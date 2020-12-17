Нидерландский танкер отпустили из порта Приморск после навала на причал

Как ранее сообщали «Ведомости», в августе 2020 года порт задержал танкер Nordindependence (2018 г. постройки, ходит под португальским флагом, длина – 237 м, ширина – 44 м, валовая вместимость – 60 100 т) из-за навала на причал. В распоряжении капитана порта говорилось, что в ходе отшвартовки танкера от причала № 4 произошло повреждение гидротехнических сооружений и технологического оборудования причала. Буксировку танкера осуществляла аффилированная с «Транснефтью» компания «Союзфлот порт», указано на ресурсе Marinetraffic.com.