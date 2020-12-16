Петербург откроет 70 прививочных пунктов от коронавируса

Петербург откроет 70 прививочных пунктов от коронавирусаВ город уже поставили 5 000 доз вакцины «Спутник V»
В Петербурге на этой неделе откроют еще 12 прививочных пунктов (два уже работают), где будет проходить вакцинация от коронавируса. До конца года их количество достигнет 70, рассказал журналистам заместитель председателя комитета по здравоохранению СПб Андрей Сарана. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, но сначала прививать будут людей из групп риска.
Сейчас на Петербургской фармацевтической базе находятся 5 000 доз вакцины «Спутник V» от Центра Гамалеи. Ожидаются поставки еще 1 000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» (ее разработал центр «Вектор»). До конца года в город поставят от 100 000 до 110 000 вакцин, говорит Сарана. В январе городские власти рассчитывают на поставку еще 500 000 доз. Пока подтверждающих документов на 2021 г. нет, но такие намерения высказаны федеральным центром, уточнил чиновник.
В Ленинградской области сейчас работают шесть прививочных пунктов, к концу года их должно быть 23, отметила главный внештатный эпидемиолог областного комитета по здравоохранению Елена Хорькова. В регион поставили 1 542 дозы «Спутника V», еще 1 600 привезут в декабре. Объемы поставок в 2021 г. неизвестны.
Первыми в Петербурге прививать будут медиков, затем работников ЖКХ и общественного транспорта, полицейских, педагогов, пациентов психоневрологических диспансеров. Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр врача – при отсутствии противопоказаний он оформит допуск. Помимо этого необходимо сдать ПЦР-тест или тест на антитела. Те, кто болел вирусом менее шести месяцев назад, привиться не смогут. Все получившие вакцину будут занесены в федеральную базу. Всего в городе планируют вакцинировать 60% взрослого населения (от 18 до 60 лет).
Вакцинация финансируется из федерального бюджета. Это касается закупки препаратов и их транспортировки. Городу предстоит потратиться на холодильное оборудование для хранения вакцин. Их закупят из своих бюджетов медицинские учреждения, в которых будут развернуты прививочные пункты. В один холодильник помещается в среднем 400 доз.
Не исключено, что в перспективе заняться вакцинацией смогут частные клиники, рассказал «Ведомостям» Сарана. По его словам, они будут делать прививки за деньги. В Москве департамент здравоохранения уже предложил частным клиникам организовать вакцинацию на своих площадках.
Предельная отпускная цена производителя на «Спутник V» составляет 1942 руб., упаковка из пяти наборов стоит 9170 руб. Пока вся производимая вакцина идет по линии госзакупок.
Для частных клиник вакцинация будет так же финансово привлекательна, как и проводимое сейчас тестирование на коронавирус, говорит владелец и гендиректор петербургской клиники Coris Лев Авербах. Авербах не исключил, что клиники хотели бы закупать и импортные вакцины, если их допустят на российский рынок и ими займутся официальные поставщики. «Хотя я бы пока не торопился. Все-таки это огромная ответственность с учетом того, что вакцина новая», – добавил эксперт.