Торговые центры Петербурга предложили властям открыть в них пункты вакцинации

В городской администрации думают об организации массовой вакцинации на производствах, а не над открытием прививочных пунктов в торговых комплексах, сказал «Ведомостям» чиновник из экономического блока Смольного. В пресс-службе администрации Петербурга «Ведомостям» не стали комментировать обращение, поскольку еще не ознакомились с ним.