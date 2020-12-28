Депутаты готовятся возобновить работу вытрезвителей в Петербурге

Возрожденная система вытрезвителей не должна носить репрессивного характера, полагает врач-нарколог, заместитель главного врача клиники «Лазарет» Евгений Рысин. «Логичнее всего сделать систему в виде государственно-частного партнерства, если она будет только государственной или только частной, то точно возникнут перегибы. Главная и единственная задача – спасти тех, кто может пострадать в состоянии опьянения от каких-то травм и сопутствующих заболеваний. Во всех остальных случаях это никому не нужно. Ловля граждан на улицах – это попытка вернуться к 1931 году, когда и была создана система вытрезвителей под надзором НКВД», – сказал Рысин.