«Масштабная вакцинация как в России, так и во всем мире, по прогнозам, начнется не ранее середины 2021 г., а заметных результатов в борьбе с пандемией удастся достичь к концу 2021 г.», – сказал руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный.
Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Помимо «Спутника V», это «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова идет работа над третьей вакциной.