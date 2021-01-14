В Петербурге приостановлено строительство экологического парка

В Петербурге приостановлено строительство экологического паркаЗаказчик расторг с подрядчиком контракт на 895 млн рублей
Подрядчик строительства первого в Петербурге экологического парка (площадь 75 га) — компания «Специализированное строительное управление — 5» (ССУ-5) — потребовала в суде с заказчика работ — подконтрольного комитету по благоустройству Петербурга Центра комплексного благоустройства (ЦКБ) — 38 млн руб. за выполненные, но неоплаченные работы. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и области 30 декабря, указано в картотеке арбитражных дел.
В ССУ-5 «Ведомостям» сообщили, что в январе компания планирует подать второй иск к ЦКБ, в котором будет оспаривать решение ЦКБ от 26 декабря 2020 г. об одностороннем отказе от контракта по строительству экопарка. Стоимость всего контракта составляет 895 млн руб.
Обустройство экологического парка в Приморском районе города, где природные ландшафты сочеталась бы с комфортной инфраструктурой для отдыха, — проект администрации Петербурга. Впервые он был представлен на общественных слушаниях в 2016 г. Из 75 га парка 54 га должны остаться природной лесопарковой зоной (там собираются сохранить экосистему Юнтоловского болота). На благоустроенной территории должны появиться амфитеатр, деревянные настилы, скамейки, детские и спортивные площадки, маршруты оздоровительной ходьбы, смотровая площадка с ротондой. Смольный планировал, что парк удастся открыть в сентябре 2021 г.
Причиной разрыва контракта стало отступление подрядчика от проекта — так написано в решении ЦКБ, которое подписал его директор Иван Лапшин. Претензии к подрядчику состоят в использовании некачественного песка (объем – 425 тыс. куб. м) – он не выполняет функции дренажа. ЦКБ потребовал заменить песок в сентябре 2020 г., но это не произошло. В результате заказчик решил разорвать контракт с ССУ-5, поручить исправление работ другому подрядчику за счет ССУ-5 и потребовать возмещения убытков.
В ССУ-5 с претензиями ЦКБ не согласны — весь процесс работ контролировался ЦКБ, говорят в компании. И настаивают, что песок имеет дренирующие свойства, ссылаясь на собственную экспертизу. «Каждый уложенный материал и куб песка был проверен на соответствие проекту и принят подрядчиком, заказчиком и авторским надзором. Претензии к качеству отсутствовали, все выполненные работы приняты ЦКБ», — пояснила начальник юридического отдела ССУ-5 Анна Хандошко.
Требования заказчика по замене песка в компании оценили в 350–400 млн руб., то есть в половину цены всего контракта. В комитете по благоустройству не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.
Поиск подрядчика для строительства экопарка власти города начали 27 февраля 2019 г. Тогда ЦКБ объявил аукцион на сайте госзакупок с начальной ценой 1,1 млрд руб. Победителем первого аукциона 9 апреля 2019 г. был признан «Профистрой Северо-Запад». Компания «Геоизол», заявку которой отклонили, обратилась в петербургское управление ФАС. Антимонопольное ведомство предписало провести закупку вновь. Аукцион проводили восемь раз, каждый раз после предписаний УФАС результаты отменяли. Наконец, 25 сентября 2019 г. к закупке допустили всех желающих, а победителем признали ССУ-5. Компания в ходе торгов снизила начальную цену на 294 млн руб. – с 1,189 млрд руб. до 895 млн руб.
По данным «Контур.Фокус», ССУ-5 на 100% принадлежит предпринимателю Сергею Хомякову. В 2019 г. выручка компании составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 23,6 млн руб. Среди крупных подрядов ССУ-5, по данным компании, благоустройство парка в Нижнем Новгороде за 3,7 млрд руб., один из этапов строительства здания фондохранилища для Эрмитажа за 840 млн руб. и благоустройство усадьбы Кривякино в Московской области за 544 млн руб.
По словам представителя ССУ-5, проект строительства экопарка столкнулся с недофинансированием в 2020 г.: в ходе секвестра бюджета Петербурга выделенные на обустройство парка суммы на 2020 г. сократили с 283 млн руб. до 66 млн. Компания в прошлом году фактически выполнила работ на 104 млн руб., но уже весной заказчик перестал их оплачивать, уточнили в компании. В ССУ-5 отмечают, что будут вынуждены снять объект с охраны.
Приостановка работ на объекте может позволить исправить просчеты в проектных решениях экопарка, считает директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. Эксперт отмечает, что территория рядом с Юнтоловским заказником подвержена частому затоплению, а также высокой пожароопасности из-за торфяной почвы.
«Часть экотроп (вместе с фонарями) оказалась в районе затапливаемой территории. С моей точки зрения, там необходимо делать безопасные маршруты, в том числе поднять высоту экотроп», — сказал Карпов.
Проект экологического парка требует доработки, считают в ССУ-5. Компания в июне 2020 г. направила письмо ЦКБ с пояснением: при экстремальном наводнении уровень подъема воды может доходить до абсолютной отметки 2 м, затапливая существенную часть дорожек и размывая их набивное покрытие. «Появившиеся промоины необходимо будет устранять, что потребует повышенных затрат на содержание», – указывалось в обращении ССУ-5.