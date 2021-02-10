Власти Петербурга могут распространить меры поддержки бизнеса на самозанятых

На конец 2020 г. в городе, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), насчитывалось 73 000 самозанятых. Администрация Петербурга готова потратить на их поддержку из бюджета города 13,5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в парламентском комитете по законодательству. Депутаты будут обсуждать с чиновниками увеличение этой суммы, отметили в пресс-службе комитета. Планируется, что проект пройдет три чтения за месяц. И если он будет подписан губернатором, на поддержку от городского правительства самозанятые смогут претендовать уже в этом году.