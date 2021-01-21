Торговые центры Петербурга предложили властям открыть в них пункты вакцинации

Торговые центры Петербурга предложили властям открыть в них пункты вакцинацииВзамен они просят разрешить работу общепита в ТЦ
Руководители 24 торговых комплексов Санкт-Петербурга направили 21 января губернатору Александру Беглову обращение с просьбой открыть в ТЦ пункты вакцинации в обмен на разрешение работы общепита в них. Копия обращения есть в распоряжении «Ведомостей», его подписали главы компаний, управляющих торговыми комплексами «Пассаж», «Лето», «Невский Центр», «Китай-город», «Сити Молл» и др.
Открытие мобильных пунктов в ТРК «упростит процесс вакцинации» и «позволит пропагандировать прививки», говорится в обращении.
Изначально с инициативой открытия пунктов вакцинации от COVID-19 в ходе круглого стола издания MarketMedia выступили руководители ТРЦ «Галерея», ТК «Невский центр» (расположены в самом центре Петербурга – у площади Восстания) и ТРК «Лето» (Пулковское шоссе) и совладелец инвестиционной компании Fort Group, которая управляет десятью торговыми центрами в Петербурге. По словам управляющего партнера Fort Group Максима Левченко, данная мера «упростит доступ людей к вакцине».
Подобная практика существует в Москве, объясняет Левченко. С 20 января там начали работу шесть мобильных пунктов вакцинации, в том числе в ГУМе и еще четырех торговых комплексах. Московские власти уже попросили Fort Group открыть прививочный пункт и в торговом центре, принадлежащем компании, уточнил Левченко.
С 9 ноября 2020 г. в Петербурге запрещена работа фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита. Запрет был введен ноябрьскими поправками в постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 г.
Авторы письма призывают власти разрешить работу общепита в ТЦ, ссылаясь на опыт Москвы, где, как говорится в обращении, «рестораны в торговых комплексах во время второй волны не прекращали работы ни на один день».
Генеральный директор ТК «Невский центр» Дарья Ветрова рассказала «Ведомостям», что ее компания уже официально обратилась в городской комитет по здравоохранению с предложением выдать технические условия по открытию прививочного пункта в торговом центре. «Мы надеемся, что вопрос удастся проработать в ближайшее время», – говорит Ветрова.
В городской администрации думают об организации массовой вакцинации на производствах, а не над открытием прививочных пунктов в торговых комплексах, сказал «Ведомостям» чиновник из экономического блока Смольного. В пресс-службе администрации Петербурга «Ведомостям» не стали комментировать обращение, поскольку еще не ознакомились с ним.