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Ведомости Санкт-Петербург

Турпоток в Петербург сократился на 72% в 2020 году

Комитет по развитию туризма Петербурга обнаружил 1 млн неучтенных в прогнозах туристов
Алексей Стрельников

Туристический поток в Петербург в 2020 г. упал на 72% по сравнению с 2019 г., сообщили «Ведомостям» в городском комитете по развитию туризма. 

Петербург в 2020 г. посетили 2,9 млн туристов. Это на 1 млн больше, чем в прогнозе, сделанном аналитиками комитета в октябре 2020 г. Тогда в комитете ожидали, что по итогам года Петербург посетят 1,896 млн туристов — по состоянию на октябрь в городе побывало 1,726 млн человек. Комитет ожидал, что до конца года приедут еще 170 000 туристов.

Прогноз в 1,9 млн туристов строился на пессимистичном сценарии, который предполагал падение турпотока на 80%, но снижение составило 72%, пояснили в пресс-службе комитета: «С учетом данных, предоставленных Росстатом и системами бронирования, мы можем говорить о том, что город посетили 2,9 млн туристов». Из них почти 0,5 млн – иностранцы, они побывали в Петербурге в первые три месяца прошлого года. В 2020 г. в город приехало на 89,7% меньше иностранных туристов, чем годом раньше (в 2019 г. – 4,9 млн), и на 56% меньше российских туристов (в 2019 г. – 5,5 млн). 

В комитете объясняют, что туристами считаются гости, приехавшие в город хотя бы с одной ночевкой. Экскурсанты, которые приезжают в Петербург на один день из соседних регионов, в статистике не учитываются.

«Огромное количество туристов снимают квартиры, и как их считать – вопрос. Большой поток москвичей, которые ездят туда и обратно: как понять, с какими целями они приезжают?», – говорит гендиректор турагентства «Арк-Тревел» Мария Ушакова. Но с общей цифрой падения турпотока на 70% она согласна: «Участники рынка тоже говорят о падении спроса на 70–75%». 

В 2019 г. комитет по развитию туризма, который тогда возглавлял Евгений Панкевич насчитал за 2018 г. 8,2 млн туристов. Затем подсчет поручили московскому агентству «Маркет гайд». Агентство насчитало 15 млн туристов, пояснив,  что неучтенными оставались статистика сервисов краткосрочной аренды жилья, опросы ВЦИОМа и путешественники, которые гостили у родственников. Правда, эти цифры Смольный не стал использовать в своей статистике. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных