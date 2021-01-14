В Петербурге приостановлено строительство экологического парка

Поиск подрядчика для строительства экопарка власти города начали 27 февраля 2019 г. Тогда ЦКБ объявил аукцион на сайте госзакупок с начальной ценой 1,1 млрд руб. Победителем первого аукциона 9 апреля 2019 г. был признан «Профистрой Северо-Запад». Компания «Геоизол», заявку которой отклонили, обратилась в петербургское управление ФАС. Антимонопольное ведомство предписало провести закупку вновь. Аукцион проводили восемь раз, каждый раз после предписаний УФАС результаты отменяли. Наконец, 25 сентября 2019 г. к закупке допустили всех желающих, а победителем признали ССУ-5. Компания в ходе торгов снизила начальную цену на 294 млн руб. – с 1,189 млрд руб. до 895 млн руб.