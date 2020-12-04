Спрос на электроэнергию в Петербурге и Ленинградской области упал на 4,1%Выработка снизилась на 9,8% в апреле-ноябре
Суммарное потребление электричества в Петербурге и области в апреле-ноябре упало на 4,1% и составило 27,989 млрд кВт∙ч (в 2019 г. было на 1,206 млрд кВт∙ч больше за тот же период), рассказал «Ведомостям» представитель Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Северо-Запада.
По его словам, за время пандемии многие предприятия Северо-Запада снизили производственные мощности – и вслед за этим потребление электричества. В Петербурге и Ленинградской области больше всех уменьшили потребление электроэнергии компании, занимающиеся транспортировкой нефти, и металлургические заводы. С апреля по ноябрь перевозчики нефти потребили на 56,1% меньше электричества, чем в этот период годом раньше, а металлурги – на 15,9%.
Коронавирусные ограничения повлияли на расход электричества населением и другими небольшими потребителями в Петербурге и области. В Объединенном диспетчерском управлении отметили, что они потратили на 3,7% меньше электричества, чем год назад.
«На нефтяную промышленность, особенно на экспорт, существенно повлияли ограничения ОПЕК+ по добыче. Поэтому меньше были загружены нефтяные терминалы, которые потребляют много электричества за счет насосного и прочего оборудования», –говорит управляющий партнер Агентства энергетического анализа Алексей Преснов. Энергоемкие предприятия тяжелой промышленности в России экспортируют до 70–80% продукции, поэтому колебания на внешнем рынке бьют по ним в первую очередь, добавил эксперт.
Суммарная генерация в Петербурге и Ленобласти в апреле-ноябре упала на 9,8% и составила 36397,1 млн кВт∙ч., сообщает представитель Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Северо-Запада. Эта динамика связана, в первую очередь, с падением производства на тепловых электростанциях (ТЭС) на 23,7%.
Гидроэнергетикам с их более дешевым электричеством (один киловатт электричества, выработанный на ГЭС, дешевле полученного на ТЭС в среднем в восемь раз, киловатт на АЭС дешевле киловатта ТЭС в два раза) помогла еще и погода, говорит представитель диспетчерского управления. Полноводные в этом году реки увеличили приточность в водохранилищах, гидрогенерация по Ленинградской области (в Петербурге ГЭС нет) выросла на 15,1%.
В Ленинградской области большинство гидроэлектростанций принадлежит дочерней компании «Газпрома» – ТГК-1. Она также владеет восемью ТЭЦ в Петербурге. Если ТЭС компании выработали на 12,1% электроэнергии меньше, то гидрогенерация ТГК-1 вышла в плюс на 12,5%. Хотя падения финансовых показателей в целом компании избежать не удалось: за девять месяцев 2020 г. выручка упала по сравнению с тем же периодом 2019 г. на 9,5%, до 58,4 млрд руб.
Выработка электроэнергии на Ленинградской атомной станции выросла на 1,5% до 18,114 млрд кВт∙ч. «Маневрирование на АЭС – более сложный процесс с точки зрения управления системами безопасности и реакции общественности. Поэтому в случае спада спроса в первую очередь снижают выработку ТЭС. Для ТЭС это убытки, но для потребителей – нет. Если доля АЭС в выработке растет, то цена на электричество падает», – пояснил «Ведомостям» сотрудник одной из структур «Росатома».