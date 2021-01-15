Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Ведомости Санкт-Петербург

Глава «Ленэнерго» перешел на работу в «Россети»

Ведомости

Совет директоров «Россетей» 14 января досрочно прекратил полномочия генерального директора Павла Ливинского. И.о гендиректора стал Андрей Рюмин, который до этого возглавлял дочернюю компанию «Россетей» – «Россети Ленэнерго». Исполнять обязанности директора «Ленэнерго» с 15 января будет главный инженер предприятия Игорь Кузьмин.

Ливинский после ухода из «Россетей» занял пост директора департамента энергетики правительства — соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее в правительстве отрасль курировал единый департамент промышленности, энергетики и транспорта. Их разделили на три департамента распоряжением правительства №3731-p от 31 декабря 2020 г. (вступило в силу 1 января 2021 г.).

Рюмин был назначен генеральным директором «Ленэнерго» в январе 2018 г. До этого вместе Ливинским он работал в Объединенной энергетической компании (с 2011 г. — заместителем, а с 2013 г. гендиректором компании). В 2014–2016 гг. Рюмин занимался предпринимательством, в 2016–2017 гг. входил в совет директоров ОАО «Мосэнерго», сказано на сайте «Ленэнерго».

«Россети» – крупнейшая в стране электросетевая компания, она охватывает 80 регионов, управляет 2,4 млн км линий электропередач и 517 тыс. подстанций. 88,4% компании принадлежит государству.

Дочерняя компания «Россетей» «Ленэнерго» обслуживает территорию Петербурга и Ленобласти. Она на 68,2% принадлежит «Россетям». В 2019 г. выручка «Ленэнерго» составила 82,4 млрд руб., чистая прибыль – 12,7 млрд руб. (данные «Контур.Фокуса»).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных