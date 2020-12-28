Рестораны Петербурга смогут открыть террасы в новогодние праздники

«Зимние кафе» – это уступка Смольного рестораторам, которые неоднократно жаловались на падение прибыли из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. «Многое будет зависеть от погоды. Но в целом такой формат мало кого привлечет: еда на улице быстро остывает, персонал и посетители мерзнут. Спрос будет разве что на водку или глинтвейн», – сказал президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар. По его словам, воспользуются новой возможностью только те рестораны, у которых уже есть мебель. Покупка новой будет невыгодна — это обойдется, по оценке Гарбара, минимум в 100 000 руб.