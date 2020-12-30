Global Ports построит в Петербурге новый железнодорожный грузовой фронт

Global Ports построит в Петербурге новый железнодорожный грузовой фронтИнвестиции в проект могут составить 1,2 млрд руб.
Компания «Петролеспорт», принадлежащая крупнейшему в России контейнерному портовому оператору Global Ports, объявила конкурс на строительство на территории Большого порта Санкт-Петербург за 1,2 млрд руб. контейнерной площадки и нового железнодорожного грузового фронта, где одновременно будут выполняться разгрузка и погрузка транспорта. Информация об этом опубликована 16 декабря на сайте госзакупок.
За 11 месяцев с даты подписания договора подрядчик должен на участке 6,1 га проложить железнодорожные пути, провести электричество, водопровод и канализацию с очистными сооружениями, следует из технического задания. Итоги конкурса подведут 29 января.
«Петролеспорт» занимает участок в 119 га на территории Большого порта Санкт-Петербург и производит перевалку контейнеров, лесных и генеральных грузов. Пропускная способность терминала – 1 млн TEU в год.
В группу Global Ports также входят еще четыре контейнерных терминала в России («Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал», «Моби Дик», «Восточная стивидорная компания») и логистический комплекс в Янине (Ленинградская область). В 2019 г. выручка Global Ports, по данным отчетности компании, составила $361,9 млн, консолидированный контейнерооборот – 1,4 млн TEU.
Строительство нового железнодорожного грузового фронта должно увеличить пропускную способность «Петролеспорта», сказали в пресс-службе Global Ports. Планируемое увеличение там раскрывать не стали. «Инвестиционная программа привязана к развитию нашей грузовой базы. Так, в 2020 г. на терминале введены в эксплуатацию два новых мобильных крана Liebherr LHM 550 для обработки тяжеловесных и негабаритных грузов», – добавили в пресс-службе оператора.
Повысить пропускную способность порта должен и другой проект, который «Петролеспорт» реализует совместно с городом. В 2021 г. компания начнет строительство новых причалов по инвестиционному соглашению с администрацией Петербурга. До 2024 г. на территории порта должны появиться два причала, две трансформаторные подстанции, две площадки для хранения контейнеров, локальные очистные сооружения и другие объекты портовой инфраструктуры, указано в инвестиционном проекте «Развитие терминала акционерного общества “Петролеспорт"», утвержденном постановлением правительства Петербурга 29 марта 2018 г.
Сейчас «Петролеспорт» занимается разработкой проектной документации для четырех земельных участков на островах Вольный и Дамба Гребенка. Эти территории в 2019 г. город по инвестсоглашению передал компании в аренду на льготных условиях. Проектирование должно завершиться в июле 2021 г., в августе компания планирует получить разрешение на строительство, сообщил представитель комитета по инвестициям.
Инвестор должен вложить 4,2 млрд руб. в портовую инфраструктуру с предполагаемым сроком окупаемости менее 6 лет. После завершения модернизации мощность порта должна увеличиться на 40% – до 1,4 млн TEU в год, было сказано на презентации проекта на Совете по инвестициям Петербурга.
За девять месяцев 2020 г. «Петролеспорт» перевалил 243 тыс. TEU, что на 20,1% больше аналогичного периода прошлого года, сообщал Global Ports в октябре. Грузопоток контейнеров переориентировался в этом году с Усть-Луги на Большой порт, объясняет руководитель агентства «Портньюз» Виталий Чернов. «Санкт-Петербург предпочтительнее благодаря налаженной логистической инфраструктуре», — говорит он.
Увеличение грузопотока возможно только в середине следующего года, считает начальник инвестиционного отдела аналитической компании ЛМС Дмитрий Кумановский. «К этому моменту, по нашим прогнозам, наладится работа производств в Европе и России после пандемии. Так как Большой порт Санкт-Петербург, где находится “Петролеспорт”, получил конкурентные преимущества из-за близости к клиентам, в отличие от более удаленной Усть-Луги, то “Петролеспорт” на своем контейнерном терминале одним из первых получит рост операционных показателей», – заключил специалист.
Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за 11 месяцев 2020 г. составил 54 млн т. Это на 1% меньше аналогичного периода прошлого года. Перевалка лесных грузов снизилась на 41% (до 227 000 т), рефгрузов – на 14% (до 1 млн т), накатных – на 6% (до 1 млн т), а контейнеров – на 3% (до 24 млн т), следует из данных ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского бассейна»).