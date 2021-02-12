В Петербурге смягчили ограничения для общепита и индустрии развлечений

В Петербурге смягчили ограничения для общепита и индустрии развлеченийПредставители бизнеса назвали это большим шагом в возвращении к привычной жизни
В Петербурге начали работать фуд-корты и игровые зоны в торговых комплексах. Так, 12 февраля вступило в силу послабление антикоронавирусных мер, утвержденное губернатором Петербурга Александром Бегловым. 10 февраля он внес изменения в постановление городского правительства о мерах по противодействию COVID-19 от 13 марта 2020 г.
Фудкорты в торговых комплексах не работали с 9 ноября 2020 г. Теперь их разрешили открыть при условии, что будет занято не больше половины столов. Театры, кино, концертные залы и цирки могут заполнить свои залы на 75%. Такая же заполняемость возможна на спортивных мероприятиях, но зрителей не может быть больше 25 000 человек. Кроме того, на торжественную регистрацию браков можно собирать до 30 гостей, музеям разрешено проводить экскурсии для групп до 20 человек.
Отмена запрета на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, по словам пяти опрошенных «Ведомостями» предпринимателей, важное послабление для городского бизнеса. «Открытие фуд-кортов даже с заполняемостью не более 50% – это все равно большой шаг к возвращению к привычной жизни», – сказала генеральный директор ТК «Невский центр» Дарья Ветрова.
По словам Ветровой, запрет на работу общепита в торговом комплексе привел к потере около 30% дохода торговых комплексов, а операторы фуд-кортов и вовсе его лишились. По ее оценкам, вернуться к показателям 2019 г. возможно за 6–8 месяцев при условии полного снятия ограничений.
Зрители постепенно возвращаются в кинотеатры, но «восстановление индустрии возможно лишь при полном снятии ограничений на заполняемость залов и равномерном распределении блокбастеров в графике премьер», – говорит президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. Выручка «Каро» в 2020 г. упала на 60% по сравнению с 2019 г., отметила Зинякова.
Другие ограничения, установленные в Петербурге прошлой весной, продлеваются до 10 марта. Масочный режим будет действовать до 15 мая. Речь об отмене обязательного ношения масок ранее этого срока пока не идет, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора.