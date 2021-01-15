Сын директора Эрмитажа может стать вице-губернатором Петербурга

Борис Пиотровский – сын генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского – родился в 1982 г., окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. По данным «Контур.Фокуса», был совладельцем пяти компаний и руководителем одного фонда. В 2018 г. стал организатором открытого конкурса графических дизайнеров, художников и иллюстраторов Hermitage Design Contest. В 2019 г. выступил творческим продюсером русского павильона на Венецианской биеннале. В сентябре 2020 г. Пиотровский был назначен на должность первого заместителя председателя комитета по культуре Петербурга.