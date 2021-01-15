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Сын директора Эрмитажа может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Александр Беглов направил соответствующее представление
Святослав Афонькин
Петр Ковалев / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городское Законодательное собрание представление на согласование кандидатуры Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора, отвечающего за вопросы культуры и спорта. Об этом 15 января сообщили в правительстве Петербурга.

Борис Пиотровский – сын генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского – родился в 1982 г., окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. По данным «Контур.Фокуса», был совладельцем пяти компаний и руководителем одного фонда. В 2018 г. стал организатором открытого конкурса графических дизайнеров, художников и иллюстраторов Hermitage Design Contest. В 2019 г. выступил творческим продюсером русского павильона на Венецианской биеннале. В сентябре 2020 г. Пиотровский был назначен на должность первого заместителя председателя комитета по культуре Петербурга.

Сейчас вице-губернатором, курирующим вопросы культуры, спорта и экологии, является бывший глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Владимир Кириллов. Он может стать директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». В состав музея истории города входит Петропавловская крепость и еще 7 музейных объектов. 14 января пост директора этого музея покинул руководивший им с 2006 г. Александр Колякин — он назначен спецпредставителем губернатора Петербурга, сообщили в Смольном.

Рассмотреть кандидатуру Бориса Пиотровского в Законодательном собрании Петербурга планируется на ближайшем заседании — 20 января, сказали в пресс-службе городского парламента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных