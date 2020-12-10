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Ведомости Санкт-Петербург

Застройщики профинансируют строительство коллектора на Петровском острове

Сейчас сточные воды с объектов выпускаются в Малую Неву и Ждановку
Анастасия Беляева
Сергей Ермохин / ТАСС

В декабре компании, строящие новое жилье на Петровском острове, должны заключить договоры с «Водоканалом СПб» на общую сумму 599,7 млн руб. Эти деньги пойдут на строительство коллектора на Петровском острове. Размер выплат в договоре у каждого застройщика разный, они определены Комитетом по тарифам Петербурга и зависят от подключаемой нагрузки (копии распоряжений комитета есть у «Ведомостей»). 

Эти средства составят значительную часть затрат, которые необходимы для запланированного на 2022 г. возведения канализационного коллектора. Бизнес должен взять на себя 2/3 расходов, заявлял курировавший это проект бывший вице-губернатор Максим Шаскольский (сейчас руководитель ФАС).

«Коллектор на Петровском давно надо было построить. Не строили, потому что было желание сделать это за счет застройщиков, но они не очень хотели, а юридические основания были зыбкие. И вот, наконец, благодаря Шаскольскому вопрос сдвинулся с мертвой точки, компромисс с застройщиками был найден. Этому, конечно, способствовало и то, что девелоперы уже оказались готовы к решению проблемы коллектора», – говорит бывший топ-менеджер «Водоканала СПб».

Площадь Петровского острова, входящего в Петроградский район Петербурга, составляет 131,9 га, 40% из них (58,8 га) осваиваются девелоперами, следует из данных агентства Knight Frank St Petersburg. На острове нет централизованной системы канализации. Проблему пытаются решить с 2001 г. Но ни один проект не был реализован. Сейчас сточные воды с объектов выпускаются в Малую Неву и Ждановку. 

В советское время на Петровском острове располагались промышленные предприятия (пивоваренный завод «Бавария», судостроительная компания «Алмаз», завод веревочно-канатных изделий «Канат») и спортивные сооружения. С 2016 г. остров застраивают жильем элитного, бизнес- и комфорт-класса. 

В марте строительство коллектора обсуждалось на рабочих встречах чиновников Смольного, застройщиков и руководства «Водоканала», в ведении которого находятся семь выпусков на Петровском острове. Решено, что финансирование строительства коллектора будет идти за счет платы за подключение объектов нового строительства (их строят пять девелоперов) и сумм, которые ранее заплатила компания «ЛСР. Недвижимость С-3» (ЛСР выделила деньги на канализационную насосную станцию, но она не была построена), а также бюджета Санкт-Петербурга, рассказал представитель «Водоканала». 

До конца года «Водоканал» должен заключить договоры о подключении с пятью застройщиками. Суммы, которые заплатят компании, установил Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (это плата за подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения для объектов нового строительства на Петровском острове). 

Компания «ЛенСпецСМУ» заплатит за подключение к холодному водоснабжению и водоотведению 163,5 млн руб., «РСТИ-Фамилия» – 145,2 млн руб., ООО «СПК» – 80,1 млн руб., «Ринова» – 106,5 млн руб. и «Альянс Сити Строй» – 104,4 млн руб., следует из распоряжений Комитета по тарифам СПб. В сумме это составит 599,7 млн руб.

В группе «Эталон» подтвердили, что компания участвовала в согласовании тарифа и планирует заключить договор с «Водоканалом» в декабре. «Эталон» возводит на Петровском острове жилой комплекс бизнес-класса и объект дошкольного образования на 90 мест. 

Компании, которые построили свои объекты на Петровском острове раньше, в финансировании коллектора участвовать не будут. «У нас на Петровском острове реализован один проект – жилой комплекс “Петровская ривьера”. Дом введен в эксплуатацию в 2018 г., и все технические условия на подключение к внешним сетям нами выполнены, в том числе по канализации. Договоры с “Водоканалом” заключены. Соответственно, вопросы дальнейшей канализации стоков в коллектор – это прерогатива “Водоканала”. Мы к строительству коллектора не имеем отношения и в нем не участвуем», – сказал представитель компании RBI.

Проектно-изыскательные работы по коллектору на Петровском острове уже идут – их выполняет компания «СТС». Проектирование с прохождением экспертизы должно закончиться в июне 2021 г. После этого, говорят в «Водоканале», станут известны затраты на обустройство коллектора. «Стоимость коллектора на Петровском острове составит примерно 1 млрд рублей, окончательная цена может быть несколько выше или ниже», – считает бывший топ-менеджер «Водоканала СПб».

После окончания строительства коллектора в 2022 г.  прямые стоки Петровского острова будут переключены на централизованную систему водоотведения и на 100% очищаться на Северной станции аэрации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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