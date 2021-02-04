В Петербург запретили въезд грузовиков с экологическим классом ниже Евро-3

Гендиректор федеральной логистической компании IML Елена Шутюк считает, что около половины грузовиков в России до сих пор не соответствуют стандарту Евро-2: «Да, в нынешней экономической ситуации перевозчикам может быть “больно”, но это не означает, что необходимо оттягивать введение норм дальше. Учитывая, что ограничения распространяются только на территорию города, а ранее выданные пропуска будут действовать до конца их срока, у перевозчиков есть время на переоборудование автомобилей или перестройку логистических цепочек». По ее словам, диапазон затрат на переоборудование одного грузовика до класса Евро-3 составляет от 50 000 до 1 млн руб.