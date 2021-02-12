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Ведомости Санкт-Петербург

В Петербурге смягчили ограничения для общепита и индустрии развлечений

Представители бизнеса назвали это большим шагом в возвращении к привычной жизни
Анастасия Беляева
Андрей Гордеев / Ведомости

В Петербурге начали работать фуд-корты и игровые зоны в торговых комплексах. Так, 12 февраля вступило в силу послабление антикоронавирусных мер, утвержденное губернатором Петербурга Александром Бегловым. 10 февраля он внес изменения в постановление городского правительства о мерах по противодействию COVID-19 от 13 марта 2020 г.

Фудкорты в торговых комплексах не работали с 9 ноября 2020 г. Теперь их разрешили открыть при условии, что будет занято не больше половины столов. Театры, кино, концертные залы и цирки могут заполнить свои залы на 75%. Такая же заполняемость возможна на спортивных мероприятиях, но зрителей не может быть больше 25 000 человек. Кроме того, на торжественную регистрацию браков можно собирать до 30 гостей, музеям разрешено проводить экскурсии для групп до 20 человек.

Отмена запрета на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, по словам пяти опрошенных «Ведомостями» предпринимателей, важное послабление для городского бизнеса. «Открытие фуд-кортов даже с заполняемостью не более 50% – это все равно большой шаг к возвращению к привычной жизни», – сказала генеральный директор ТК «Невский центр» Дарья Ветрова.

По словам Ветровой, запрет на работу общепита в торговом комплексе привел к потере около 30% дохода торговых комплексов, а операторы фуд-кортов и вовсе его лишились. По ее оценкам, вернуться к показателям 2019 г. возможно за 6–8 месяцев при условии полного снятия ограничений.

Зрители постепенно возвращаются в кинотеатры, но «восстановление индустрии возможно лишь при полном снятии ограничений на заполняемость залов и равномерном распределении блокбастеров в графике премьер», – говорит президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. Выручка «Каро» в 2020 г. упала на 60% по сравнению с 2019 г., отметила Зинякова.

Другие ограничения, установленные в Петербурге прошлой весной, продлеваются до 10 марта. Масочный режим будет действовать до 15 мая. Речь об отмене обязательного ношения масок ранее этого срока пока не идет, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных