Лечиться ‒ в Россию. Что может помочь стране создать лучшую в мире медицину

Государство вкладывает огромные деньги и усилия в усовершенствование российской медицины. Однако пока какого-то качественного прорыва не произошло. Согласно данным исследования холдинга «Ромир», в 2020 году только 11 % россиян положительно оценивали качество предоставляемых медицинских услуг в нашей стране.
Очевидно, по той же причине не спешат приезжать на лечение в Россию и люди из других стран. По данным Medical Tourism Association (2020 год), Россия занимает только лишь 41 место в рейтинге лучших направлений для медицинского туризма. Ее ближайшими «соседями» являются такие страны, как Катар, Ямайка, Мексика, Ливан и Гватемала. А в первой десятке ‒ Канада, Сингапур, Япония, Испания, Великобритания, Дубай, Коста-Рика, Израиль, Абу-Даби и Индия.
В 2019 году мировой рынок экспорта медицинских услуг оценивался в 44,8 млрд долларов, при этом совокупный среднегодовой темп роста ‒ в 21,1 %. Еще пять лет назад в тот же Сингапур приехали на лечение около 1 млн пациентов, страна заработала на этом более 1 млрд долларов. Россия же рассчитывает получить такую сумму только к 2024 году.
Сингапур имеет одну из самых успешных систем здравоохранения в мире не только для иностранцев: ее эффективность демонстрирует и здоровье населения жителей страны. По состоянию на 2019 год у них была зафиксирована самая высокая продолжительность жизни в мире ‒ 84,4 года (в России ‒ 73,3 года). При том, что эта система была создана в кратчайшие сроки и практически с нуля! А прогрессивные методы властей в области существенных налоговых льгот и поощрений привели к тому, что в стране сейчас работают ведущие ученые из Европы, Японии, США и России, а глобальные фармацевтические компании, такие как Bayer, Novartis, Pfizer и другие, перенесли туда свои производства.
Смогла бы наша страна повторить «сингапурское чудо» и создать лучшую в мире систему здравоохранения?
Он является автором проекта «20 идей», в котором собраны его предложения по развитию России. Предприниматель уверен, что в результате воплощения этих идей и государственное устройство, и экономика страны сделают большой рывок вперед, а Россия сможет выдвинуться в мировые лидеры.
Что необходимо для того, чтобы создать в нашей стране лучший рынок медицинских услуг? По мнению Дмитрия Давыдова, очень важно в кратчайшие сроки привлечь в Россию крупных инвесторов и лучших врачей. Для этого он предлагает ввести сроком на 20 лет налоговые льготы.
Налоговые ставки, практически равные нулю, предлагается установить на все виды налогов для тех медицинских заведений, которые будут соответствовать основным требованиям. Также следует сделать нулевые ставки на зарплату и доход врачей.
Что такое «основные требования»? Критерием предлагается считать оборот, полученный от посещений иностранных граждан. Если медицинское учреждение приняло за год иностранных пациентов на сумму свыше, предположим, 2 млн долларов в год, оно получает право на льготное налогообложение. Для врачей, занимающихся частной практикой, такой оборот может составлять 250 тыс. долларов.
По мнению Дмитрия Давыдова, такой финансовый порог нужен для того, чтобы сохранить в России уже существующий рынок медицинских услуг и чтобы действующие медицинские предприятия не переставали платить привычные налоги. Рассчитывать на льготную систему налогообложения смогут только те единицы, кто действительно будет в силах преодолеть этот барьер, а для остальных участников рынка это будет стимулом к росту.
При этом государство получит прогрессивное переформатирование медицинских учреждений и приток квалифицированного персонала. Лучшие мировые клиники будут заинтересованы работать в России или открывать свои филиалы. А за счет других сфер бизнеса, которые активизируются благодаря появлению новых медицинских направлений, появятся дополнительные налоговые поступления в государственную казну.
Компания с огромным потенциалом и большими планами, документально подтвердившая свои намерения еще до начала запуска работы, получит не только налоговые льготы сама: на период строительства и запуска полностью освобожден от налогов будет весь цикл процессов от подрядных и снабжающих организаций. Также на этот период предлагается отменить все таможенные платежи и сборы на поставляемое оборудование.
Предполагается, что одной из основных целей создаваемых медицинских учреждений будет массовое привлечение состоятельных иностранных пациентов. Это как раз и позволит развить в России медицинский туризм. Россия ‒ страна с огромной территорией, и в дальнейшем, чтобы приезжать было удобно из любой точки планеты, современные медицинские центры мирового уровня можно будет сосредоточить в трех регионах: в западной, восточной и юго-восточной частях страны.
По оценке Дмитрия Давыдова, обслуживание иностранных пациентов может занимать до 50 % времени работы таких медицинских центров. Все остальное время будет предназначено для приема россиян. А с учетом того, что, благодаря льготному налогообложению и высококачественному оборудованию, цены в таких центрах будут самыми конкурентными в мире, а качество ‒ высоким, все меньше и меньше наших сограждан будет стремиться уезжать на лечение за границу.
Первое, что изменится при реализации этой идеи, это качество существующих медицинских услуг, полагает Дмитрий Давыдов. Персоналу любого уровня придется оперативно реагировать на все инновации в медицинской сфере.
Кроме того, крупным медицинским компаниям, чтобы избежать нехватки профессиональных кадровых ресурсов, придется каким-либо образом участвовать в строительстве профильных учебных заведений. При этом такое строительство будет вестись в непосредственной близости от медицинских центров, чтобы будущие врачи могли там стажироваться и впоследствии устраиваться на работу. В дальнейшем, как считает Дмитрий Давыдов, крупные компании начнут переносить на территорию России свои научно-исследовательские центры.
Очень важным будет являться вопрос контроля качества оказываемых медицинских услуг. Предприниматель предлагает воспользоваться новейшими технологиями и опытом современных лидеров.
Дмитрий Давыдов подчеркивает, что государству не придется вкладывать средства в реализацию этой идеи. Создавать медицинские центры в трех регионах будут крупные медицинские компании, привлеченные льготной системой налогообложения. А предприниматели будут сами развивать всю сопутствующую инфраструктуру, начиная от строительства аэропортов и отелей для иностранных пациентов и заканчивая школами и детскими садами для детей сотрудников центров и медицинского персонала.
Дмитрий Давыдов уверен, что создание передовой медицинской базы в России не только повысит физическое здоровье нации, но и обеспечит госбюджету гарантированный источник доходов на многие годы. Он надеется, что его идеи и предложения привлекут внимание и заинтересуют государственные органы, ведь их реализация поможет стране вырваться в мировые лидеры за весьма короткое время.