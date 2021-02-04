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Ведомости Санкт-Петербург

В Петербург запретили въезд грузовиков с экологическим классом ниже Евро-3

Это первый российский город, где ввели такой запрет
Алексей Стрельников
Евгений Разумный / Ведомости

В Петербурге с 28 января начал действовать запрет на въезд грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 8 тонн с экологическим классом ниже Евро-3. Городской комитет по благоустройству сообщил, что внесены изменения в постановление правительства Петербурга «О порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге». 

«Шум большегрузов мешает горожанам, выхлопы загрязняют воздух», – пояснили необходимость ограничения проезда таких автомобилей по городу в пресс-службе комитета. Пропуска для проезда грузовиков с массой более 8 тонн, которые были выданы до введения запрета, не будут аннулированы. «У всех разный срок действия, но крайняя дата – 31 декабря 2021 г.», – пояснили в комитете.

Экологический класс Евро-3 введен в Европе в 1999 г. Россия присоединилась к этому стандарту с 2008 г., когда был введен запрет на ввоз и производство грузовиков ниже этого  класса. 

В 2019 г. ГИБДД раскрыла статистику по экологическим классам зарегистрированных в России транспортных средств. На конец 2018 г. из 6,5 млн зарегистрированных в России грузовиков для 2,6 млн экологический класс не был установлен. К Евро-0 отнесли 397 200 автомобилей, к Евро-1 – 89 000, к Евро-2 – 576 800, к Евро-3 – 1 млн машин.

Положительно оценил инициативу Смольного замдиректора операционного управления по спецтранспорту группы компаний Asstra Олег Гребенько. Помимо снижения выбросов вредных веществ запрет на въезд неэкологичных большегрузов в город повысит безопасность самих грузоперевозок. Это будет стимулировать грузоперевозчиков обновлять парк автомобилей, считает он: «Возраст российских грузовиков, которые попали под ограничения для работы в Петербурге, минимум 12 лет, импортным автомобилям класса Евро-2 и ниже не менее 20 лет. Для грузовых автомобилей это существенный возраст. Перевозчикам необходимо принимать решение об обновлении парка».

Введенное в Петербурге ограничение не приведет к большим изменениям на рынке, так как подавляющая часть грузовиков, которыми располагают крупные перевозчики, и сейчас имеет экологический класс Евро-3, считает Гребенько, 

Существенных проблем для перевозчиков не ожидает и исполнительный директор «Соллерс инжиниринг» Дмитрий Мешков: «Корпоративные автопарки в крупных городах состоят в основном из грузовиков, соответствующих классу Евро-3. Устаревшая техника остается в небольших населенных пунктах, во владении муниципалитетов и военных». 

Гендиректор федеральной логистической компании IML Елена Шутюк считает, что около половины грузовиков в России до сих пор не соответствуют стандарту Евро-2: «Да, в нынешней экономической ситуации перевозчикам может быть “больно”, но это не означает, что необходимо оттягивать введение норм дальше. Учитывая, что ограничения распространяются только на территорию города, а ранее выданные пропуска будут действовать до конца их срока, у перевозчиков есть время на переоборудование автомобилей или перестройку логистических цепочек». По ее словам, диапазон затрат на переоборудование одного грузовика до класса Евро-3 составляет от 50 000 до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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