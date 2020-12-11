Власти Петербурга готовы пойти на уступки рестораторам

«Изначально на “Карте сопротивления” появились небольшие заведения — они посчитали, что им нечего терять. А если у тебя сеть ресторанов, за спиной 200 или 500 сотрудников, то ты за них отвечаешь. Понятно, почему крупные заведения и сети не хотят примкнуть к движению. Хотя у многих ресторанов и баров действительно упала выручка, нечем платить аренду, а тут ещё и запретили полноценную работу в новогодние каникулы, когда был бы шанс заработать. Они развивают доставку, продвигают себя через соцсети, но ситуация все равно очень тяжелая», – пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.