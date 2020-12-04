Спрос на электроэнергию в Петербурге и Ленинградской области упал на 4,1%

Гидроэнергетикам с их более дешевым электричеством (один киловатт электричества, выработанный на ГЭС, дешевле полученного на ТЭС в среднем в восемь раз, киловатт на АЭС дешевле киловатта ТЭС в два раза) помогла еще и погода, говорит представитель диспетчерского управления. Полноводные в этом году реки увеличили приточность в водохранилищах, гидрогенерация по Ленинградской области (в Петербурге ГЭС нет) выросла на 15,1%.