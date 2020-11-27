Паром «Принцесса Анастасия» предложили поставить на линию Петербург – Калининград

У маршрута Калининград – Петербург с заходом в Швецию есть грузовой потенциал, считает директор по маркетингу Viking Line на международных рынках Илья Беруненко. По словам эксперта, транспортным компаниям выгоднее грузиться на паром, чем следовать транзитом через страны ЕС. «Если компания решит делать стоянку в Калининграде на 1–2 дня, то в рамках круиза большую часть времени пассажиры будут проводить в пути на борту. Переход из Петербурга в Калининград займет два дня, из Стокгольма в Петербург – полтора. На такой формат круизные паромы рассчитаны в меньшей степени, чем классические круизные лайнеры, располагающие большей развлекательной инфраструктурой на борту в силу своих размеров», — прокомментировал Беруненко. Столь длительные переходы весьма затратны по части топлива и амортизации судна, поэтому экономику такого продукта едва ли удастся вывести в прибыль без грузовой составляющей, пояснил он.