Бельгийская логистическая компания расширяет бизнес в Ленинградской области

Бельгийская логистическая компания расширяет бизнес в Ленинградской областиAhlers открыла штаб-квартиру в Ленинградской области, откуда будет координировать бизнес в странах СНГ
Бельгийская логистическая компания Ahlers открыла 10 декабря в промзоне Горелово Ломоносовского района Ленинградской области новый офисный комплекс площадью 33 тыс. кв. м. Сумма вложений — 3,5 млн евро, рассказал «Ведомостям» главный исполнительный директор Ahlers Стефан Ван Доорслаер. Офис на 200 рабочих мест заработает с января 2021 года и станет штаб-квартирой по координации бизнеса компании в России и странах СНГ.
До конца следующего года компания построит рядом складской комплекс площадью 21 тыс. кв. м за 13,2 млн евро. Склад рассчитан на 33 тыс. паллето-мест, это позволит удовлетворить растущий спрос на рынке электронной коммерции и доставлять клиентам товары день в день, говорит топ-менеджер. Участок земли в Горелово площадью 200 тыс. кв. м находится в собственности Ahlers.
«Первоначально мы планировали строить тут склады для химических грузов, но отказались от этой идеи — вокруг возводится много жилья. Поэтому в приоритет поставили строительство офисного здания, а затем возведение складов для генеральных грузов. Большинство наших клиентов из сферы ритейла, пищевой промышленности и производства запчастей», — объясняет Ван Доорслаер.
Компания планирует в следующем году увеличить прибыль на 10-15%, эти средства инвестируют в набор нового персонала и IT-решения. В условиях пандемии, говорит топ-менеджер, логистические услуги активно развиваются, и российский рынок, находящийся на пути из Азии в Европу, представляется бельгийской компании перспективным.
«Ahlers верит в российский рынок и рынок положительно воспринимает расширение компании — большая часть площадей их будущего склада уже потенциально заняты», — считает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Илья Князев.
Востребованность услуг Ahlers будет высокой, соглашается старший консультант департамента складской недвижимости и земли Colliers International Ольга Уревич. Доля свободных площадей на складском рынке Петербурга низкая (уровень вакантности по итогам года составит 2,5%), расположение складов к югу от Петербурга удачное, объяснил специалист.