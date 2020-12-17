Нидерландский танкер отпустили из порта Приморск после навала на причал

Нидерландский танкер отпустили из порта Приморск после навала на причалСудно провело в порту почти 4 месяца
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 11 декабря снял арест с танкера Nordindependence, который в августе 2020 года повредил причал в морском порту Приморск, расположенном в Ленинградской области.
Как указано в соответствующем определении суда, владелец судна — нидерландская MT Nordindependence Shipping Management — совместно с компаниями Reederei Nord (технический оператор танкера) и N2 Tankers (коммерческий оператор) заключили мировое соглашение с Приморским торговым портом (ППТ, контролируется «Транснефтью») и перечислили порту $7,2 млн (530,4 млн руб. по курсу на 15 декабря).
Сейчас танкер покинул порт Приморск и находится у берегов Дании, следует из данных Marinetraffic.com.
Как ранее сообщали «Ведомости», в августе 2020 года порт задержал танкер Nordindependence (2018 г. постройки, ходит под португальским флагом, длина – 237 м, ширина – 44 м, валовая вместимость – 60 100 т) из-за навала на причал. В распоряжении капитана порта говорилось, что в ходе отшвартовки танкера от причала № 4 произошло повреждение гидротехнических сооружений и технологического оборудования причала. Буксировку танкера осуществляла аффилированная с «Транснефтью» компания «Союзфлот порт», указано на ресурсе Marinetraffic.com.
Компания «Приморский торговый порт» обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовав от судовладельца возмещение ущерба в размере 450,7 млн руб. и 735,4 млн руб. упущенной выгоды, указано в определении суда. Затем суд удовлетворил ходатайство истца об аресте танкера в качестве обеспечительной меры.
Ранее Верховный суд России отказал Приморскому торговому порту в в обжаловании предписания Управления ФАС по Ленинградской области об отмене «Руководства по обработке судов...», разработанного ПТП в 2017 году. Антимонопольное ведомство признало, что документ ППТ нарушает нормы морского права и ограничивает деятельность других хозяйствующих субъектов. По установленным ППТ требованиям, обеспечивать буксирование судов могли только две компании — «Союзфлот порт» и «Транснефть-Сервис», связанные с самим стивидором.