Власти Петербурга готовы пойти на уступки рестораторам

Власти Петербурга готовы пойти на уступки рестораторамРуководство города встретилось с представителями индустрии
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Евгений Елин и прокурор города Сергей Литвиненко встретились 9 декабря с владельцами ресторанов и обсудили варианты разрешения конфликта из-за запрета и ограничений на работу в предстоящие праздники, сообщили в пресс-службе Смольного. Заведениям общепита полностью запретили работать с 30 декабря по 3 января 2021 г., а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января гостей можно принимать до 19.00.
Беглов поговорил с Арамом Мнацакановым, который владеет четырьмя ресторанами в Петербурге, тремя в Москве и одним в Берлине. Вице-губернатор Евгений Елин и петербургский прокурор Сергей Литвиненко – с владельцами ресторанов, в том числе «Токио Сити» и Ginza Project.
Одновременно экономический блок Смольного разрабатывает меры по смягчению ситуации для ресторанного бизнеса: в частности, обсуждается предложение разрешить вынести на улицу столы и использовать тележки, рассказал «Ведомостям» чиновник городского правительства.
Мнацаканов предложил губернатору подумать о введении ваучеров, которые город будет выкупать у ресторанов, а раздавать жителям уже после снятия ограничений. Собеседник «Ведомостей» в экономическом блоке Смольного подтвердил, что такая инициатива обсуждалась, но имеет мало шансов быть утвержденной.
На встрече с Елиным и Литвиненко владельцы ресторанов сообщили, что готовы закрыться с 30 декабря по 3 января, но потребовали разрешить заведениям работать до 23.00 с 4 по 10 января.
Подпольные заведения
Некоторые бары Петербурга работают подпольно после 23.00. Попасть туда можно по предварительному звонку владельцу, рассказали «Ведомостям» пять петербуржцев, побывавшие в подобных местах. Главный вход в бар закрывается, опускаются ставни, чтобы не было видно света из окон, посетители проходят в заведения через запасной выход. Администрация баров просит гостей не выкладывать фото и видео из заведений в соцсети.
Беглов внес изменения в выпущенное 13 марта 2020 г. постановление правительства Петербурга о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции 2 декабря.
В ответ Межотраслевой совет гостеприимства и услуг Петербурга написал губернатору письмо с требованием отменить запрет на работу ресторанов в новогодние каникулы (копия есть у «Ведомостей»). В нем говорится: «Добросовестные предприниматели выполняют все санитарные меры, рекомендуемые Роспотребнадзором. Большинство заведений стали гораздо безопаснее любой районной поликлиники <...> В условиях запрета увеличивается число недобросовестных предпринимателей, ведущих свою деятельность, несмотря на все ограничения и запреты».
Кроме официального обращения к властям, появилась «Карта сопротивления», на которой отмечены заведения общепита, планирующие игнорировать запреты. 7 декабря на карте отметились 40 заведений общепита, 8 декабря – больше 100, 10 декабря – больше 300. Сейчас доступ к карте закрыт, поскольку, как написано на сайте акции, бизнесменов «наконец услышала власть». Инициатор акции предприниматель Александр Коновалов (по его словам, он совладелец «Пышечной на Садовой», баров Al Capone, «Поднебесная» и других) говорит, что «Карту сопротивления» уже переименовали в «Карту объединения», так как пользовали стали добавлять туда рестораны, которые «сопротивляться» не планировали. Среди 300 указанных на карте точек общепита не все заведения оказались там по своей воле. Ситуацией могли воспользоваться конкуренты, чтобы дискредитировать коллег в глазах властей, считают четыре опрошенных «Ведомостями» предпринимателя.
После того, как о карте заговорили в СМИ, городские власти инициировали внеочередные проверки. В ночь с 8 на 9 декабря сотрудники Следственного комитета, Роспотребнадзора, Росгвардии и комитета по контролю за имуществом Смольного прошли рейдом по барам Петербурга. Они обнаружили три работающих после 23.00 точки общепита, составили протоколы, изъяли документы и электронные носители информации.
Нарушителям нынешних запретов может грозить уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), заявил руководитель Главного следственного управления СК по Петербургу Сергей Капитонов. Петербургские власти будут отслеживать «подпольные» вечеринки через социальные сети, пообещал зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
Конфликт между рестораторами и городскими властями дошел до администрации президента. «Кремль не может в это вмешиваться, все-таки это прерогатива властей региона. Но, конечно, создание каких-то движений “сопротивления”, вот это ресторанное движение – это получается сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности», – сказал 9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
«Изначально на “Карте сопротивления” появились небольшие заведения — они посчитали, что им нечего терять. А если у тебя сеть ресторанов, за спиной 200 или 500 сотрудников, то ты за них отвечаешь. Понятно, почему крупные заведения и сети не хотят примкнуть к движению. Хотя у многих ресторанов и баров действительно упала выручка, нечем платить аренду, а тут ещё и запретили полноценную работу в новогодние каникулы, когда был бы шанс заработать. Они развивают доставку, продвигают себя через соцсети, но ситуация все равно очень тяжелая», – пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.
За время пандемии некоторые точки общепита потеряли до 95% выручки, количество заведений сократилось на 30%, по итогам года рынок может сократиться наполовину, считает Гарбар. По оценке Коновалова, рестораны могли зарабатывать до 1–1,5 млн руб. за проведение нескольких новогодних корпоративов. Теперь, когда ввели запреты, мероприятия отменяют, заведениям приходится возвращать деньги.
«За время коронавируса очень сильно пострадали заведения с русской кухней, потому что они заточены на туристов. Теперь эти рестораны пустуют, потому что среди петербуржцев почти не востребованы. Хотя я бы не сказал, что все заведения находятся на грани банкротства», – рассказал владелец нескольких ресторанов русской кухни в Петербурге.
Оборот общепита в Петербурге в октябре составил 6,6 млрд руб., это на 18,7% меньше показателей октября 2019 г. С января по октябрь этого года оборот общепита упал на 29% (до 55 млрд руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных Петростата.