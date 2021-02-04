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Ведомости Санкт-Петербург

Первый российский траулер-процессор ушел на промысловые испытания

Судно построено по заказу АО «Архангельский траловый флот»
Алексей Стрельников
Александр Демьянчук / ТАСС

В Петербурге 4 февраля подняли российский флаг на траулере «Баренцево море»., передает корреспондент «Ведомостей» с церемонии. Это первый в стране крупнотоннажный траулер-процессор, построенный на российской верфи за последние 30 лет. Он отправился на промысловые испытания в Баренцево море.

«Самое главное, что траулер произведен в  России. Петербургские верфи построят 20 современных судов для рыбопромыслового флота России», — сказал на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов. Суда будут построены по программе модернизации рыбопромыслового флота на СЗ «Северная верфь» и «Адмиралтейских верфях», уточнили в пресс-службе Смольного.

Траулер был заложен на «Выборгском судостроительном заводе» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 31 мая 2017 г., спущен на воду 5 декабря 2018 г. Заказчиком выступила компания «Архангельский траловый флот», котороая заказало в 2016 г. постройку четырех траулеров проекта KMT01 (общая стоимость контрактов составляет 10,8 млрд руб.). За основу при постройке судна был взят норвежский концепт-проект, который отечественные проектные бюро адаптировали под класс Российского морского регистра. 

Суда этой серии предназначены для промысла донных пород рыб. На борту траулера находится рыбоперерабатывающая фабрика, которая может перерабатывать до 210 т вылова. Автоматизированная конвейерная линия позволяет изготавливать потрошеную рыбу и филе. Рыбомучная установка способна перерабатывать до 60 т сырья в сутки. На траулере есть цех для производства консервов.

На Выборгской верфи по заказу «Архангельского тралового флота» будет построено еще три судна проекта KMT01. Два судна уже спущены на воду. Строительство ведется в рамках действия программы инвестиционных квот, предусматривающих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях, сообщили в НП Северо-Западный рыбопромышленный консорциум.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных