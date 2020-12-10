Порт «Морской фасад» заканчивает год с убытком

В 2020 г. круизное сообщение из-за пандемии прекратилось до начала навигации в Петербурге. Руководство «Морского фасада» рассматривает несколько сценариев развития в 2021 г., объясняет Корнеев. «Предполагается, что в следующем сезоне навигация все-таки будет, хотя и в ограниченном объеме. Вероятно, путешествия круизными операторами будут организовываться внутри собственных регионов. Сценарий прихода к нам крупных компаний (особенно с американскими корнями) пока негативный. Исходя из этих прогнозов, порт рассматривает вероятность падения пассажиропотока по сравнению с 2019 г. на 50%. В этом случае собственных средств порта должно быть достаточно», – говорит Корнеев.