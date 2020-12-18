Смольный оценил землю и здания на пути первого участка Широтной магистрали

Собственник изымаемой недвижимости имеет право не согласиться с условиями соглашения об изъятии и выдвинуть свои предложения в течение 90 дней, говорит советник практики недвижимости и строительства адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Антон Алексеев. По его словам, компенсации подлежит в том числе и рыночная стоимость права аренды участка до истечения срока действия договора аренды. «Если договориться не удалось, требование об изъятии предъявляется в судебном порядке. Здесь до недавнего времени в ряде регионов была интересная практика, когда суд, чтобы не затягивать процесс, удовлетворял требование об изъятии участка и обращал его к немедленному исполнению, а спор об определении выкупной цены выделял в отдельное производство. Как результат – недвижимость переходила в собственность государства, а спор о ее цене еще какое-то время рассматривался в нескольких инстанциях. Однако сейчас некоторые суды начинают сомневаться в правомерности такого подхода», – рассказал юрист.