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Ведомости Санкт-Петербург

Власти Петербурга могут распространить меры поддержки бизнеса на самозанятых

Законопроект об этом прошел первое чтение в Законодательном собрании города
Святослав Афонькин

Законодательное собрание Петербурга 10 февраля приняло в первом чтении законопроект, который предлагает распространить на самозанятых уже действующие в городе меры поддержки малого и среднего бизнеса. Законопроект внесла фракция «Единая Россия».

Законопроект предполагает внесение изменений в городской закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». В пояснительной записке депутаты отмечают, что для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность нужны дополнительные стимулы. Для этого надо предоставить право физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», возможность претендовать на такую же помощь городских властей, какую получает бизнес. Как следует из законопроекта, самозанятые смогут получать финансовую, гарантийную, имущественную и информационную поддержку от властей Петербурга. 

На конец 2020 г. в городе, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС),  насчитывалось 73 000 самозанятых. Администрация Петербурга готова потратить на их поддержку из бюджета города 13,5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в парламентском комитете по законодательству. Депутаты будут обсуждать с чиновниками увеличение этой суммы, отметили в пресс-службе комитета. Планируется, что проект пройдет три чтения за месяц. И если он будет подписан губернатором, на поддержку от городского правительства самозанятые смогут претендовать уже в этом году. 

1 января 2020 г. Петербург вошел в число регионов со специальным налоговым режимом для самозанятых. Он предполагает уплату налога в размере 4% с доходов, полученных при работе с физическими лицами, и 6% — с юридическими. В 2020 г. самозанятые выплатили в бюджет Петербурга, по данным ФНС, 165 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных