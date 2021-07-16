Как доступ к информации поможет привлечь в Россию новых инвесторов

Объем прямых иностранных инвестиций в нашу страну снизился: по данным Банка России, в прошлом году он составил 8,6 млрд долларов, сократившись в четыре по сравнению с 2019 годом. Этот показатель близок к минимуму 2015 года, когда инвесторы вложили в Россию только 6,8 млрд долларов. Самым урожайным годом на инвестиции пока является 2013 год: тогда была достигнута цифра почти в 70 млрд долларов.
Эксперты утверждают, что иностранных инвесторов отпугивает наличие высоких рисков и далеко не все они связаны с геополитикой, пандемией, экономическими кризисами или санкциями. Проблема гораздо глубже: в отсутствии необходимой, объективной и качественной информации, на основании которой инвесторы могли бы принимать решения.
Как известно, в нынешние времена данные ‒ это вторая нефть. И чем больше и оперативнее смогут получить их инвесторы, тем прозрачнее и понятнее станет для них Россия, и тем меньше рисков для себя они увидят.
В 2016 году предприниматель и активист Дмитрий Давыдов подготовил и опубликовал перечень прогрессивных идей, которые, по его мнению, помогут России измениться к лучшему. В прошлом, 2020 году, когда пандемия оборвала большинство торговых цепочек по всему миру и, по сути, обрушила экономики большинства стран, он обновил их и создал проект «20 идей».
«Я живу не в России и не связан с политическими реалиями ни здесь, ни в других странах, — говорит предприниматель. — У меня нет политических амбиций. Но мне не безразлична судьба России, потому что мои корни здесь. Уверен, что результат воплощения моего проекта сделает всем: и инвесторам, и бизнесу, и государственному устройству, и в целом всем людям в стране ».
Готовя идеи для своего проекта, Дмитрий Давыдов исходил из того, что достижение Россией мгновенного экономического расцвета вполне реально. Для этого достаточно использовать опыт стран, которые смогли добиться успеха за очень короткое время, например Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты. «Россия ‒ это государство с огромной территорией, колоссальными природными запасами, интеллектуальным потенциалом. Поэтому она способна даже превзойти нынешних лидеров и вырваться вперед», ‒ убежден он.
Еще в 2016 году предприниматель пытался донести свои идеи до государственных органов, направив их в администрацию президента, профильные министерства, мэрию Москвы и развернув активную рекламу в СМИ. Власти поблагодарили активиста, однако на этом все и закончилось. Сейчас Дмитрий Давыдов пытается напомнить о своих идеях снова.
«Именно сейчас эти идеи способны принести ощутимую пользу России, если они будут вовремя услышаны и воплощены», ‒ подчеркивает он.
В проекте «20 идей» собраны простые и понятные предложения по всем основным направлениям: инновации, экология, судебная реформа, сельское хозяйство, строительство и так далее. Немаловажное значение уделяется и инвестиционному климату в России. Ведь чем больше средств получит страна, тем быстрее она сможет развиваться.
В первую очередь инвесторы ищут привлекательные идеи или перспективные проекты. Однако серьезные вложения требуют серьезной же проработки. Инвесторы самостоятельно или с помощью профессиональных и дорогих консультантов анализируют всю возможную информацию, которую можно найти. Сейчас это удобно делать через Интернет, поэтому львиная доля труда инвесторов или консультирующих компаний сводится к сбору и анализу материалов на государственных официальных сайтах, сайтах аналитических и информационных агентств и так далее.
В нашей стране иностранным инвесторам помогает Российское инвестиционное агентство, на сайте которого есть много полезной информации. Дмитрий Давыдов предлагает усовершенствовать этот сайт или создать новый, важно, чтобы он стал единым электронным порталом для иностранного бизнеса, которому было бы интересно инвестировать в Россию.
«Государство, развивая этот ресурс, вкладывая в него соответствующие финансовые и информационные ресурсы, достаточно быстро и легко сможет сделать его самым популярным как для иностранных, так и для российских инвесторов», ‒ считает Дмитрий Давыдов.
Создание такого портала позволит аккумулировать на одной информационной площадке, переведенной на самые популярные языки мира, презентации всех привлекательных проектов в России и информацию о льготах и преференциях для инвесторов. Соответственно, не потребуется продвигать каждый проект отдельно: достаточно будет популяризировать только один ресурс, который будет предоставлять информацию о появлении новых инвестиционных проектов и автоматически давать доступ ко всем предыдущим, но не устаревшим данным.
«Со временем практически любой предприниматель в мире будет знать об этом портале. И, соответственно, он будет всегда находиться в самом верху выдачи любых поисковых систем», ‒ убежден Дмитрий Давыдов.
Какие данные нужны инвесторам?
Предприниматель предлагает, в частности, следующую структуру такого портала.
● Изменения в законодательстве в пользу инвесторов
Новости обо всех изменениях в законодательстве и регулировании, которые были бы полезны предпринимателям, а также информация обо всех преференциях и льготах для иностранного бизнеса. Такая информационная поддержка позволит инвесторам понять, что государство максимально заинтересовано в сотрудничестве с ними и готово им помогать.
● Интересные проекты
Новости и информация о новейших инвестиционных возможностях, проектах, тендерах, в которых могут участвовать инвесторы. При этом все предложения будут распределены по отраслям и по регионам.
● Успешные примеры инвестиций в Россию
Сведения о странах и компаниях, которые инвестировали в Россию. Благодаря этому разделу потенциальные инвесторы будут видеть реальные успешные примеры.
Также предлагается размещать информацию об изменениях в законодательстве социального характера, касающихся инвесторов (например, о борьбе с преступностью и коррупцией), материалы о российских компаниях, которые ищут инвестора или хотят продать бизнес, возможность связаться с круглосуточной службой поддержки.
«Такой портал сможет стать самым важным источником информации для существующих и потенциальных инвесторов и будет играть роль одного из проводников привлечения инвестиций в Россию», ‒ резюмирует Дмитрий Давыдов.
Это далеко не единственная идея для поддержки инвесторов в рамках проекта Дмитрия Давыдова. Есть еще список простых, понятных и конкретных предложений для улучшения инвестиционного климата в России, для получения Москвой статуса реального международного финансового центра и многого другого, об этих идеях мы тоже обязательно расскажем.