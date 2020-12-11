Бельгийская логистическая компания расширяет бизнес в Ленинградской области

До конца следующего года компания построит рядом складской комплекс площадью 21 тыс. кв. м за 13,2 млн евро. Склад рассчитан на 33 тыс. паллето-мест, это позволит удовлетворить растущий спрос на рынке электронной коммерции и доставлять клиентам товары день в день, говорит топ-менеджер. Участок земли в Горелово площадью 200 тыс. кв. м находится в собственности Ahlers.