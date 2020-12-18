Смольный оценил землю и здания на пути первого участка Широтной магистрали

Смольный оценил землю и здания на пути первого участка Широтной магистралиОбщая сумма выплат собственникам составит 1,2 млрд руб.
Смольный завершил оценку земли и недвижимости, которую выкупит у собственников для строительства первого участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Общая сумма выкупа составит 1,2 млрд руб., сообщил чиновник из транспортного блока Смольного.
Оценку провели специалисты «Городского центра оценки», «Регионального управления оценки», «Консалтинговой компании Интекон» и «Гарант-кадастра», отобранных на конкурсе комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в ноябре.
Соглашение о строительстве первого участка ШМСД подписали 18 ноября вице-губернатор Максим Соколов, первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев и гендиректор компании ЗСД Константин Попов. За 27 млрд руб. будет построена транспортная развязка между Западным скоростным диаметром и Витебским проспектом и перспективное подключение к будущей Широтной магистрали, еще 12 млрд руб. потратят на подготовку территории.
В тот же день на сайте администрации было опубликовано постановление правительства Петербурга об изъятии для государственных нужд 17 земельных участков общей площадью 4,5 га. На этой территории находятся 26 нежилых зданий: складские комплексы, мастерские и производства. Как следует из постановления, чиновникам нужно договориться с 11 собственниками земли, еще шесть организаций являются собственниками зданий на арендованной у города территории.
Уже прошли встречи с собственниками и правообладателями, все дали принципиальное согласие на компенсацию, сообщил «Ведомостям» представитель КРТИ. «Окончательные условия <…> будут определены в соглашениях об изъятии после расчета стоимости возмещения в результате оценочных и кадастровых работ», – добавил он.
Широтная магистраль в цифрах
Стоимость строительства всей Широтной магистрали (от ЗСД в районе Благодатной улицы до Кудрова с выходом на трассу «Кола») составит около 182,8 млрд руб., следует из данных Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и области. Протяженность трассы – 27,4 км.
Работы на первом этапе должны начаться в I квартале 2021 г. и завершиться в течение четырех лет. Протяженность первого участка ШМСД – 2,5 км, пропускная способность – до 70 000 автомобилей в сутки. Движение по шести полосам, на скорости до 110 км в час.
Самый большой выкупаемый земельный участок — 9000 кв. м — находится в собственности «Либхерр-Русланд», следует из постановления об изъятии земель. Могут снести пять зданий, в которых находятся производственные мощности компании, но пока решения о выводе их из эксплуатации нет, там продолжается работа, сообщил сотрудник петербургского офиса «Либхерр-Русланд».
Производитель хлебопекарного оборудования «Армаган» готов освободить участок в 9800 кв. м, который арендует у города. Совладелец компании Ани Саркисян не расстроена: «Здесь находятся практически бараки, мы их не эксплуатировали. Так как земля у нас не в собственности, то сумма возмещения будет только за эти постройки. Мы брали их в кредит, и до сих пор его выплачиваем. Деньги по компенсации уйдут напрямую в банк». Фирма сейчас ведет переговоры с администрацией города, подтвердила она.
В основном земельные участки, которые должен выкупить Смольный, находятся в промышленной и промышленно-деловой зонах, отмечает директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International Анна Сигалова. Совокупную оценку стоимости участков в 1,2 млрд руб. она считает справедливой.
При оценке выкупаемых земель учитывается как рыночная стоимость участка и недвижимости, так и упущенная выгода, объясняет партнер агентства Rusland SP Андрей Бойков. «Если у собственника есть заключенные контракты, которые из-за выкупа участка он не сможет исполнять, это может быть компенсировано. Если на участке расположен бизнес-центр, собственнику должны компенсировать рыночную стоимость самого здания, а также время, которое потребуется на поиск и покупку альтернативного объекта и возобновление коммерческой деятельности», – говорит он.
Собственник изымаемой недвижимости имеет право не согласиться с условиями соглашения об изъятии и выдвинуть свои предложения в течение 90 дней, говорит советник практики недвижимости и строительства адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Антон Алексеев. По его словам, компенсации подлежит в том числе и рыночная стоимость права аренды участка до истечения срока действия договора аренды. «Если договориться не удалось, требование об изъятии предъявляется в судебном порядке. Здесь до недавнего времени в ряде регионов была интересная практика, когда суд, чтобы не затягивать процесс, удовлетворял требование об изъятии участка и обращал его к немедленному исполнению, а спор об определении выкупной цены выделял в отдельное производство. Как результат – недвижимость переходила в собственность государства, а спор о ее цене еще какое-то время рассматривался в нескольких инстанциях. Однако сейчас некоторые суды начинают сомневаться в правомерности такого подхода», – рассказал юрист.