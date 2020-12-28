Туристической отрасли Петербурга помогут налоговыми льготами

Возможность снизить ставку налога до 1% компаниям, работающим по УСН, считает не самой эффективной мерой поддержки владелец туроператора «Арт-Тревел» Мария Ушакова: «По Налоговому кодексу ставка налога не может быть меньше 1%. Поэтому минимальный налог несущим убытки турфирмам все равно придется заплатить». Действенной помощью, говорит предприниматель, было бы продление выплат безвозмездных субсидий в размере одного МРОТа на сотрудника. Такая помощь выплачивались бизнесу из бюджета города в апреле и мае. Условием было сохранение штата в течение года. «Многие туристические организации пошли на это, планируя заработать в новогодние праздники. Но теперь им приходится держать штат, несмотря на ограничения, введенные правительством Петербурга, или сокращать работников, что повлечет перевод полученной субсидии в кредит со ставкой 15% и необходимостью погасить его в течение трех месяцев», – продолжает Ушакова.