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Ведомости Санкт-Петербург

Бельгийская логистическая компания расширяет бизнес в Ленинградской области

Ahlers открыла штаб-квартиру в Ленинградской области, откуда будет координировать бизнес в странах СНГ
Алексей Стрельников
Андрей Гордеев / Ведомости

Бельгийская логистическая компания Ahlers открыла 10 декабря в промзоне Горелово Ломоносовского района Ленинградской области новый офисный комплекс площадью 33 тыс. кв. м. Сумма вложений — 3,5 млн евро, рассказал «Ведомостям» главный исполнительный директор Ahlers Стефан Ван Доорслаер. Офис на 200 рабочих мест заработает с января 2021 года и станет штаб-квартирой по координации бизнеса компании в России и странах СНГ.

До конца следующего года компания построит рядом складской комплекс площадью 21 тыс. кв. м за 13,2 млн евро. Склад рассчитан на 33 тыс. паллето-мест, это позволит удовлетворить растущий спрос на рынке электронной коммерции и  доставлять клиентам товары день в день, говорит топ-менеджер. Участок земли в Горелово площадью 200 тыс. кв. м находится в собственности Ahlers.

«Первоначально мы планировали строить тут склады для химических грузов, но отказались от этой идеи — вокруг возводится много жилья. Поэтому в приоритет поставили строительство офисного здания, а затем возведение складов для генеральных грузов. Большинство наших клиентов из сферы ритейла, пищевой промышленности и производства запчастей», — объясняет  Ван Доорслаер. 

Компания планирует в следующем году увеличить прибыль на 10-15%, эти средства инвестируют в набор нового персонала и IT-решения. В условиях пандемии, говорит топ-менеджер, логистические услуги активно развиваются, и российский рынок, находящийся на пути из Азии в Европу, представляется бельгийской компании перспективным.

«Ahlers верит в российский рынок и рынок положительно воспринимает расширение компании — большая часть площадей их будущего склада уже потенциально заняты», — считает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Илья Князев. 

Востребованность услуг Ahlers будет высокой, соглашается старший консультант департамента складской недвижимости и земли Colliers International Ольга Уревич. Доля свободных площадей на складском рынке Петербурга низкая (уровень вакантности по итогам года составит 2,5%), расположение складов к югу от Петербурга удачное, объяснил специалист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных