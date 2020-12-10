Туристы начали отказываться от поездок в Петербург

Компании из туристической отрасли пытаются договориться с туристами об изменениях в их турах, говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Мы сами с трудом ориентируемся, что и в каких регионах запретили: в Казани можно отмечать Новый год до 3 часов ночи, в Красной Поляне – до 23.00. Многие туристы от нас узнают, что реализовать программу в полном объеме не удастся. Проблема с кешбэком состоит еще и в том, что мы не можем перебронировать тур на другие числа. Тем путешественникам, которые поедут в Петербург, мы заменяем трехзвездочные отели на пятизвездочные за те же деньги. Многих это устраивает – они готовы гулять по городу и без посещения Эрмитажа», — рассказал Ромашкин.