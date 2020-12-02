Кальянные могут исчезнуть из жилых домов Петербурга

Кальянные балансируют на грани правового поля – федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…»запрещено курение табака в общественных местах, в том числе в общепите, но кальяны в законе не упоминались. Это, по словам опрошенных «Ведомостями» предпринимателей, давало им аргументы при объяснениях с проверяющими органами. Многие заведения в Петербурге предлагали «паровые коктейли», хотя фактически посетители курили все тот же табак. С 30 октября вступили в силу изменения в федеральный закон «Об охране здоровья…», теперь там прямо указан запрет на курение в общественных местах не только табака, но и никотиносодержащих продуктов и кальянов.