Клиники оценили рост спроса на платную диагностику коронавируса в Петеребурге

Клиники оценили рост спроса на платную диагностику коронавируса в ПетеребургеСпрос растёт на 20% ежемесячно, сообщили в лаборатории «Хеликс»
Спрос на платную диагностику коронавируса в Петербурге растет начиная с августа: количество заказов на проведение ПЦР-тестов увеличивается каждый месяц на 20%. Такая тенденция наблюдалась в сентябре, октябре и ноябре, рассказал «Ведомостям» представитель сети лабораторий «Хеликс».
В большинстве клиник, в которых можно сдать тест на коронавирус, «полный аншлаг», говорит владелец и гендиректор петербургской клиники Coris Лев Авербах. «В ноябре ежедневно на забор анализов на COVID-19 к нам приходят 150 индивидуальных пациентов. Плюс каждый день тестируются от 400 до 700 сотрудников предприятий, с которыми у Coris заключены договоры», — сказал Авербах. Ажиотаж с тестами приводит к заметному росту выручки, добавил он, но сумму не назвал.
950 000 тестов на COVID-19 в Петербурге за весь период пандемии – с конца марта по конец ноября – выполнил «Хеликс». 25% из них было сделано на дому с помощью услуги бесконтактного тестирования. 98 600 ПЦР-тестов с начала мая по конец ноября было сделано в Петербурге в сети лабораторий «Гемотест». В «Гемотесте» говорят, что у них пик тестирований пришелся на середину октября.
«Сегодня рынок насыщен предложением, идет как ценовая конкуренция, так и конкуренция в области сроков проведения исследования. Если лаборатория дает ответ быстро, она может устанавливать цену на тест чуть выше, чем другие, если медленно – снижает цену», – говорит директор по инновациям медицинского центра «XXI век» Артур Канаян.
Тестов на антитела к COVID-19 сдается меньше, чем тестов на ПЦР: с середины мая по конец ноября «Хеликс» провел 300 000 таких тестов в Петербурге. «Гемотест» с начала мая – 41 200. К 26 ноября по результатам анализов на антитела «Гемотест» обнаружил их у 43,52% протестированных граждан. Наибольшие показатели у возрастных групп 26–35 и 36–45 лет, рассказали в пресс-службе «Гемотеста».
Петербургские лаборатории работают и с отечественными, и с зарубежными поставщиками тестов. «Хеликс» использует тест-системы производства компании «ДНК-Технология». «Поставщик обеспечил оперативное покрытие наших потребностей в полном объеме», – пояснил представитель компании. Тесты на антитела лаборатории закупают у итальянской компании DiaSorin, американской Abbott, российской «Вектор-Бест» и швейцарской Roche Diagnostics.
В ближайшие месяцы спрос на тесты в Петербурге будет оставаться стабильно высоким – не только из-за роста заболеваемости, но и из-за охвативших население тревожных настроений. «Сейчас любое сезонное ОРВИ вызывает у людей желание сдать тест и провериться. Растет тревожность. Бизнес на тестах – это в том числе бизнес на панике. Я считаю, что в идеале граждане должны иметь право сдать тест бесплатно не только в ограниченном, как сейчас, числе случаев», – говорит директор Петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев.