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Ведомости Санкт-Петербург

Порт «Морской фасад» заканчивает год с убытком

В 2019 г. пассажирский порт получил прибыль в размере 266,1 млн руб
Алексей Стрельников
wikimedia.org

Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» за девять месяцев 2020 г. получил убыток в размере 274 млн руб., рассказал «Ведомостям» член совета директоров компании, попросивший не называть его имени. Председатель совета директоров «Морского фасада», председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев подтвердил, что порт сработал с убытком, но не назвал сумму. 

Выручка порта за девять месяцев – 133 млн руб., говорит источник «Ведомостей» в совете директоров «Морского фасада». Ее принесли поступления от сдачи в аренду офисных помещений, объектов инфраструктуры и швартовку судов и отстой, уточнил сотрудник пресс-службы компании. «В связи со сложившейся экономической ситуацией затраты в 2020 г. были максимально сокращены. Самая большая статья затрат в этом году – расходы на реконструкцию постоянного многостороннего пункта пропуска через госграницу в пассажирском порту. Этот проект финансируется в том числе за счет средств гранта по программе приграничного сотрудничества России и Финляндии», – пояснил он. 

Предприятие на 100% принадлежит городу, эксплуатирует терминалы Морской фасад и Морской вокзал, причальные комплексы на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. 

В 2020 г. круизное сообщение из-за пандемии прекратилось до начала навигации в Петербурге. Руководство «Морского фасада» рассматривает несколько сценариев развития в 2021 г., объясняет Корнеев. «Предполагается, что в следующем сезоне навигация все-таки будет, хотя и в ограниченном объеме. Вероятно, путешествия круизными  операторами будут организовываться внутри собственных регионов. Сценарий прихода к нам крупных компаний (особенно с американскими корнями) пока негативный. Исходя из этих прогнозов, порт рассматривает вероятность падения пассажиропотока по сравнению с 2019 г. на 50%. В этом случае собственных средств порта должно быть достаточно», – говорит Корнеев.

За время навигации 2019 г. «Морской фасад» принял 265 круизных лайнеров, на борту которых в город прибыло в общей сложности 643 000 пассажиров, следует из данных компании. 29% пассажиров составляли граждане Германии, 20% — США, 12% — Великобритании. В 2019 г. чистая прибыль «Морского фасада» составила  266,1 млн руб.. при выручке 1,056 млрд руб. (по данным «Контур.Фокус»).

Морской круизный туризм ждет взрывной спрос в случае открытия границ и ослабления ограничений, пассажиропоток портов Балтийского моря может восстановиться за один сезон, а низкий курс рубля открывает большие возможности для въездного туризма, уверен руководитель агентства «Портньюз» Виталий Чернов. «После снятия ограничений может быть серьезный рост круизного туризма из-за отложенного спроса, потом он придет в норму. Если снятия ограничений не случится, то альтернативой будет только сообщение внутри России – между Петербургом и Калининградом. Но круизный терминал в Пионерском (Калининградская область) так и не построен, поэтому рассчитывать на что-то серьезное здесь пока не приходится», — сказал Чернов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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