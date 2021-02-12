В Петербурге смягчили ограничения для общепита и индустрии развлечений

Фудкорты в торговых комплексах не работали с 9 ноября 2020 г. Теперь их разрешили открыть при условии, что будет занято не больше половины столов. Театры, кино, концертные залы и цирки могут заполнить свои залы на 75%. Такая же заполняемость возможна на спортивных мероприятиях, но зрителей не может быть больше 25 000 человек. Кроме того, на торжественную регистрацию браков можно собирать до 30 гостей, музеям разрешено проводить экскурсии для групп до 20 человек.