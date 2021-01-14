Число банкротств физлиц в Петербурге почти удвоилось в 2020 году

Хотя кризис повлиял на финансовое состояние петербургских компаний, это пока не сказалось на статистике банкротств юридических лиц, поясняет Комбарова: «Потому что от подачи заявления на признание банкротства до начала конкурсных процедур может пройти полгода и более». Более того, в 2020 г. статистика по банкротствам юрлиц впервые за долгое время показала отрицательную динамику. Комбарова объясняет это мораторием на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов для компаний и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. Под действие моратория попали 515 000 компаний и 1,6 млн ИП (14,6% от всех зарегистрированных в России компаний и около 40% ИП). Мораторий начал действовать 6 апреля 2019 г и закончился 8 января.