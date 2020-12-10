Застройщики профинансируют строительство коллектора на Петровском острове

Застройщики профинансируют строительство коллектора на Петровском островеСейчас сточные воды с объектов выпускаются в Малую Неву и Ждановку
В декабре компании, строящие новое жилье на Петровском острове, должны заключить договоры с «Водоканалом СПб» на общую сумму 599,7 млн руб. Эти деньги пойдут на строительство коллектора на Петровском острове. Размер выплат в договоре у каждого застройщика разный, они определены Комитетом по тарифам Петербурга и зависят от подключаемой нагрузки (копии распоряжений комитета есть у «Ведомостей»).
Эти средства составят значительную часть затрат, которые необходимы для запланированного на 2022 г. возведения канализационного коллектора. Бизнес должен взять на себя 2/3 расходов, заявлял курировавший это проект бывший вице-губернатор Максим Шаскольский (сейчас руководитель ФАС).
«Коллектор на Петровском давно надо было построить. Не строили, потому что было желание сделать это за счет застройщиков, но они не очень хотели, а юридические основания были зыбкие. И вот, наконец, благодаря Шаскольскому вопрос сдвинулся с мертвой точки, компромисс с застройщиками был найден. Этому, конечно, способствовало и то, что девелоперы уже оказались готовы к решению проблемы коллектора», – говорит бывший топ-менеджер «Водоканала СПб».
Площадь Петровского острова, входящего в Петроградский район Петербурга, составляет 131,9 га, 40% из них (58,8 га) осваиваются девелоперами, следует из данных агентства Knight Frank St Petersburg. На острове нет централизованной системы канализации. Проблему пытаются решить с 2001 г. Но ни один проект не был реализован. Сейчас сточные воды с объектов выпускаются в Малую Неву и Ждановку.
В советское время на Петровском острове располагались промышленные предприятия (пивоваренный завод «Бавария», судостроительная компания «Алмаз», завод веревочно-канатных изделий «Канат») и спортивные сооружения. С 2016 г. остров застраивают жильем элитного, бизнес- и комфорт-класса.
В марте строительство коллектора обсуждалось на рабочих встречах чиновников Смольного, застройщиков и руководства «Водоканала», в ведении которого находятся семь выпусков на Петровском острове. Решено, что финансирование строительства коллектора будет идти за счет платы за подключение объектов нового строительства (их строят пять девелоперов) и сумм, которые ранее заплатила компания «ЛСР. Недвижимость С-3» (ЛСР выделила деньги на канализационную насосную станцию, но она не была построена), а также бюджета Санкт-Петербурга, рассказал представитель «Водоканала».
До конца года «Водоканал» должен заключить договоры о подключении с пятью застройщиками. Суммы, которые заплатят компании, установил Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (это плата за подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения для объектов нового строительства на Петровском острове).
Компания «ЛенСпецСМУ» заплатит за подключение к холодному водоснабжению и водоотведению 163,5 млн руб., «РСТИ-Фамилия» – 145,2 млн руб., ООО «СПК» – 80,1 млн руб., «Ринова» – 106,5 млн руб. и «Альянс Сити Строй» – 104,4 млн руб., следует из распоряжений Комитета по тарифам СПб. В сумме это составит 599,7 млн руб.
В группе «Эталон» подтвердили, что компания участвовала в согласовании тарифа и планирует заключить договор с «Водоканалом» в декабре. «Эталон» возводит на Петровском острове жилой комплекс бизнес-класса и объект дошкольного образования на 90 мест.
Компании, которые построили свои объекты на Петровском острове раньше, в финансировании коллектора участвовать не будут. «У нас на Петровском острове реализован один проект – жилой комплекс “Петровская ривьера”. Дом введен в эксплуатацию в 2018 г., и все технические условия на подключение к внешним сетям нами выполнены, в том числе по канализации. Договоры с “Водоканалом” заключены. Соответственно, вопросы дальнейшей канализации стоков в коллектор – это прерогатива “Водоканала”. Мы к строительству коллектора не имеем отношения и в нем не участвуем», – сказал представитель компании RBI.
Проектно-изыскательные работы по коллектору на Петровском острове уже идут – их выполняет компания «СТС». Проектирование с прохождением экспертизы должно закончиться в июне 2021 г. После этого, говорят в «Водоканале», станут известны затраты на обустройство коллектора. «Стоимость коллектора на Петровском острове составит примерно 1 млрд рублей, окончательная цена может быть несколько выше или ниже», – считает бывший топ-менеджер «Водоканала СПб».
После окончания строительства коллектора в 2022 г. прямые стоки Петровского острова будут переключены на централизованную систему водоотведения и на 100% очищаться на Северной станции аэрации.