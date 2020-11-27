Паром «Принцесса Анастасия» предложили поставить на линию Петербург – Калининград

Паром «Принцесса Анастасия» предложили поставить на линию Петербург – КалининградСейчас паром используется как плавучая гостиница
Проект запуска пассажирской линии Петербург – Калининград разработал паромный оператор Moby SPL, основанный в 2016 году путем слияния St. PeterLine и итальянской Moby S.p.A. В ноябре компания обратилась с предложением в Комитет по развитию туризма Петербурга. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор Moby SPL Сергей Котенев. То, что предложение получено, подтвердил председатель комитета Сергей Корнеев.
Moby SPL предлагает передать принадлежащий ему паром «Принцесса Анастасия» во фрахт компании «Балтийские пассажирские линии» (БПЛ). Она была создана в конце 2019 г. правительством Петербурга для строительства пассажирского лайнера и эксплуатации пассажирских линий, связывающих Петербург с портами Балтики: по бизнес-плану, строительство судна может начаться в 2022 г. и закончиться в 2026 г. Сейчас у городской судоходной компании паромов в распоряжении нет.
Паром «Принцесса Анастасия» был спущен на воду в 1986 году, имеет 834 каюты разных классов на 2500 пассажиров, экипаж – 350 человек. Сейчас паром используется в качестве плавучей гостиницы в Мурманской области.
«Мы предлагаем организовать пяти- или шестидневные круизы с посещением Калининграда и техническим заходом в Стокгольм без выхода на берег. Заполняемость судна может составить тысячу человек. По дороге паром пройдет рядом с фьордами. Это становится популярным форматом – в этом сезоне иностранные круизные компании сделали 25 заходов к фьордам без высадки пассажиров», – говорит Котенев.
Проект актуален для следующего сезона – если границы останутся закрытыми, россияне не смогут воспользоваться международными круизами, считает он. «Мы могли бы запуститься самостоятельно на такой линии, но тут существуют очень большие риски. Участие государственной структуры может помочь получить определенные преференции: скидки на портовые сборы и прочее», — пояснил Котенев. По его словам, Moby SPL готова взять на себя техническую часть проекта: по обслуживанию судна и содержанию экипажа.
В качестве порта прибытия в Калининградской области Moby SPL рассматривает Балтийск – технически он способен принять паром «Принцесса Анастасия». Правда, говорит Котенев, морской терминал сейчас активно задействован в обслуживании грузовых судов.
Moby SPL планировал внести в свой маршрут Калининград с 2021 г. К этому времени в эксплуатацию должны были ввести порт Пионерский. Но стройка была приостановлена. 12 ноября ФГУП «Росморпорт» объявил новый тендер на достройку пассажирского терминала в Пионерском за 6,2 млрд руб. Закончить работы предполагается к концу 2022 г., следует из техзадания. Работа над потенциальной точкой дислокации еще ведется, говорит Котенев.
Председатель Комитета по развитию туризма СПб Сергей Корнеев подтвердил «Ведомостям», что обращение компании Moby SPL получено. «Концептуально мы можем рассматривать любые проекты с участием Санкт-Петербурга, но нужно знать емкость рынка и экономику, чтобы рассчитывать перспективы. Да, Комитет по развитию туризма подавал заявку в нацпроект “Туризм и индустрия гостеприимства”, предложив развивать город в качестве водной столицы. Предложение компании Moby SPL правильно рассматривать в рамках именно этого нацпроекта», – говорит Корнеев.
Говорить о прогнозах на следующий сезон сложно, учитывая нынешнее состояние мирового туризма, поэтому пока к проекту Moby SPL много вопросов, объясняет чиновник. В администрации Калининградской области на запрос «Ведомостей» не ответили на момент публикации материала.
В 2018 г., когда «Принцесса Анастасия» ходила в регулярные рейсы по маршруту Петербург – Хельсинки, затраты Moby SPL за год составили 1,27 млрд руб. Выручка – 1,12 млрд руб., следует из консолидированной отчетности Moby Group.
Moby SPL в ближайшие дни обратится в Ростуризм с просьбой создать рабочую группу с участием представителей администраций Петербурга и Калининградской области для продвижения проекта на федеральном уровне. После утверждения проекта будет подготовлена его финансовая модель, говорит Котенев.
«Сейчас для расчета экономики слишком много неизвестных. Например, мы пока не знаем, каким может быть статус линии. Если это каботажные перевозки, то пассажирам не придется проходить паспортный контроль и по прибытию домой уходить на карантин. Если линию признают международной, то сложностей для пассажиров будет больше», – объясняет Котенев.
Проект может оказаться перспективным и для «Морского фасада» (оператор морских пассажирских терминалов в Петербурге, на 100% принадлежит Смольному), который пока остается без судозаходов, считает Котенев. «Вариант фрахтования готового судна на время постройки нового рассматривался», – ответил «Ведомостям» представитель «Морского фасада». Но брать во фрахт судно в ближайшее время не планируется – «исходя из состояния мирового круизного рынка вследствие коронавирусной инфекции».
Круизы между Петербургом и Калининградом могут быть привлекательными, но многое зависит от развлекательной программы и стоимости питания на борту, говорит гендиректор паромного центра «ГР-Тревел» Эдуард Эзрох. «Чтобы пассажиры не чувствовали себя как в плену в море при нынешних ограничениях, им требуется соответствующее предложение. Например, как будет организована программа, шоу с танцами, работа duty free. Если цена за билет будет ниже 100 евро (с учетом питания), то это приемлемо для пассажиров», — сказал Эзрох.
У маршрута Калининград – Петербург с заходом в Швецию есть грузовой потенциал, считает директор по маркетингу Viking Line на международных рынках Илья Беруненко. По словам эксперта, транспортным компаниям выгоднее грузиться на паром, чем следовать транзитом через страны ЕС. «Если компания решит делать стоянку в Калининграде на 1–2 дня, то в рамках круиза большую часть времени пассажиры будут проводить в пути на борту. Переход из Петербурга в Калининград займет два дня, из Стокгольма в Петербург – полтора. На такой формат круизные паромы рассчитаны в меньшей степени, чем классические круизные лайнеры, располагающие большей развлекательной инфраструктурой на борту в силу своих размеров», — прокомментировал Беруненко. Столь длительные переходы весьма затратны по части топлива и амортизации судна, поэтому экономику такого продукта едва ли удастся вывести в прибыль без грузовой составляющей, пояснил он.
В компании Viking Line сказали, что тоже планируют запускать новые круизы, рассчитанные на длительное пребывание пассажиров на борту. Планы по новым круизам делаются с расчетом на смягчение коронавирусных ограничений. Развлекательные мероприятия планируется проводить на автопалубах, где можно организовать дистанцию между людьми.