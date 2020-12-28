Рестораны Петербурга смогут открыть террасы в новогодние праздники

Рестораны Петербурга смогут открыть террасы в новогодние праздникиСоответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов
Петербургские точки общепита с 25 декабря по 10 января смогут выставлять на улицу мебель и зонты. Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил соответствующие изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга о правилах благоустройства территории города, действующее с 9 ноября 2016 г. Раньше это разрешалось только летом.
Выносить мебель и зонты на улицу смогут все точки общепита. Столы, стулья и зонты не могут быть «выполнены из растительных компонентов» и должны вписываться в окружающую архитектуру. Площадь, которую занимает мебель на улице, не должна превышать площади самого заведения. Для пешеходов и уборочной техники надо сохранять проход шириной не менее 1,5 м. Выносить мебель можно будет только с 8.00 до 0.00, а на ночь убирать. Получить разрешение на размещение уличной мебели предприниматели могут через личный кабинет на сайте комитета имущественных отношений.
Во время самых строгих ограничений — с 30 декабря по 3 января, когда рестораны, по постановлению Смольного, не имеют права принимать посетителей, – уличные площадки будут работать без официантов, граждане должны сами забирать еду и напитки. Им разрешат пользоваться ресторанными туалетами, объяснил «Ведомостям» чиновник в администрации города.
«Зимние кафе» – это уступка Смольного рестораторам, которые неоднократно жаловались на падение прибыли из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. «Многое будет зависеть от погоды. Но в целом такой формат мало кого привлечет: еда на улице быстро остывает, персонал и посетители мерзнут. Спрос будет разве что на водку или глинтвейн», – сказал президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар. По его словам, воспользуются новой возможностью только те рестораны, у которых уже есть мебель. Покупка новой будет невыгодна — это обойдется, по оценке Гарбара, минимум в 100 000 руб.
В ближайшие дни в Петербурге ожидается похолодание, говорит заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич. Температура воздуха днем в предстоящие выходные упадет до минус 7 градусов, возможен небольшой снег. С 29 по 31 декабря ожидается потепление, температура будет колебаться около ноля.