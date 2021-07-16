Как доступ к информации поможет привлечь в Россию новых инвесторов

Идеи для России

В 2016 году предприниматель и активист Дмитрий Давыдов подготовил и опубликовал перечень прогрессивных идей, которые, по его мнению, помогут России измениться к лучшему. В прошлом, 2020 году, когда пандемия оборвала большинство торговых цепочек по всему миру и, по сути, обрушила экономики большинства стран, он обновил их и создал проект «20 идей».

«Я живу не в России и не связан с политическими реалиями ни здесь, ни в других странах, — говорит предприниматель. — У меня нет политических амбиций. Но мне не безразлична судьба России, потому что мои корни здесь. Уверен, что результат воплощения моего проекта сделает всем: и инвесторам, и бизнесу, и государственному устройству, и в целом всем людям в стране ».

Готовя идеи для своего проекта, Дмитрий Давыдов исходил из того, что достижение Россией мгновенного экономического расцвета вполне реально. Для этого достаточно использовать опыт стран, которые смогли добиться успеха за очень короткое время, например Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты. «Россия ‒ это государство с огромной территорией, колоссальными природными запасами, интеллектуальным потенциалом. Поэтому она способна даже превзойти нынешних лидеров и вырваться вперед», ‒ убежден он.

Еще в 2016 году предприниматель пытался донести свои идеи до государственных органов, направив их в администрацию президента, профильные министерства, мэрию Москвы и развернув активную рекламу в СМИ. Власти поблагодарили активиста, однако на этом все и закончилось. Сейчас Дмитрий Давыдов пытается напомнить о своих идеях снова.

«Именно сейчас эти идеи способны принести ощутимую пользу России, если они будут вовремя услышаны и воплощены», ‒ подчеркивает он.