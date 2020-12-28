Туристической отрасли Петербурга помогут налоговыми льготами

Туристической отрасли Петербурга помогут налоговыми льготамиПоддержку власти оценивают в 3,6 млрд руб.
Пять мер по поддержке туристического бизнеса в Петербурге включены в текст закона, который 23 декабря приняло в третьем чтении законодательное собрание Петербурга. Поддержку туристической отрасли Смольный оценивает в 3,6 млрд руб.
Способы поддержки отрасли, включенные в проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах», разработал комитет по развитию туризма Петербурга. В ближайшее время документ подпишет губернатор Петербурга, и они вступят в силу, говорят в администрации города.
Городские власти будут поддерживать петербургские компании, виды деятельности которых соответствуют пяти кодам ОКВЭД (гостиницы, санаторно-курортные организации, туристические компании, некоторые арендодатели и перевозчики). Главное условие получения поддержки – средняя заработная плата сотрудников, претендующих на помощь организаций, должна быть не ниже петербургского МРОТа – 19 000 руб.
Согласно тексту закона, гостиницы, санаторно-курортные организации и туристические компании в 2020–2021 гг. будут освобождены от уплаты налога на имущество и землю. Предприятиям, которые выплачивают налоги по упрощенной системе налогообложения (УСН), снизят ставку до 1% в 2021 г.
Также налоговые льготы городские власти предоставят арендодателям – собственникам помещений, которые сдают их под гостиницы и санатории. Площадь таких помещений должна быть не менее 500 кв.м. «В городе немало гостиниц, работающих на арендуемых площадях. Некоторые отели имеют такую структуру, что недвижимость оформлена на одно юридическое лицо, а операционную деятельность ведет другое», – поясняет владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
Арендаторы для получения льготы по налогам должны заключить соглашения с операторами гостиниц о снижении арендной платы с 13 марта 2020 г. до 31 декабря 2021 г. Сумма, на которую собственник снизит плату за аренду, должна превышать размер предоставляемых ему налоговых льгот в 2 раза или больше.
От уплаты транспортного налога в 2020–2021 гг. будут освобождены туристические и транспортные компании, которые занимаются автобусными перевозками.
«Это беспрецедентная поддержка туристской отрасли Петербурга, общая сумма налоговых льгот составит 3,66 млрд рублей», – сказали в пресс-службе городского комитета по развитию туризма, отметив уникальность этих мер для России.
Туристический поток в Петербург в 2020 г., по данным комитета, сократился в пять раз. Если в 2019 г. город посетили 10,6 млн туристов, то в этом году – 1,9 млн (предварительная оценка). Это отразилось и на обороте туристической отрасли, который, ожидают в комитете, составит 110 млрд руб. против 360 млрд руб. в 2019 г.
Меры поддержки Теймурханлы считает своевременными. По его словам, объекты размещения получат возможность сократить расходы на 10–15% в низкий сезон. «Отрасль стоит буквально на коленях, есть высокая вероятность, что 2021 год окажется сложнее, чем нынешний. Сейчас мы входим в низкий сезон с фактическим локдауном на новогодние праздники – это не позволит создать подушку безопасности. Поэтому меры поддержки кажутся спасительными. Очень важно, что впервые освобождены от налогов арендодатели, сдающие помещения под гостиницы. Раньше они не попадали в список пострадавших», — сказал он.
Возможность снизить ставку налога до 1% компаниям, работающим по УСН, считает не самой эффективной мерой поддержки владелец туроператора «Арт-Тревел» Мария Ушакова: «По Налоговому кодексу ставка налога не может быть меньше 1%. Поэтому минимальный налог несущим убытки турфирмам все равно придется заплатить». Действенной помощью, говорит предприниматель, было бы продление выплат безвозмездных субсидий в размере одного МРОТа на сотрудника. Такая помощь выплачивались бизнесу из бюджета города в апреле и мае. Условием было сохранение штата в течение года. «Многие туристические организации пошли на это, планируя заработать в новогодние праздники. Но теперь им приходится держать штат, несмотря на ограничения, введенные правительством Петербурга, или сокращать работников, что повлечет перевод полученной субсидии в кредит со ставкой 15% и необходимостью погасить его в течение трех месяцев», – продолжает Ушакова.
Реально поддержку города ощутят только отели, занимающие площадь более 500 кв. м, считают в Северо-Западном региональном отделении Российского союза туриндустрии (РСТ). Остальные туристические предприятия нуждаются в прямых безвозвратных субсидиях как минимум до апреля 2021 г., обнулении налога с доходов и возвращении предприятиям туриндустрии налоговых взносов за III и IV кварталы этого года, указано в пресс-релизе организации.
Туристические фирмы еще надеются, что городские власти снимут ограничения на автобусные перевозки с 30 декабря по 10 января, говорит представитель РСТ. Фирмы готовы гарантировать, что туристы и жители города не будут пересекаться, добавил он.
Дополнительные ограничения были введены 2 декабря губернатором Бегловым – с 30 декабря по 10 января запрещены в том числе автобусные перевозки по туристическим или экскурсионным маршрутам.