Кальянные могут исчезнуть из жилых домов Петербурга

Кальянные могут исчезнуть из жилых домов ПетербургаКальянным хотят разрешить работу только в нежилых зданиях
Депутаты городского парламента и чиновники Смольного собираются запретить все кальянные в жилых домах Петербурга, но разрешить их в нежилых зданиях. Предварительное решение было принято 27 ноября рабочей группой, созданной на базе комитета по законодательству заксобрания Петербурга. В заседании рабочей группы принимали участие предприниматели, которые надеялись на лучший результат.
Рабочая группа подготовит изменения в городской закон «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге». На заседании было рассмотрено пять вариантов правового регулирования использования кальянов. В их число входил и полный запрет кальянов в Петербурге, но депутаты проголосовали за соблюдение «баланса интересов».
Это значит, что в законе будет определено понятие «кальянный клуб»: им хотят разрешить работать в нежилых зданиях и установить полный запрет на курение кальянов в нежилых помещениях многоквартирных домов. Впрочем, рассматривается и вариант неполного запрета – в случае получения владельцем кальянного клуба согласия всех собственников квартир.
В Петербурге работают 450 кальянных – это оценка Кальянного союза «Содействие». В администрации Петербурга официальной статистики по заведениям, в которых предлагают посетителям кальяны, не ведут, но собираются заняться этим в будущем.
Кальянные балансируют на грани правового поля – федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…»запрещено курение табака в общественных местах, в том числе в общепите, но кальяны в законе не упоминались. Это, по словам опрошенных «Ведомостями» предпринимателей, давало им аргументы при объяснениях с проверяющими органами. Многие заведения в Петербурге предлагали «паровые коктейли», хотя фактически посетители курили все тот же табак. С 30 октября вступили в силу изменения в федеральный закон «Об охране здоровья…», теперь там прямо указан запрет на курение в общественных местах не только табака, но и никотиносодержащих продуктов и кальянов.
По оценке владельца кальянной в Санкт-Петербурге, рестораны могут получать от продажи кальянов до 1 млн руб. чистой прибыли в месяц. А специализированная кальянная на пять столов может приносить 350 000–400 000 руб. чистой прибыли в месяц. Этот бизнес он считает очень прибыльным, поскольку продукты в кальянных высокомаржинальные – нередко они продаются с пятикратной наценкой. Полный запрет на работу кальянных приведет к падению выручки заведений общепита и как следствие – сокращению рабочих мест и отчислений в бюджет, считает собственник кальянной.
Предприниматели, принимавшие участие в обсуждении концепции законопроекта в заксобрании Петербурга, остались недовольны перспективой переезда из жилых зданий. «Принимать решение по принципу жилых и нежилых домов – это значит убить индустрию, на данный момент около 80% кальянных находятся в жилых домах», – говорит президент Кальянного союза «Содействие» и владелица сети кальянных «Омар Хайям» Анастасия Закатова.
Петицию за легализацию кальянной индустрии в Петербурге и принятие отдельного закона о деятельности кальянных («реализация негативных сценариев приведет к уходу целой отрасли в тень, ее последующей маргинализации») подписали 24 700 человек, сообщил владелец сети лаунж-баров Tangiers Lounge и группы компаний ART Hookah Family ресторатор Артем Синяков.
Представителям бизнеса оппонировали приглашенные на рабочую встречу гражданские активисты. По их словам, горожане, живущие рядом с кальянными, жалуются на нарушения режима тишины и на то, что дым и запах от курительных смесей попадают в квартиры.
«Если кальянная хочет работать в жилом доме, она должна быть оборудована вытяжкой и шумоизоляцией и находиться на цокольных или верхних этажах. Дым и шум действительно могут мешать жильцам. Поэтому некоторые владельцы кальянных изначально выбирают помещения в нежилых зданиях – их в городе хватает», – сказал «Ведомостям» организатор движения Hookah Masters SaintP Максим Семыкин. Он предположил, что многие кальянные в ближайшее время откажутся от кухни и будут продавать в розницу только напитки в упаковке. Это может быть выходом из нынешней ситуации, когда многие заведения регулярно штрафуют, считает Семыкин.
Сейчас по всей России работают 20 200 кальянных клубов и ресторанов с кальянными, 5000 из них – в Москве и Московской области. Средняя выручка таких заведений по стране оценивается в 412 млрд руб. в год. При средней рентабельности заведений в 30% отчисления в бюджеты разных уровней составляют 12,4 млрд руб. в год, подсчитали в «Содействии».
Одним из вариантов легализации кальянных клубов на федеральном уровне Закатова считает введение для них отдельного кода ОКВЭД. Председатель комитета по законодательству заксобрания Петербурга Денис Четырбок подтвердил, что такая инициатива прорабатывается в Госдуме. Однако это не значит, что работа по изменению регионального законодательства будет прекращена. В ближайшее время в Петербурге могут пройти рейды по ряду «проблемных» кальянных адресов, сказал Четырбок.