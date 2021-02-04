Первый российский траулер-процессор ушел на промысловые испытания

Суда этой серии предназначены для промысла донных пород рыб. На борту траулера находится рыбоперерабатывающая фабрика, которая может перерабатывать до 210 т вылова. Автоматизированная конвейерная линия позволяет изготавливать потрошеную рыбу и филе. Рыбомучная установка способна перерабатывать до 60 т сырья в сутки. На траулере есть цех для производства консервов.