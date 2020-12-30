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Ведомости Санкт-Петербург

В «Деловом Петербурге» сменили гендиректора

Главный редактор издания сохранил свой пост
Святослав Афонькин
Ведомости

Газета «Деловой Петербург» перешла в собственность мультимедийного информационного центра (МИЦ) «Известия», принадлежащего «Национальной медиа группе» (НМГ). Об этом 25 декабря сообщили в МИЦ. Кадровые перестановки ограничились назначением нового генерального директора издателя газеты «ДП бизнес пресс». Им стал Григорий Матыжев, генеральный директор издателя газеты «Metro Санкт-Петербург» (компания «Издательский дом “Три короны”», издающая Metro в  Петербурге, на 100% принадлежит НМГ). Бывший гендиректор «Делового Петербурга» Наталья Шелудько стала операционным директором компании.

«Что касается управления изданием, операционное руководство продолжит осуществлять Наталия Шелудько. Занимающий пост генерального директора газеты «Metro Санкт-Петербург» Григорий Матыжев станет генеральным директором «ДП бизнес пресс» и, совмещая эти две должности, возглавит блок печатных активов МИЦ в Северо-Западном регионе», – сообщили  в пресс-центре МИЦ, отказавшись раскрыть сумму сделки и финансовое состояние издания. 

МИЦ не планирует влиять на редакционную политику издания, главный редактор газеты Артемий Смирнов остается на своей позиции, заявили в пресс-службе «Известий». 

От комментариев о будущем газеты Матыжев, Шелудько и заместитель генерального директора МИЦ «Известия» Александр Анучкин отказались. Все сослались на корпоративные правила общения с прессой, которые запрещают контактировать с представителями других СМИ напрямую.

В последний раз «Деловой Петербург» менял собственника  в декабре 2017 г. — издание купила группа ЕСН Григория Березкина. До сделки 80% акций принадлежали главному редактору газеты Максиму Васюкову, которому они достались от управляющего партнера компании Fort Group Максима Левченко. Еще 20% оставались в собственности шведского медиахолдинга Bonnier, основавшего газету в 1993 г. Стоимость покупки 100% акций «Делового Петербурга» составила 200 млн руб., сообщали «Ведомости» в 2017 г.

До 2017 г. учредитель «Делового Петербурга» компания «ДП бизнес-пресс» показывала прибыль (2014 г. – 17,7 млн руб., 2015 – 4,5 млн руб., 2016 г. – 25,6 млн руб., 2017 г. – убыток 14,7 млн руб.). После смены владельцев и менеджмента в 2018 г. прибыль составила 1,1 млн руб., в 2019 г. – убыток 35,1 млн руб. при выручке 380 млн руб. (по данным «Контур.Фокуса»).

В 2019 г. издатель газеты получил кредит 53 млн руб. (в 2018 г. – 15 млн. руб.), следует из базы «Контур.Фокуса». В МИЦ «Известия» не стали комментировать возможность дальнейшего кредитования издания. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных