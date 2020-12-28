Депутаты готовятся возобновить работу вытрезвителей в Петербурге

Депутаты готовятся возобновить работу вытрезвителей в ПетербургеПоследний закрылся 10 лет назад
Петербургские депутаты подготовили законопроект, который позволит городским властям в 2021 г. начать работу по созданию системы медицинских вытрезвителей. Документ («Ведомости» ознакомились с его текстом) был 24 декабря направлен в Смольный для получения отзыва губернатора.
Законопроект определяет ответственной за формирование сети вытрезвителей в Петербурге исполнительную власть. «Это первое, что необходимо сделать для законодательного обеспечения такой работы, – определить, в чьей системе будут вытрезвители. Далее будем разрабатывать отдельный закон, в котором опишем понятия и нормативы, которые позволят создать систему вытрезвителей в Петербурге», – сказал «Ведомостям» председатель комитета по законодательству регионального парламента Денис Четырбок. По его словам, закон о полномочиях депутаты рассмотрят сразу после новогодних каникул, более конкретный законопроект планируют разработать в первые месяцы 2021 г.
22 декабря Госдума приняла в окончательном чтении закон о возвращении вытрезвителей – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Он направлен в Совет Федерации. Документ дает возможность создавать в России вытрезвители – бюджетные, частные, а также на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства (определиться с формами должны региональные власти). Проект позволяет взимать плату за нахождение в вытрезвителе.
Вытрезвители в России были закрыты в 2011 г. Они находились в ведении МВД. В Петербурге последний вытрезвитель закрылся в 2010 г.
В комитете по здравоохранению Петербурга заверили, что следят за изменениями в законодательстве и уже готовят совещания по этому вопросу.
Возрожденная система вытрезвителей не должна носить репрессивного характера, полагает врач-нарколог, заместитель главного врача клиники «Лазарет» Евгений Рысин. «Логичнее всего сделать систему в виде государственно-частного партнерства, если она будет только государственной или только частной, то точно возникнут перегибы. Главная и единственная задача – спасти тех, кто может пострадать в состоянии опьянения от каких-то травм и сопутствующих заболеваний. Во всех остальных случаях это никому не нужно. Ловля граждан на улицах – это попытка вернуться к 1931 году, когда и была создана система вытрезвителей под надзором НКВД», – сказал Рысин.
Возрождение вытрезвителей поддержал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко: «Каждую зиму замерзает до 10 000 человек в состоянии алкогольного опьянения. Этих людей нужно находить, создавать им условия, чтобы они хотя бы не погибали». Но «попавшие в вытрезвитель должны нести за это ответственность – чтобы, как в советское время, приходили уведомления на работу», сказал 22 декабря Онищенко радиостанции «Говорит Москва».
Сейчас частные клиники Петербурга предлагают услуги «вытрезвителя на дому». Так, медицинский центр «Ультрамед» группы компаний MHS оценивает услуги по алкогольной детоксикации в диапазоне от 1700 до 7900 руб. в сутки. Самый скромный пакет включает консультацию врача, очищающую капельницу объемом 500 мл и препараты для нормализации работы сердечно-сосудистой системы.
Первый советский вытрезвитель был открыт в 1931 г. в Ленинграде. По положению «О медицинском вытрезвителе…», утвержденному приказом МВД СССР 30 мая 1985 г., в вытрезвитель должны доставляться «лица, находящиеся в состоянии опьянения, если их вид оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность или если они утратили способность самостоятельно передвигаться».
В 1991 г. в Петербурге было 20 вытрезвителей. В 2006 г. – восемь. В 2009 г. через петербургские вытрезвители прошло 33 557 человек. Штраф тогда был равен 200 руб., но большинство побывавших в вытрезвителе уклонялись от уплаты: вместо 6,71 млн руб. городская казна получила 1,58 млн руб.