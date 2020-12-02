Клиники оценили рост спроса на платную диагностику коронавируса в Петеребурге

В ближайшие месяцы спрос на тесты в Петербурге будет оставаться стабильно высоким – не только из-за роста заболеваемости, но и из-за охвативших население тревожных настроений. «Сейчас любое сезонное ОРВИ вызывает у людей желание сдать тест и провериться. Растет тревожность. Бизнес на тестах – это в том числе бизнес на панике. Я считаю, что в идеале граждане должны иметь право сдать тест бесплатно не только в ограниченном, как сейчас, числе случаев», – говорит директор Петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев.