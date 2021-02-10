Турпоток в Петербург сократился на 72% в 2020 году

Прогноз в 1,9 млн туристов строился на пессимистичном сценарии, который предполагал падение турпотока на 80%, но снижение составило 72%, пояснили в пресс-службе комитета: «С учетом данных, предоставленных Росстатом и системами бронирования, мы можем говорить о том, что город посетили 2,9 млн туристов». Из них почти 0,5 млн – иностранцы, они побывали в Петербурге в первые три месяца прошлого года. В 2020 г. в город приехало на 89,7% меньше иностранных туристов, чем годом раньше (в 2019 г. – 4,9 млн), и на 56% меньше российских туристов (в 2019 г. – 5,5 млн).