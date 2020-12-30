Global Ports построит в Петербурге новый железнодорожный грузовой фронт

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за 11 месяцев 2020 г. составил 54 млн т. Это на 1% меньше аналогичного периода прошлого года. Перевалка лесных грузов снизилась на 41% (до 227 000 т), рефгрузов – на 14% (до 1 млн т), накатных – на 6% (до 1 млн т), а контейнеров – на 3% (до 24 млн т), следует из данных ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского бассейна»).