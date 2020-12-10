Застройщики профинансируют строительство коллектора на Петровском острове

Компании, которые построили свои объекты на Петровском острове раньше, в финансировании коллектора участвовать не будут. «У нас на Петровском острове реализован один проект – жилой комплекс “Петровская ривьера”. Дом введен в эксплуатацию в 2018 г., и все технические условия на подключение к внешним сетям нами выполнены, в том числе по канализации. Договоры с “Водоканалом” заключены. Соответственно, вопросы дальнейшей канализации стоков в коллектор – это прерогатива “Водоканала”. Мы к строительству коллектора не имеем отношения и в нем не участвуем», – сказал представитель компании RBI.