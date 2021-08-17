Лечиться ‒ в Россию. Что может помочь стране создать лучшую в мире медицину

Между Катаром и Гватемалой

Государство вкладывает огромные деньги и усилия в усовершенствование российской медицины. Однако пока какого-то качественного прорыва не произошло. Согласно данным исследования холдинга «Ромир», в 2020 году только 11 % россиян положительно оценивали качество предоставляемых медицинских услуг в нашей стране.

Очевидно, по той же причине не спешат приезжать на лечение в Россию и люди из других стран. По данным Medical Tourism Association (2020 год), Россия занимает только лишь 41 место в рейтинге лучших направлений для медицинского туризма. Ее ближайшими «соседями» являются такие страны, как Катар, Ямайка, Мексика, Ливан и Гватемала. А в первой десятке ‒ Канада, Сингапур, Япония, Испания, Великобритания, Дубай, Коста-Рика, Израиль, Абу-Даби и Индия.

В 2019 году мировой рынок экспорта медицинских услуг оценивался в 44,8 млрд долларов, при этом совокупный среднегодовой темп роста ‒ в 21,1 %. Еще пять лет назад в тот же Сингапур приехали на лечение около 1 млн пациентов, страна заработала на этом более 1 млрд долларов. Россия же рассчитывает получить такую сумму только к 2024 году.

Сингапур имеет одну из самых успешных систем здравоохранения в мире не только для иностранцев: ее эффективность демонстрирует и здоровье населения жителей страны. По состоянию на 2019 год у них была зафиксирована самая высокая продолжительность жизни в мире ‒ 84,4 года (в России ‒ 73,3 года). При том, что эта система была создана в кратчайшие сроки и практически с нуля! А прогрессивные методы властей в области существенных налоговых льгот и поощрений привели к тому, что в стране сейчас работают ведущие ученые из Европы, Японии, США и России, а глобальные фармацевтические компании, такие как Bayer, Novartis, Pfizer и другие, перенесли туда свои производства.

Смогла бы наша страна повторить «сингапурское чудо» и создать лучшую в мире систему здравоохранения?

«Мы верим в возможность создания в России современного рынка лучших медицинских услуг», ‒ говорит предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.