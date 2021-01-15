Глава «Ленэнерго» перешел на работу в «Россети»

Рюмин был назначен генеральным директором «Ленэнерго» в январе 2018 г. До этого вместе Ливинским он работал в Объединенной энергетической компании (с 2011 г. — заместителем, а с 2013 г. гендиректором компании). В 2014–2016 гг. Рюмин занимался предпринимательством, в 2016–2017 гг. входил в совет директоров ОАО «Мосэнерго», сказано на сайте «Ленэнерго».