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Ведомости Санкт-Петербург

Вторая петербургская площадка по производству «Спутника V» заработает весной

«Фармасинтез» будет выпускать 1 млн доз вакцин в месяц
Анастасия Беляева
Абзал Калиев / РИА Новости

Фармацевтическая компания «Фармасинтез» сможет начать промышленное производство вакцины «Спутник V» в Петербурге не раньше конца марта, сообщили в пресс-службе «Фармасинтеза». По оценкам компании, на петербургском заводе будут выпускать 1 млн доз в месяц, инвестиции в оборудование и инженерное оснащение производства вакцины составили 1 млрд руб. 

В феврале «Фармасинтез» выпустит на своей площадке в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» валидационные (контрольные) серии препарата «Спутник V», сказали «Ведомостям» в «Фармасинтезе». После того как качество вакцины проверит ее разработчик Центр им. Гамалеи, в Минздрав подадут заявку на включение площадки «Фармасинтез норд» в регистрационное удостоверение центра. Процесс регистрации планируется завершить к концу марта.

«Наш технологический регламент подразумевает выпуск замороженного раствора», –пояснили «Ведомостям» в пресс-службе «Фармасинтеза» (зарегистрированная лекарственная форма Гам-КОВИД-Вак должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов). В компании утверждают, что оборудование площадки «Фармасинтез норд» позволяет выпускать препарат в разных формах: как во флаконах и преднаполненных шприцах, так и лиофилизированные препараты (такой порошок Гам-КОВИД-Вак можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов). 

Еще один резидент особой экономической зоны «Санкт-Петербург» – биотехнологическая компания Biocad – уже начала промышленный выпуск «Спутника V». До конца 2020 г. предприятие поставило в Центр им. Гамалеи 1,2 млн доз вакцины, после расширения мощностей планируется выпускать 4–5 млн доз в месяц, а к маю – до 6 млн доз в месяц, сказали «Ведомостям» в пресс-службе Biocad. В запуск производства компания вложила более 500 млн руб. Вся произведенная в Петербурге вакцина сначала отправляется на склады в Подмосковье, а затем распределяется по регионам. 

По данным Смольного, на 19 января в поликлиники Петербурга поставили 42 692 дозы вакцины. Вакцинировать удалось 24 817 человек, 4537 полностью завершили цикл (вакцинация проходит в два этапа с промежутком в 21 день). Неизрасходованными остались 17 875 комплектов. С начала пандемии в Петербурге выявили 304 045 случаев заражения коронавирусом. Скончались 8971 человек, выздоровели 190 562 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных