Власти Петербурга могут распространить меры поддержки бизнеса на самозанятых

Власти Петербурга могут распространить меры поддержки бизнеса на самозанятыхЗаконопроект об этом прошел первое чтение в Законодательном собрании города
Законодательное собрание Петербурга 10 февраля приняло в первом чтении законопроект, который предлагает распространить на самозанятых уже действующие в городе меры поддержки малого и среднего бизнеса. Законопроект внесла фракция «Единая Россия».
Законопроект предполагает внесение изменений в городской закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». В пояснительной записке депутаты отмечают, что для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность нужны дополнительные стимулы. Для этого надо предоставить право физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», возможность претендовать на такую же помощь городских властей, какую получает бизнес. Как следует из законопроекта, самозанятые смогут получать финансовую, гарантийную, имущественную и информационную поддержку от властей Петербурга.
На конец 2020 г. в городе, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), насчитывалось 73 000 самозанятых. Администрация Петербурга готова потратить на их поддержку из бюджета города 13,5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в парламентском комитете по законодательству. Депутаты будут обсуждать с чиновниками увеличение этой суммы, отметили в пресс-службе комитета. Планируется, что проект пройдет три чтения за месяц. И если он будет подписан губернатором, на поддержку от городского правительства самозанятые смогут претендовать уже в этом году.
1 января 2020 г. Петербург вошел в число регионов со специальным налоговым режимом для самозанятых. Он предполагает уплату налога в размере 4% с доходов, полученных при работе с физическими лицами, и 6% — с юридическими. В 2020 г. самозанятые выплатили в бюджет Петербурга, по данным ФНС, 165 млн руб.