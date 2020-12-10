Туристы начали отказываться от поездок в Петербург

Туристы начали отказываться от поездок в ПетербургРоссийский союз туриндустрии ожидает аннулирования минимум 50% туров
Российские туристы начали аннулировать поездки в Петербург, в том числе по программе «Кешбэк за туры по России», рассказала «Ведомостям» Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ). Государственная программа стимулирования внутренних туристических поездок была принята правительством России 10 августа, ее оператором выступает Ростуризм. Она предусматривает возврат до 20% (но не более 20 000 руб.) стоимости туров во все регионы. Оплатить туры надо было до 5 декабря, а само путешествие должно состояться до 10 января 2021 г.
Петербург был одним из самых популярных направлений, в том числе из-за сравнительно недорогих туров на зимние праздники, говорится в исследовании Ассоциации туроператоров. Стоимость туристической программы в СПб была в среднем 26 000 руб., что на 5000–10 000 руб. дешевле, чем организованные в те же даты поездки в Крым, Сочи и Калининград.
Однако привлекательность поездок в Петербург снизилась после того, как 2 декабря были внесены изменения в постановление правительства Петербурга «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». С 4 декабря запрещен доступ посетителей в аквапарки и океанариумы. С 30 декабря по 10 января не работают музеи, театры и зоопарки. С 30 декабря по 3 января 2021 г. запрещена работа общепита. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны должны закрываться в 19.00. Запрещены развлекательные программы и туристические автобусы.
Губернатор Александр Беглов заявил, что город близок к полному локдауну: «Нельзя допустить, чтобы праздники превратились в марафон передачи коронавируса и обернулись для тысяч горожан госпитализацией или более тяжким исходом».
Отказ от поездок в Петербург начал расти сразу после введения петербургскими властями ограничений для культурно-развлекательной сферы, говорит Тюрина. «Предполагаем, что как минимум 50% туров будет аннулировано, как максимум – 90%. Петербург входил в пятерку городов-лидеров, куда продавались туры по программе кешбэка. Полагаю, что сейчас он уже в числе аутсайдеров. Туроператоры сообщают о шквале звонков туристов, аннулирующих свои поездки. Немногие хотят ехать в “закрытый город”. Правда, есть и те, кто покупал туры по невозвратным билетам, еще часть не захочет отказываться от кешбэка, который пришел к ним на банковские карточки. Некоторые турфирмы планировали устроить новогодние автобусные экскурсии с открытием шампанского. Такая опция очень хорошо продавалась, но и эта задумка не будет реализована», — сказала Тюрина.
Во втором этапе акции туристического кэшбэка приняли участие 85% туристических компаний Северо-Западного региона, следует из данных Северо-Западного отделения РСТ. К первому этапу программы кэшбэка турфирмы были более равнодушны – тогда в акции приняли участие 57% туроператоров СЗФО.
Дополнительные ограничения приведут к потерям для туриндустрии города и сведут на нет положительный эффект от программы туристического кешбэка, считает гендиректор туроператора «Арт-Тревел» Мария Ушакова. «Во втором этапе акции туристического кешбэка приняли участие на треть туроператоров больше, чем в первом. Компании вложили солидные средства в рекламу, подключение к интернет-эквайрингу и комиссии банкам, оплату труда IT-специалистов и техническую поддержку. Очевидно, что некоторые туристы все равно поедут в город, но они воспользуются общественным транспортом. Понятно, что путешественники разобьются на индивидуальные группы и воспользуются услугами частных гидов. Будет расти серый рынок», — пояснила Ушакова.
Компании из туристической отрасли пытаются договориться с туристами об изменениях в их турах, говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Мы сами с трудом ориентируемся, что и в каких регионах запретили: в Казани можно отмечать Новый год до 3 часов ночи, в Красной Поляне – до 23.00. Многие туристы от нас узнают, что реализовать программу в полном объеме не удастся. Проблема с кешбэком состоит еще и в том, что мы не можем перебронировать тур на другие числа. Тем путешественникам, которые поедут в Петербург, мы заменяем трехзвездочные отели на пятизвездочные за те же деньги. Многих это устраивает – они готовы гулять по городу и без посещения Эрмитажа», — рассказал Ромашкин.
По его словам, на сегодняшний день 15% клиентов его компании решили аннулировать поездки. На вопрос о возможных убытках он отвечает: «Пока трудно оценить. До 10 млн руб. по выручке». Предприниматель рассчитывает, что половина путешественников все-таки согласится на откорректированную программу. Он оценивает ежегодный турпоток из регионов в Петербург на новогодние праздники в 200 000 человек, половина из которых могут отказаться от поездки в этом сезоне.
«Вообще в этом году пляжный отдых практически вытеснил экскурсионные направления с рынка. Если в этом году Сочи и Краснодарский край потеряли 10–15% от турпотока прошлого года, то Москва и Петербург – около 50%. И такой перевес был даже летом, когда не действовали ограничения. Очевидно, что это связано с падающими доходами населения – люди предпочитают тратить время и деньги на пляжи, а не на музеи», – говорит Ромашкин.
Накануне введения новых ограничений в петербургских гостиницах было продано 20% номерного фонда, теперь показатель составляет 10%, рассказала вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. По ее словам, туристы переориентировались на путешествия в соседние города. «Заполняемость псковских гостиниц выросла до 100%. За локдаун уже поблагодарила Беглова Федерация рестораторов и отельеров Псковской области. Очевидно, что бизнес в соседних регионах сильно выиграет от запретов в Петербурге», – заключила Буйлова.
Часть туристов могут поехать в Ленинградскую область. «Специальных ограничений по работе предприятий в сфере туризма в Ленинградской области нет. Глубина бронирования загородных коттеджей и домов отдыха достигает конца января 2021 года», – сказал чиновник из правительства Ленобласти. Постановлением губернатора Александра Дрозденко там ограничения устанавливаются по системе «светофор» – в зависимости от уровня заболеваемости на конкретной территории.
Петербург оказался на втором месте по количеству бронирований отелей среди путешественников, воспользовавшихся программой кешбэк, следует из данных сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru. В среднем туристы бронируют отели в Петербурге на три ночи, средний чек – 13 500 руб. В декабре было отменено 15% бронирований. Но это пока не является чем-то ненормальным – «туристы могли бронировать для подстраховки несколько отелей, в итоге остановились на одном варианте», пояснили в Ostrovok.ru.
Поселиться в предновогодние даты в отелях категории 5 звезд в Петербурге сейчас можно за 5000–6000 руб. На новогоднюю ночь есть свободные номера за 7000–8000 руб., следует из базы компании booking.com.
Ростуризм не ответил на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала. По состоянию на 3 декабря глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что за время второго этапа акции было продано более 200 000 туров на 4 млрд руб. Всего на программу кешбэка в этом году было выделено 15 млрд руб.