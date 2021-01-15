Глава «Ленэнерго» перешел на работу в «Россети»
Совет директоров «Россетей» 14 января досрочно прекратил полномочия генерального директора Павла Ливинского. И.о гендиректора стал Андрей Рюмин, который до этого возглавлял дочернюю компанию «Россетей» – «Россети Ленэнерго». Исполнять обязанности директора «Ленэнерго» с 15 января будет главный инженер предприятия Игорь Кузьмин.
Ливинский после ухода из «Россетей» занял пост директора департамента энергетики правительства — соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее в правительстве отрасль курировал единый департамент промышленности, энергетики и транспорта. Их разделили на три департамента распоряжением правительства №3731-p от 31 декабря 2020 г. (вступило в силу 1 января 2021 г.).
Рюмин был назначен генеральным директором «Ленэнерго» в январе 2018 г. До этого вместе Ливинским он работал в Объединенной энергетической компании (с 2011 г. — заместителем, а с 2013 г. гендиректором компании). В 2014–2016 гг. Рюмин занимался предпринимательством, в 2016–2017 гг. входил в совет директоров ОАО «Мосэнерго», сказано на сайте «Ленэнерго».
«Россети» – крупнейшая в стране электросетевая компания, она охватывает 80 регионов, управляет 2,4 млн км линий электропередач и 517 тыс. подстанций. 88,4% компании принадлежит государству.
Дочерняя компания «Россетей» «Ленэнерго» обслуживает территорию Петербурга и Ленобласти. Она на 68,2% принадлежит «Россетям». В 2019 г. выручка «Ленэнерго» составила 82,4 млрд руб., чистая прибыль – 12,7 млрд руб. (данные «Контур.Фокуса»).