Число банкротств физлиц в Петербурге почти удвоилось в 2020 году

Число банкротств физлиц в Петербурге почти удвоилось в 2020 годуКоличество банкротств юрлиц, напротив, снизилось
В 2020 году в Санкт-Петербурге банкротами были признаны 5457 физических лиц, что на 93% больше, чем в 2019 г. (2825 банкротств). Еще для 1810 человек, чьи заявления о банкротстве были признаны обоснованными, введена процедура реструктуризации долгов. Банкротств юридических лиц стало на 8,7% меньше - 722 против 790 годом раньше. Такие данные приводятся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Во втором полугодии 2020 года количество процессов по личным банкротствам составляло в среднем 600 человек ежемесячно (в первом полугодии – чуть более 300 человек в месяц), сообщила генеральный директор Юридического бюро №1 Юлия Комбарова. «Мы напрямую связываем такую динамику с кризисом – одни потеряли работу, у других произошло резкое снижение доходов, стало невозможно обслуживать кредиты. Банкротами становились люди, у которых до 2020 г. была отличная кредитная история, – в основном они работали в системе туризма, гостиничном бизнесе, общепите и в небольших ИП», — говорит Комбарова.
В 2020 году вступила в силу система внесудебного (упрощенного) банкротства - с 1 сентября заявления о банкротстве стали принимать в МФЦ. В Петербурге было подано 530 таких заявлений, однако к рассмотрению приняли только 20. «Это связано с финансовой неграмотностью заявителей, которые не разобрались в нюансах закона, а также с тем, что судебные приставы не торопились закрывать исполнительные производства из-за отсутствия имущества», – пояснила Комбарова. По закону, процедурой упрощенного банкротства может воспользоваться человек, имеющий долги до 500 000 руб., в отношении которого прекращены исполнительные производства.
Хотя кризис повлиял на финансовое состояние петербургских компаний, это пока не сказалось на статистике банкротств юридических лиц, поясняет Комбарова: «Потому что от подачи заявления на признание банкротства до начала конкурсных процедур может пройти полгода и более». Более того, в 2020 г. статистика по банкротствам юрлиц впервые за долгое время показала отрицательную динамику. Комбарова объясняет это мораторием на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов для компаний и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. Под действие моратория попали 515 000 компаний и 1,6 млн ИП (14,6% от всех зарегистрированных в России компаний и около 40% ИП). Мораторий начал действовать 6 апреля 2019 г и закончился 8 января.
Руководитель практики антикризисного управления и банкротства компании «Дювернуа лигал» Карина Епифанцева ожидает, что уже в начале года заявлений о банкротстве станет заметно больше: «В нестабильные времена многие предприниматели предпочитают сохранять накопления прошлых лет и выходят из бизнеса. Если на их фирмах и ИП есть долги, они вынуждены прибегать к процедуре банкротства». По ее словам, мораторий никак не повлиял на погашение задолженностей, он лишь отсрочил право кредитора подать заявление в суд. «Проценты по неисполненным договорам продолжали начисляться. Задолженность у предпринимателей только выросла. Сейчас кредиторы будут пытаться получить долги», – считает она.
Однако одномоментного роста исков о банкротстве после окончания моратория Епифанцева не ожидает – у кредиторов нет причин массово банкротить предприятия малого бизнеса без активов. «Процедуру банкротства тоже нужно финансировать, делать это ради компании, у которой кроме оборотных материалов ничего нет, вряд ли кто-то захочет», – говорит она.
К росту числа банкротств может привести другое обстоятельство. «Компании с долгами не могут пройти процедуру добровольной ликвидации. Банкротство – это единственный способ закрыть предприятие, даже если у него нет никаких активов»,– объясняет Комбарова.