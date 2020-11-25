«Алмаз-Антей» выставил на продажу землю в Петербурге на 9 млрд руб.

Главными претендентами на покупку участков «Алмаза-Антея» будут девелоперы жилья, уверены эксперты. Локация у адресов удачная, учитывая дефицит участков под застройку в центре Петербурга. Из минусов – у всех площадок нет градостроительных документов, говорит Бойков. «Застройщику не просто надо выложить крупную сумму за участок, ее придется фактически заморозить на время, пока он будет готовить документы. Вероятнее всего, инвестору еще и придется обслуживать кредит, который он привлечет на покупку объекта. Такой объем денег рынку сейчас трудно потянуть. Инвесторы чаще всего рассматривают покупку коммерческих объектов в пределах 0,5 млрд руб.», — сказал он.