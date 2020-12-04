Wizz Air перенес открытие базы в Пулково

Другие перевозчики тоже строят планы на время, когда пандемия закончится. Air Baltic планирует в 2021 г. открыть новые направления из Петербурга, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер латвийской авиакомпании. Окончательное решение авиаперевозчик должен принять в I квартале 2021 г., а запуск маршрутов из Петербурга может состояться в IV квартале следующего года. «Обсуждается количество воздушных судов и маршрутная сетка», – пояснил топ-менеджер. Сейчас у авиакомпании появилась возможность летать из Петербурга не только в Ригу — с 1 января 2020 г. аэропорт «Пулково» получил статус седьмой степени свободы воздуха, который позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации.