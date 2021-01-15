Сын директора Эрмитажа может стать вице-губернатором Петербурга

Сын директора Эрмитажа может стать вице-губернатором ПетербургаГубернатор Александр Беглов направил соответствующее представление
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городское Законодательное собрание представление на согласование кандидатуры Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора, отвечающего за вопросы культуры и спорта. Об этом 15 января сообщили в правительстве Петербурга.
Борис Пиотровский – сын генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского – родился в 1982 г., окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. По данным «Контур.Фокуса», был совладельцем пяти компаний и руководителем одного фонда. В 2018 г. стал организатором открытого конкурса графических дизайнеров, художников и иллюстраторов Hermitage Design Contest. В 2019 г. выступил творческим продюсером русского павильона на Венецианской биеннале. В сентябре 2020 г. Пиотровский был назначен на должность первого заместителя председателя комитета по культуре Петербурга.
Сейчас вице-губернатором, курирующим вопросы культуры, спорта и экологии, является бывший глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Владимир Кириллов. Он может стать директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». В состав музея истории города входит Петропавловская крепость и еще 7 музейных объектов. 14 января пост директора этого музея покинул руководивший им с 2006 г. Александр Колякин — он назначен спецпредставителем губернатора Петербурга, сообщили в Смольном.
Рассмотреть кандидатуру Бориса Пиотровского в Законодательном собрании Петербурга планируется на ближайшем заседании — 20 января, сказали в пресс-службе городского парламента.