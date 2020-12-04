Wizz Air перенес открытие базы в Пулково

Wizz Air перенес открытие базы в ПулковоЛоукостер планирует запуск 14 рейсов из Петербурга
Венгерский лоукостер Wizz Air вновь перенес дату открытия базы в Петербурге на февраль 2021 г. Новая дата – 12 февраля, сообщил Евгений Ильин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС – оператор аэропорта Пулково).
В Пулково должны базироваться самолеты Wizz Air, формироваться экипажи и находиться административный персонал. «В Петербурге будут обслуживать два самолета Wizz Air и отсюда отправлять их по маршрутам», – говорит Ильин.
В планах Wizz Air запуск 14 новых рейсов из Петербурга: в Братиславу, Бухарест, Копенгаген, Осло, Зальцбург, Софию, Стокгольм, Вильнюс, Бергамо, Венецию, Болонью, Турин, Катанию и на Мальту. В Wizz Air пояснили, что маршруты заработают, как только восстановится полноценное международное авиасообщение.
Переговоры по открытию новых маршрутов из петербургского аэропорта «Пулково» ведутся еще с тремя лоукостерами, которые ранее не летали в Петербург, сказал «Ведомостям» Ильин. С одним из них удалось «достигнуть договоренности». «Если бы не проблема с пандемией, новый лоукост-перевозчик появился бы уже в декабре», — говорит он.
Лоукостер, с которым точно ведутся переговоры, ирландская компания Ryanair, подтвердила пресс-служба «Пулково». Авиакомпания Ryanair уже согласовала в управлении гражданской авиации Италии права на организацию четырех рейсов в неделю из Италии в Петербург в зимнем расписании 2020/21, сообщает Комитет по туризму Петербурга. На запрос «Ведомостей» в компании Ryanair не ответили на момент публикации материала.
Другие перевозчики тоже строят планы на время, когда пандемия закончится. Air Baltic планирует в 2021 г. открыть новые направления из Петербурга, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер латвийской авиакомпании. Окончательное решение авиаперевозчик должен принять в I квартале 2021 г., а запуск маршрутов из Петербурга может состояться в IV квартале следующего года. «Обсуждается количество воздушных судов и маршрутная сетка», – пояснил топ-менеджер. Сейчас у авиакомпании появилась возможность летать из Петербурга не только в Ригу — с 1 января 2020 г. аэропорт «Пулково» получил статус седьмой степени свободы воздуха, который позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации.
Лоукостеры в целом более устойчивы к внешним шокам, чем традиционные авиакомпании, отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Они подошли к 2020 г. с лучшими финансовыми показателями и имеют сильные позиции в переговорах с контрагентами.
«Ведущие европейские лоукостеры вошли в этот кризис с солидным запасом кэша. Когда речь зайдет о восстановлении международного авиасообщения, они с высокой долей вероятности начнут полеты из Петербурга. Конечно, эпидемиологи предупреждают, что подобные пандемии проходят в три волны, но во многих странах готовятся к массовой вакцинации. Поэтому определенный оптимизм есть относительно 2021 года, – говорит Пантелеев. – Российский рынок для этих компаний привлекателен, учитывая открывшиеся благодаря электронным визам новые возможности для роста въездного туризма. Что касается выездного туризма, то я ожидаю появления транзитного потока из российских регионов в Европу со стыковкой в Петербурге».