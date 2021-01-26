Вторая петербургская площадка по производству «Спутника V» заработает весной«Фармасинтез» будет выпускать 1 млн доз вакцин в месяц
Фармацевтическая компания «Фармасинтез» сможет начать промышленное производство вакцины «Спутник V» в Петербурге не раньше конца марта, сообщили в пресс-службе «Фармасинтеза». По оценкам компании, на петербургском заводе будут выпускать 1 млн доз в месяц, инвестиции в оборудование и инженерное оснащение производства вакцины составили 1 млрд руб.
В феврале «Фармасинтез» выпустит на своей площадке в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» валидационные (контрольные) серии препарата «Спутник V», сказали «Ведомостям» в «Фармасинтезе». После того как качество вакцины проверит ее разработчик Центр им. Гамалеи, в Минздрав подадут заявку на включение площадки «Фармасинтез норд» в регистрационное удостоверение центра. Процесс регистрации планируется завершить к концу марта.
«Наш технологический регламент подразумевает выпуск замороженного раствора», –пояснили «Ведомостям» в пресс-службе «Фармасинтеза» (зарегистрированная лекарственная форма Гам-КОВИД-Вак должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов). В компании утверждают, что оборудование площадки «Фармасинтез норд» позволяет выпускать препарат в разных формах: как во флаконах и преднаполненных шприцах, так и лиофилизированные препараты (такой порошок Гам-КОВИД-Вак можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов).
Еще один резидент особой экономической зоны «Санкт-Петербург» – биотехнологическая компания Biocad – уже начала промышленный выпуск «Спутника V». До конца 2020 г. предприятие поставило в Центр им. Гамалеи 1,2 млн доз вакцины, после расширения мощностей планируется выпускать 4–5 млн доз в месяц, а к маю – до 6 млн доз в месяц, сказали «Ведомостям» в пресс-службе Biocad. В запуск производства компания вложила более 500 млн руб. Вся произведенная в Петербурге вакцина сначала отправляется на склады в Подмосковье, а затем распределяется по регионам.
По данным Смольного, на 19 января в поликлиники Петербурга поставили 42 692 дозы вакцины. Вакцинировать удалось 24 817 человек, 4537 полностью завершили цикл (вакцинация проходит в два этапа с промежутком в 21 день). Неизрасходованными остались 17 875 комплектов. С начала пандемии в Петербурге выявили 304 045 случаев заражения коронавирусом. Скончались 8971 человек, выздоровели 190 562 человека.