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Ведомости Санкт-Петербург

Клиники оценили рост спроса на платную диагностику коронавируса в Петеребурге

Спрос растёт на 20% ежемесячно, сообщили в лаборатории «Хеликс»
Анастасия Беляева
Евгений Разумный / Ведомости

Спрос на платную диагностику коронавируса в Петербурге растет начиная с августа: количество заказов на проведение ПЦР-тестов увеличивается каждый месяц на 20%. Такая тенденция  наблюдалась в сентябре, октябре и ноябре, рассказал «Ведомостям» представитель сети лабораторий «Хеликс». 

В большинстве клиник, в которых можно сдать тест на коронавирус, «полный аншлаг»,  говорит владелец и гендиректор петербургской клиники Coris Лев Авербах. «В ноябре ежедневно на забор анализов на COVID-19 к нам приходят 150 индивидуальных пациентов. Плюс каждый день тестируются от 400 до 700 сотрудников предприятий, с которыми у Coris заключены договоры», — сказал Авербах. Ажиотаж с тестами приводит к заметному росту выручки, добавил он, но сумму не назвал.

950 000 тестов на COVID-19 в Петербурге за весь период пандемии – с конца марта по конец ноября – выполнил «Хеликс». 25% из них было сделано на дому с помощью услуги бесконтактного тестирования. 98 600 ПЦР-тестов с начала мая по конец ноября было сделано в Петербурге в сети лабораторий «Гемотест». В «Гемотесте» говорят, что у них пик тестирований пришелся на середину октября.

«Сегодня рынок насыщен предложением, идет как ценовая конкуренция, так и конкуренция в области сроков проведения исследования. Если лаборатория дает ответ быстро,  она может устанавливать цену на тест чуть выше, чем другие, если медленно – снижает цену», – говорит директор по инновациям медицинского центра «XXI век» Артур Канаян. 

Тестов на антитела к COVID-19 сдается меньше, чем тестов на ПЦР: с середины мая по конец ноября «Хеликс» провел 300 000 таких тестов в Петербурге. «Гемотест» с начала мая – 41 200. К 26 ноября по результатам анализов на антитела «Гемотест» обнаружил их у 43,52% протестированных граждан. Наибольшие показатели у возрастных групп 26–35 и 36–45 лет, рассказали в пресс-службе «Гемотеста».

Петербургские лаборатории работают и с отечественными,  и с зарубежными поставщиками тестов. «Хеликс» использует тест-системы производства компании «ДНК-Технология». «Поставщик обеспечил оперативное покрытие наших потребностей в полном объеме», – пояснил представитель компании. Тесты на антитела лаборатории закупают у итальянской компании DiaSorin, американской Abbott, российской «Вектор-Бест» и швейцарской Roche Diagnostics. 

В ближайшие месяцы спрос на тесты в Петербурге будет оставаться стабильно высоким – не только из-за роста заболеваемости, но и из-за охвативших население тревожных настроений. «Сейчас любое сезонное ОРВИ вызывает у людей желание сдать тест и провериться. Растет тревожность. Бизнес на тестах – это в том числе бизнес на панике. Я считаю, что в идеале  граждане должны иметь право сдать тест бесплатно не только в ограниченном, как сейчас, числе случаев», – говорит директор Петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных