«Алмаз-Антей» выставил на продажу землю в Петербурге на 9 млрд руб.Концерн продает пять участков в центре Петербурга
Северо-Западный региональный центр концерна «Алмаз-Антей» выставил на открытый аукцион на повышение участки земли площадью 212 800 кв. м пятью лотами на общую сумму 9,04 млрд руб., следует из размещенной на электронной торговой площадке документации. Ранее в этих зданиях размещались подразделения концерна, но с 2008 года дочерние предприятия концерна переезжают из исторического центра Петербурга на территорию Обуховского завода.
Самый дорогой лот – 120 000 кв. м на Шкиперском протоке за 4,8 млрд руб. Участок, на котором до 2015 г. находился Всероссийский НИИ радиоаппаратуры, уже выставляли на торги в конце прошлого года за 5,6 млрд руб., но покупателей не нашлось. Партнер Rusland SP Андрей Бойков считает, что в этот раз стоимость также завышена на 1 млрд руб. Из плюсов участка – здесь можно построить жилое здание бизнес-класса на 200 000 кв. м. Инвестиции в строительство такого объекта составят порядка 15 млрд руб., говорит директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International Анна Сигалова.
С участка в 62 000 кв. м на Лермонтовском проспекте переехал завод радиотехнического оборудования. Участок (его концерн оценил в 2,6 млрд руб.) тоже подходит для жилой застройки, но с оговорками, говорит Бойков. Здания на территории нельзя снести, так как они находятся под охраной Комитета по охране памятников СПб, поэтому инвестору «придется подключать фантазию и приспосабливать их под коммерческие функции».
Свободными от объектов культурного наследия остаются 35 000 кв. м, объясняет Сигалова: тут можно построить жилье бизнес-класса, а в исторических зданиях разместить офисы, гостиницы и ритейл.
Территорию, где раньше находился завод «Навигатор», по обеим сторонам Малого проспекта Петроградской стороны выставили с начальной ценой 0,84 млрд руб. Здесь сохранилось восьмиэтажное здание площадью 18 000 кв. м и гараж. «Поскольку большой участок находится в промышленной зоне, на нем можно построить бизнес-центр, а на участке поменьше – небольшой клубный дом. Но для этого нужно перевести участок в генплане в зону с жилой функцией. Круг покупателей мог бы расшириться, если бы участки продавались по отдельности», – считает Сигалова.
За 0,5 млрд руб. продают еще одну бывшую площадку завода «Навигатор» на Петроградской стороне (ул. Красного Курсанта). Тут находятся производственно-складские корпуса 1933 г. постройки. Участок подходит только для коммерческой недвижимости: можно построить бизнес-центр, апартаменты или гостиницу, говорит гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.
Комплекс на Бобруйской улице стал самым дешевым лотом – за участок с памятником регионального значения просят 0,3 млрд руб. Раньше здесь была производственная площадка Конструкторского бюро специального машиностроения.
Главными претендентами на покупку участков «Алмаза-Антея» будут девелоперы жилья, уверены эксперты. Локация у адресов удачная, учитывая дефицит участков под застройку в центре Петербурга. Из минусов – у всех площадок нет градостроительных документов, говорит Бойков. «Застройщику не просто надо выложить крупную сумму за участок, ее придется фактически заморозить на время, пока он будет готовить документы. Вероятнее всего, инвестору еще и придется обслуживать кредит, который он привлечет на покупку объекта. Такой объем денег рынку сейчас трудно потянуть. Инвесторы чаще всего рассматривают покупку коммерческих объектов в пределах 0,5 млрд руб.», — сказал он.