В «Деловом Петербурге» сменили гендиректора

В последний раз «Деловой Петербург» менял собственника в декабре 2017 г. — издание купила группа ЕСН Григория Березкина. До сделки 80% акций принадлежали главному редактору газеты Максиму Васюкову, которому они достались от управляющего партнера компании Fort Group Максима Левченко. Еще 20% оставались в собственности шведского медиахолдинга Bonnier, основавшего газету в 1993 г. Стоимость покупки 100% акций «Делового Петербурга» составила 200 млн руб., сообщали «Ведомости» в 2017 г.