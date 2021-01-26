Вторая петербургская площадка по производству «Спутника V» заработает весной

Еще один резидент особой экономической зоны «Санкт-Петербург» – биотехнологическая компания Biocad – уже начала промышленный выпуск «Спутника V». До конца 2020 г. предприятие поставило в Центр им. Гамалеи 1,2 млн доз вакцины, после расширения мощностей планируется выпускать 4–5 млн доз в месяц, а к маю – до 6 млн доз в месяц, сказали «Ведомостям» в пресс-службе Biocad. В запуск производства компания вложила более 500 млн руб. Вся произведенная в Петербурге вакцина сначала отправляется на склады в Подмосковье, а затем распределяется по регионам.