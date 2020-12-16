Петербург откроет 70 прививочных пунктов от коронавируса

Для частных клиник вакцинация будет так же финансово привлекательна, как и проводимое сейчас тестирование на коронавирус, говорит владелец и гендиректор петербургской клиники Coris Лев Авербах. Авербах не исключил, что клиники хотели бы закупать и импортные вакцины, если их допустят на российский рынок и ими займутся официальные поставщики. «Хотя я бы пока не торопился. Все-таки это огромная ответственность с учетом того, что вакцина новая», – добавил эксперт.